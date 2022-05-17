Фото странной аварии озадачило многих: что произошло на самом деле, не угадал никто
Пользователи высказали сотни версий того, как все было. Все недоумевали, откуда посреди дороги появился столб. Одни грешили на дорожные службы. Другие предполагали, что дорогу расширили, а коммунальщики не успели перенести столбы на обочину. Третьи предполагали телепортацию. На самом деле, основная заслуга принадлежит водителю Chevrolet Silverado.
Как рассказал один из очевидцев происшествия, дело было в одном из небольших техасских городков. Водитель напился в местном баре, сел за руль, врезался в столб, снес его, протащил порядка 120 метров и остановился посреди дороги. Все подушки безопасности сработали, но он пытался отодвинуть их, чтобы поехать дальше. В это время подоспели полицейские.
Несмотря на то, что столб стал украшением капота и проехал больше сотни метров, он прославился на весь мир тем, что выстоял против такой яростной атаки Chevrolet Silverado.
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