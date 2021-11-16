Фото на телефон и нарушителя оштрафуют: Путин поддержал такую формулу
Подготовка законопроекта МВД по внедрению нового мобильного приложения под условным названием «Народный инспектор» началась еще в 2016 году. Предлагалось доверить бдительным гражданам фиксацию с помощью мобильного приложения 18 видов нарушений ПДД, например, проезда на красный или непропуска пешеходов. В феврале 2019 года Госдума приняла соответствующий законопроект в первом чтении, но дальше документ «похоронили». Сейчас правительству поручено каким-то образом повлиять на законодателей.
Кроме того, президент предложил передать региональным властям от ГИБДД полномочия по отслеживанию ряда нарушений: превышение скорости, выезд на выделенную полосу и других. Такая идея активно продвигается властями Москвы. Например, в 2013 году штрафовать за нарушение правил парковки начали в столице не инспекторы ГИБДД, а сотрудники МАДИ. В 2021 году аналогичное право передали чиновникам в Санкт-Петербурге. По данным «Коммерсанта», возможность передачи регионам полномочий по вынесению штрафов заложена и в проекте нового КоАПа, который подготовлен Минюстом.
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