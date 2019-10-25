25 октября 2019, 09:20
Фотограф раскрыл тайну подлинного цвета спорткара Гагарина
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В 1965 году французская компания Matra подарила Юрию Гагарину спортивное купе Matra Djet во время его визита на авиасалон в Ле-Бурже. Черно-белые репортажные фотографии впоследствии раскрасили, сделав по ошибке автомобиль небесно-голубого цвета. Промах колористов раскрылся лишь недавно.
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Французская компания Matra (от «Mécanique Aviation Traction») была основана в середине XX века и специализировалась преимущественно на производстве аэрокосмического оборудования. Но широкую известность ей принесли успехи в автомобильной области. Спорткупе Matra Djet первоначально в 1962 году было разработано компанией René Bonnet и называлась René Bonnet Djet. Затем Matra купила компанию и стала продавать автомобиль уже под своим именем.
Юрий Гагарин стал не только первым человеком, побывавшим в космосе, но и первым обладателем иностранного спортивного автомобиля в СССР. Его Matra Djet оснащалась 1,2-литровым двигателем Renault мощностью 73 л.с. и 84 Нм крутящего момента. Благодаря облегченной конструкции купе весило всего 680 килограммов. Разгон до первой «сотни» занимал 14,6 секунды. Максимальная скорость составляла 173 км/ч.
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