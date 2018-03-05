5 марта 2018, 11:55
Фото универсала Kia Ceed утекли в сеть
В Сети появились фотографии универсала Kia Ceed SW нового поколения. Публичный дебют новинки пройдет уже завтра, 6 марта, в рамках Женевского автосалона.
|KIA Ceed SW Luxe FCC 1.6 AT
|1.6 л, 130 л.с
|Автоматическая, 6-ступенчатая
|0-100 - 11.8 с, 190 км/ч
|4505 x 1780 x 1485 мм
|передний
|АИ-95, 6.8 л на 100 км
|1 119 900 руб
|Все характеристики
Габаритные размеры Kia Ceed SW ориентировочно составят: длина – 4 585 мм, высота – 1 475 мм (включая рейлинги), а колесная база – 2 650 мм. Моторная гамма нового универсала будет аналогична хэтчбеку: бензиновые тубомоторы 1.0 (120 л.с.) и 1.4 (140 л.с.), 1,4-литровый атмосферный двигатель (100 л.с.), а также два дизеля – 115 л.с. и 136 л.с. Трансмиссия: 6-ступенчатая механическая коробка передач или 7-диапазонный «робот» с двумя сцеплениями. В следующем году у универсала должна появиться гибридная силовая установка (mild hybrid), состоящая из традиционного ДВС и дополнительных инверторных стартера и генератора. Новая система позволяет увеличить топливную экономичность на 15 процентов.
Публичная премьера хэтчбека и универсала Kia Ceed состоится на открывающемся завтра для журналистов Женевском автосалоне. Кроме того корейская компания представит новый автомобиль в кузове shooting brake, а также кроссовер и спортивный Ceed GT.
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