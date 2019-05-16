16 мая 2019, 19:11

Фотографии обновленного BMW X1 «слили» в Сеть

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Китайское патентное ведомство опубликовало фотографии рестайлингового кроссовера BMW X1 для местного рынка. Автомобиль построен на удлиненной колесной базе, но его дизайн полностью повторяет стандартную версию для Европы.
Фотографии обновленного BMW X1 слили в Сеть
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Кроссоверы BMW X1 (F48) для китайского рынка собирают на совместном предприятии BMW Brilliance. Поскольку дорестайлинговые версии в Китае и Европе были практически идентичны, можно предположить, что и обновления обе модели получат одинаковые. Основные изменения, как обычно, касаются передней части. Фирменные «ноздри» радиаторной решетки стали крупнее и срослись в единую деталь, как и у «старших» моделей. Поменялась форма бамперов, передний лишился круглых противотуманных фар. Графика головной оптики и задних фонарей стала более угловатой.

По информации китайских журналистов, BMW X1 получил модернизированные двигатели. Базовый 1,5-литровый трехцилиндровый турбомотор будет развивать 155 л.с. вместо прежних 136 сил. Отдача 2,0-литровой «четверки» возрастет со 192 до 214 л.с. Хотя надо учитывать, что европейская моторная гамма может оказаться иной. Кроме того, китайским покупателям предложат гибридную модификацию X1 xDrive25Le. В состав ее силовой установки входит 1,5-литровая турботройка, электромотор на задней оси и 6-диапазонная автоматическая коробка передач Steptronic. Суммарная отдача составляет 231 л.с. и 382 Нм крутящего момента.

Дата премьеры обновленного кроссовера BMW X1 пока неизвестна, но можно не сомневаться, что ждать осталось недолго. В салонах российских дилеров BMW X1 текущего поколения предлагаются по цене от 2 млн рублей за версию X1 sDrive18i с передним приводом и «роботом».

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Комментарии
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Форум BMW X1
Цитата:| Кому: Раздумала БМВ х1 (даже не ожидала от такой марки) ну и зря раздумала!!! плохо о х1 пишут те , кто ею не владеет и не сидел в ней никогда...
sas26@inbox.ru
Тест-драйв BMW Х1: новое дыхание
имею х1 2014г. расход не больше 6литров погороду! на 190сильном не больше 5литров. Каско-100тыр
sas26@inbox.ru
Дизели хороши, но почему-то мы их покупаем неохотно
Статья без содержания, просто перечисление моделей с сайтов дилеров.
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Фотографии обновленного BMW X1 «слили» в Сеть
{{material_125828}}Кроссоверы BMW X1 (F48) для китайского рынка собирают на совместном предприятии BMW Brilliance. Поскольку дорестайлинговые версии в Китае и Европе были практически идентичны, можно предположить, что и обновления обе модели получат одинаковые. Основные изменения, как обычно, касаются передней части. Фирменные «ноздри» радиаторной решетки стали крупнее и срослись в единую деталь, как и у «старших» моделей. Поменялась форма бамперов, передний лишился круглых противотуманных фар. Графика головной оптики и задних фонарей стала более угловатой.По информации китайских журналистов, BMW X1 получил модернизированные двигатели. Базовый 1,5-литровый трехцилиндровый турбомотор будет развивать 155 л.с. вместо прежних 136 сил. Отдача 2,0-литровой «четверки» возрастет со 192 до 214 л.с. Хотя надо учитывать, что европейская моторная гамма может оказаться иной. Кроме того, китайским покупателям предложат гибридную модификацию X1 xDrive25Le. В состав ее силовой установки входит 1,5-литровая турботройка, электромотор на задней оси и 6-диапазонная автоматическая коробка передач Steptronic. Суммарная отдача составляет 231 л.с. и 382 Нм крутящего момента.Дата премьеры обновленного кроссовера BMW X1 пока неизвестна, но можно не сомневаться, что ждать осталось недолго. В салонах российских дилеров BMW X1 текущего поколения предлагаются по цене от 2 млн рублей за версию X1 sDrive18i с передним приводом и «роботом».
2019-05-16
Автор: Специальный корреспондент 110km.ru
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