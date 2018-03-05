5 марта 2018, 11:55

Фото универсала Kia Ceed утекли в сеть

В Сети появились фотографии универсала Kia Ceed SW нового поколения. Публичный дебют новинки пройдет уже завтра, 6 марта, в рамках Женевского автосалона.
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Фото универсала Kia Ceed утекли в сеть KIA Ceed
KIA Ceed SW Luxe FCC 1.6 AT
1.6 л, 130 л.с
Автоматическая, 6-ступенчатая
0-100 - 11.8 с, 190 км/ч
4505 x 1780 x 1485 мм
передний
АИ-95, 6.8 л на 100 км
1 119 900 руб
Все характеристики
Фотографии плохого качества, явно пересняты с официальных источников. Тем не менее, они в полной мере дают представление о внешности нового универсала. Мы видим, что передняя часть досталась ему по наследству от представленного ранее хэтчбека Ceed. Задняя часть универсала стала чуть шире, обеспечив чуть больше места для багажа. Больше стали и задние стекла, увеличив обзорность автомобиля. Кроме того, универсал получил новые задние фонари. 

Габаритные размеры Kia Ceed SW ориентировочно составят: длина – 4 585 мм, высота – 1 475 мм (включая рейлинги), а колесная база – 2 650 мм. Моторная гамма нового универсала будет аналогична хэтчбеку: бензиновые тубомоторы 1.0 (120 л.с.) и 1.4 (140 л.с.), 1,4-литровый атмосферный двигатель (100 л.с.), а также два дизеля – 115 л.с. и 136 л.с. Трансмиссия: 6-ступенчатая механическая коробка передач или 7-диапазонный «робот» с двумя сцеплениями. В следующем году у универсала должна появиться гибридная силовая установка (mild hybrid), состоящая из традиционного ДВС и дополнительных инверторных стартера и генератора. Новая система позволяет увеличить топливную экономичность на 15 процентов.

Публичная премьера хэтчбека и универсала Kia Ceed состоится на открывающемся завтра для журналистов Женевском автосалоне. Кроме того корейская компания представит новый автомобиль в кузове shooting brake, а также кроссовер и спортивный Ceed GT.
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Форум KIA Ceed
ПРОДАМ оригинальные диски 17 радиус на кия сид 2013 г/ в 89037490330
Александр
Не работают передние поворотники
У сида нет как такового реле поворотников, к которому все привыкли по отеч. автомобилям. За эту функцию отвечает отдельный электронный блок. Искать его лучше совместно со специально обученным человеком.
Марат
Форум KIA Pro-cee'd
Я на киа сид езжу уже больше трех лет и могу сделать её характеристику. Например, я очень доволен тем, как машина чувствует дорогу, потому что даже на большой скорости она остается хорошо управляема. Также мне нравится, что машина качественная и надежная, потому как за все гарантийное время я ни разу ...
Александр
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Фото универсала Kia Ceed утекли в сеть
{{params_58101}}Фотографии плохого качества, явно пересняты с официальных источников. Тем не менее, они в полной мере дают представление о внешности нового универсала. Мы видим, что передняя часть досталась ему по наследству от представленного ранее хэтчбека Ceed. Задняя часть универсала стала чуть шире, обеспечив чуть больше места для багажа. Больше стали и задние стекла, увеличив обзорность автомобиля. Кроме того, универсал получил новые задние фонари. Габаритные размеры Kia Ceed SW ориентировочно составят: длина – 4 585 мм, высота – 1 475 мм (включая рейлинги), а колесная база – 2 650 мм. Моторная гамма нового универсала будет аналогична хэтчбеку: бензиновые тубомоторы 1.0 (120 л.с.) и 1.4 (140 л.с.), 1,4-литровый атмосферный двигатель (100 л.с.), а также два дизеля – 115 л.с. и 136 л.с. Трансмиссия: 6-ступенчатая механическая коробка передач или 7-диапазонный «робот» с двумя сцеплениями. В следующем году у универсала должна появиться гибридная силовая установка (mild hybrid), состоящая из традиционного ДВС и дополнительных инверторных стартера и генератора. Новая система позволяет увеличить топливную экономичность на 15 процентов.Публичная премьера хэтчбека и универсала Kia Ceed состоится на открывающемся завтра для журналистов Женевском автосалоне. Кроме того корейская компания представит новый автомобиль в кузове shooting brake, а также кроссовер и спортивный Ceed GT.
2018-03-05
Автор: Специальный корреспондент 110km.ru
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