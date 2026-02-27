Сайт использует файлы "cookie" и системы аналитики. Продолжая просмотр, вы разрешаете их использование
Вибрация руля на скорости: что сигнализирует о проблемах в автомобиле

Автор: Дарья Климова

27 февраля 2026, 08:13

Новый шаг российского автопрома: Lada e-Largus замечен перед отправкой дилерам — подробности о локализации и версиях

На распределительной площадке в Тольятти заметили электрический Lada Largus. Модель уже доступна для заказа, но мало кто знает, что АвтоВАЗ не вводил ограничений на ее продажу. Почему это важно именно сейчас - разбираемся в деталях.

Появление Lada Largus на распределительной площадке в Тольятти стало настоящим событием для российского авторынка. В условиях, когда электромобили только начинают набирать популярность в России, каждый новый шаг отечественных производителей вызывает живой интерес и обсуждение среди автолюбителей. Особое внимание уделяется доступности и прогрессу массовых продаж.

Как сообщает «Российская газета», фотографии e-Largus, сделанные на территории распределительной площадки, породили волну слухов о том, что АвтоВАЗ планирует подготовить начало продаж этой модели. Однако представители компании опровергли подобные домыслы, отметив, что никакие ограничения по реализации реализации Ларгуса не были введены. Машина, как и прежде, доступна для заказа у официальных дилеров бренда.

Производство Lada e-Largus стартовало на заводе «Lada Ижевск» осенью 2024 года. По словам президента АвтоВАЗа Максима Соколова, уровень локализации компонентов составляет 80 процентов, что особенно важно в нынешних экономических условиях. Модель выпускается в двух вариантах: пассажирском и коммерческом, что расширяет круг покупателей - от семей до туристического бизнеса.

Техническая начинка e-Largus выглядит весьма достойно для своего сегмента. Электромотор мощностью 163 силы установлен на передней оси, аккумулятор доступен в двух вариантах ёмкости - 61 и 45,7 киловатт-часа. Максимальный запас хода достигает 420 километров, что позволяет использовать автомобиль не только в городе, но и на междугородних маршрутах. На старте продаж, с учетом государственных субсидий, стоимость Ларгуса составила 3 ​​миллиона рублей.

Интерес к новинке подогревает не только её технические характеристики, но и сам факт того, что АвтоВАЗ становится одним из последних отечественных производителей, решивших вывести на рынок массовый электромобиль. В условиях, когда зарубежные бренды ограничивают свое присутствие, а спрос на экологичные решения постепенно растет, подобные инициативы могут сыграть ключевую роль в будущем российского автопрома.

Упомянутые модели: ВАЗ (Lada) Largus (от 572 400 Р)
Упомянутые марки: ВАЗ (Lada)
