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25 октября 2019, 09:20

Фотограф раскрыл тайну подлинного цвета спорткара Гагарина

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В 1965 году французская компания Matra подарила Юрию Гагарину спортивное купе Matra Djet во время его визита на авиасалон в Ле-Бурже. Черно-белые репортажные фотографии впоследствии раскрасили, сделав по ошибке автомобиль небесно-голубого цвета. Промах колористов раскрылся лишь недавно.
Фотограф раскрыл тайну подлинного цвета спорткара Гагарина

 

Фотограф раскрыл тайну подлинного цвета спорткара Гагарина

 

Фотограф раскрыл тайну подлинного цвета спорткара Гагарина

 

Фотограф раскрыл тайну подлинного цвета спорткара Гагарина

 

Фотограф раскрыл тайну подлинного цвета спорткара Гагарина

 

Фотограф раскрыл тайну подлинного цвета спорткара Гагарина

 

Фотограф раскрыл тайну подлинного цвета спорткара Гагарина
Фотограф раскрыл тайну подлинного цвета спорткара Гагарина
Фотограф раскрыл тайну подлинного цвета спорткара Гагарина
Фотограф раскрыл тайну подлинного цвета спорткара Гагарина
Фотограф раскрыл тайну подлинного цвета спорткара Гагарина
Фотограф раскрыл тайну подлинного цвета спорткара Гагарина
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Рижский автоблогер и фотограф Майк Моторов назвал истинный цвет спорткара Юрия Гагарина. Он отправил запрос в европейские клубы Matra и узнал все из первых рук. Согласно архивным данным, автомобиль Гагарина Matra Djet-5 с номером шасси 10146 сошел с заводского конвейера в цвете «Gris platine irisé» (Платиново-серый перламутр) с черным салоном. Машина в первозданном виде и по сей день хранится в коллекции литовского автолюбителя.

Французская компания Matra (от «Mécanique Aviation Traction») была основана в середине XX века и специализировалась преимущественно на производстве аэрокосмического оборудования. Но широкую известность ей принесли успехи в автомобильной области. Спорткупе Matra Djet первоначально в 1962 году было разработано компанией René Bonnet и называлась René Bonnet Djet. Затем Matra купила компанию и стала продавать автомобиль уже под своим именем. 

Юрий Гагарин стал не только первым человеком, побывавшим в космосе, но и первым обладателем иностранного спортивного автомобиля в СССР. Его Matra Djet оснащалась 1,2-литровым двигателем Renault мощностью 73 л.с. и 84 Нм крутящего момента. Благодаря облегченной конструкции купе весило всего 680 килограммов. Разгон до первой «сотни» занимал 14,6 секунды. Максимальная скорость составляла 173 км/ч.

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Фотограф раскрыл тайну подлинного цвета спорткара Гагарина
{{material_125059}}Рижский автоблогер и фотограф Майк Моторов назвал истинный цвет спорткара Юрия Гагарина. Он отправил запрос в европейские клубы Matra и узнал все из первых рук. Согласно архивным данным, автомобиль Гагарина Matra Djet-5 с номером шасси 10146 сошел с заводского конвейера в цвете «Gris platine irisé» (Платиново-серый перламутр) с черным салоном. Машина в первозданном виде и по сей день хранится в коллекции литовского автолюбителя.Французская компания Matra (от «Mécanique Aviation Traction») была основана в середине XX века и специализировалась преимущественно на производстве аэрокосмического оборудования. Но широкую известность ей принесли успехи в автомобильной области. Спорткупе Matra Djet первоначально в 1962 году было разработано компанией René Bonnet и называлась René Bonnet Djet. Затем Matra купила компанию и стала продавать автомобиль уже под своим именем. Юрий Гагарин стал не только первым человеком, побывавшим в космосе, но и первым обладателем иностранного спортивного автомобиля в СССР. Его Matra Djet оснащалась 1,2-литровым двигателем Renault мощностью 73 л.с. и 84 Нм крутящего момента. Благодаря облегченной конструкции купе весило всего 680 килограммов. Разгон до первой «сотни» занимал 14,6 секунды. Максимальная скорость составляла 173 км/ч.
2019-10-25
Автор: Специальный корреспондент 110km.ru
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