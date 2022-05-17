Фото странной аварии озадачило многих: что произошло на самом деле, не угадал никто

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На первый взгляд все просто: внедорожник врезался в столб. Однако, чем больше вы смотрите на фото, тем больше возникает вопросов. Снимок был опубликован на форуме Reddit в рубрике «Идиоты в машинах» (IdiotsInCars) и сразу привлек внимание читателей. На момент публикации пост набрал почти тысячу комментариев и более 20 тысяч голосов.

Пользователи высказали сотни версий того, как все было. Все недоумевали, откуда посреди дороги появился столб. Одни грешили на дорожные службы. Другие предполагали, что дорогу расширили, а коммунальщики не успели перенести столбы на обочину. Третьи предполагали телепортацию. На самом деле, основная заслуга принадлежит водителю Chevrolet Silverado.

Как рассказал один из очевидцев происшествия, дело было в одном из небольших техасских городков. Водитель напился в местном баре, сел за руль, врезался в столб, снес его, протащил порядка 120 метров и остановился посреди дороги. Все подушки безопасности сработали, но он пытался отодвинуть их, чтобы поехать дальше. В это время подоспели полицейские.

Несмотря на то, что столб стал украшением капота и проехал больше сотни метров, он прославился на весь мир тем, что выстоял против такой яростной атаки Chevrolet Silverado.

Упомянутые модели: Chevrolet Silverado

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