20 марта 2018, 14:20
Фото нового Subaru Forester утекли в сеть
В сети появились фотографии двух журнальных разворотов с изображением кроссовера Subaru Forester нового поколения. Форма задних фонарей на втором фото полностью совпадает с официальным тизерным изображением, опубликованным неделю назад. Премьера новинки ожидается в конце марта на автосалоне в Нью-Йорке.
|Subaru Forester Standart VF 2.0 CVT 4x4
|2 л, 150 л.с
|вариатор
|0-100 - 11.8 с, 192 км/ч
|4610 x 1795 x 1735 мм
|полный
|АИ-95, 7.9 л на 100 км
|1 799 900 руб
|Все характеристики
Несмотря на то, что дизайн пятого поколения изменился мало, в техническом плане – это совершенно новый автомобиль. Кроссовер построен на новой платформе Subaru Global Platform (SGP), которая также лежит в основе Impreza и XV. Благодаря этому модель станет безопаснее и динамичнее. Шумоизоляция улучшится, а уровень вибрации снизится. Автомобиль получит четырехцилиндровый оппозитный двигатель, вариатор и систему постоянного полного привода.
В настоящее время рестайлинговый Subaru Forester четвертного поколения стоит в салонах российских дилеров от 1 659 000 рублей. Кроссовер предлагается бензиновыми атмосферниками 2.0 (150 л.с.) и 2.5 (171 л.с.), а также с 2-литровым турбомотором (241 л.с.).
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10.05.2016, 19:55
Subafest по-петербургски. Или «мы в «оппозите»
06.06.2015, 23:10
Эти новинки ожидаем в 2014-м
29.12.2013, 21:18
«Околоспорткары»: нам не все равно
26.05.2013, 23:00
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Достаточно крутая машина подходящая любому крутому мужику. Мощная и сильная и выглядит брутально. Цена конечно достаточно не маленькая, поэтому её не каждый может себе позволить. Качественно выполнена по всем меркам. Есть такая модель у друга, сам осматривал её составляющие, она даже внутри как то мощно ...
Считаю лесника лучшим автомобилем, по техническим характеристикам обошел всех своих одноклассников, отдаю предпочтение постоянному полному приводу и вариатору, практичный на любой дороге.
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