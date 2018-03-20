20 марта 2018, 14:20

Фото нового Subaru Forester утекли в сеть

В сети появились фотографии двух журнальных разворотов с изображением кроссовера Subaru Forester нового поколения. Форма задних фонарей на втором фото полностью совпадает с официальным тизерным изображением, опубликованным неделю назад. Премьера новинки ожидается в конце марта на автосалоне в Нью-Йорке.
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Фото нового Subaru Forester утекли в сеть Subaru Forester
Subaru Forester Standart VF 2.0 CVT 4x4
2 л, 150 л.с
вариатор
0-100 - 11.8 с, 192 км/ч
4610 x 1795 x 1735 мм
полный
АИ-95, 7.9 л на 100 км
1 799 900 руб
Все характеристики
Опубликованные снимки, скорее всего, взяты из японского журнала. К сожалению, серийной модели практически ничего не досталось от яркого дизайна концепт-кара Viziv Future. Внешность нового поколения – это результат плавной эволюции, а не революции. Только пристально всмотревшись, можно заметить различия. А они есть. Радиаторная решетка стала шире, изменилась графика фар головного свет и задних фонарей, другими стали ниши «противотуманок». Пересмотрена конфигурация переднего бампера, появился защитный пластиковый обвес, а через весь багажник протянулась широкая хромированная полоса.

Несмотря на то, что дизайн пятого поколения изменился мало, в техническом плане – это совершенно новый автомобиль. Кроссовер построен на новой платформе Subaru Global Platform (SGP), которая также лежит в основе Impreza и XV. Благодаря этому модель станет безопаснее и динамичнее. Шумоизоляция улучшится, а уровень вибрации снизится. Автомобиль получит четырехцилиндровый оппозитный двигатель, вариатор и систему постоянного полного привода.

В настоящее время рестайлинговый Subaru Forester четвертного поколения стоит в салонах российских дилеров от 1 659 000 рублей. Кроссовер предлагается бензиновыми атмосферниками 2.0 (150 л.с.) и 2.5 (171 л.с.), а также с 2-литровым турбомотором (241 л.с.). 
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Отзывы по теме
Форум Subaru Forester
| Взял нового форика 2015 г.в. 2.5л.с. с вариатором, мощи выше крыши, вариатор передачи переключает плавно, можно сказать не заметно, скорость авто набирает быстро. Подвеска настроена для наших "хороших" дорог, лежачих полицейских практически не слышно, на нем выезжаю в любую погоду, зимой при -25 заводится ...
Сейчас в декабре 2015 тем
Тест-драйв Subaru Forester: настоящий мужик
Достаточно крутая машина подходящая любому крутому мужику. Мощная и сильная и выглядит брутально. Цена конечно достаточно не маленькая, поэтому её не каждый может себе позволить. Качественно выполнена по всем меркам. Есть такая модель у друга, сам осматривал её составляющие, она даже внутри как то мощно ...
Константин
Subaru оценила Forester 2015
Считаю лесника лучшим автомобилем, по техническим характеристикам обошел всех своих одноклассников, отдаю предпочтение постоянному полному приводу и вариатору, практичный на любой дороге.
Андрей
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Фото нового Subaru Forester утекли в сеть
{{params_55467}}Опубликованные снимки, скорее всего, взяты из японского журнала. К сожалению, серийной модели практически ничего не досталось от яркого дизайна концепт-кара Viziv Future. Внешность нового поколения – это результат плавной эволюции, а не революции. Только пристально всмотревшись, можно заметить различия. А они есть. Радиаторная решетка стала шире, изменилась графика фар головного свет и задних фонарей, другими стали ниши «противотуманок». Пересмотрена конфигурация переднего бампера, появился защитный пластиковый обвес, а через весь багажник протянулась широкая хромированная полоса.Несмотря на то, что дизайн пятого поколения изменился мало, в техническом плане – это совершенно новый автомобиль. Кроссовер построен на новой платформе Subaru Global Platform (SGP), которая также лежит в основе Impreza и XV. Благодаря этому модель станет безопаснее и динамичнее. Шумоизоляция улучшится, а уровень вибрации снизится. Автомобиль получит четырехцилиндровый оппозитный двигатель, вариатор и систему постоянного полного привода.В настоящее время рестайлинговый Subaru Forester четвертного поколения стоит в салонах российских дилеров от 1 659 000 рублей. Кроссовер предлагается бензиновыми атмосферниками 2.0 (150 л.с.) и 2.5 (171 л.с.), а также с 2-литровым турбомотором (241 л.с.). 
2018-03-20
Автор: Специальный корреспондент 110km.ru
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