16 мая 2019, 19:11
Фотографии обновленного BMW X1 «слили» в Сеть
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Китайское патентное ведомство опубликовало фотографии рестайлингового кроссовера BMW X1 для местного рынка. Автомобиль построен на удлиненной колесной базе, но его дизайн полностью повторяет стандартную версию для Европы.
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По информации китайских журналистов, BMW X1 получил модернизированные двигатели. Базовый 1,5-литровый трехцилиндровый турбомотор будет развивать 155 л.с. вместо прежних 136 сил. Отдача 2,0-литровой «четверки» возрастет со 192 до 214 л.с. Хотя надо учитывать, что европейская моторная гамма может оказаться иной. Кроме того, китайским покупателям предложат гибридную модификацию X1 xDrive25Le. В состав ее силовой установки входит 1,5-литровая турботройка, электромотор на задней оси и 6-диапазонная автоматическая коробка передач Steptronic. Суммарная отдача составляет 231 л.с. и 382 Нм крутящего момента.
Дата премьеры обновленного кроссовера BMW X1 пока неизвестна, но можно не сомневаться, что ждать осталось недолго. В салонах российских дилеров BMW X1 текущего поколения предлагаются по цене от 2 млн рублей за версию X1 sDrive18i с передним приводом и «роботом».
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Цитата:| Кому: Раздумала БМВ х1 (даже не ожидала от такой марки) ну и зря раздумала!!! плохо о х1 пишут те , кто ею не владеет и не сидел в ней никогда...
имею х1 2014г. расход не больше 6литров погороду! на 190сильном не больше 5литров. Каско-100тыр
Статья без содержания, просто перечисление моделей с сайтов дилеров.
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