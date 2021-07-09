Renault Logan нового поколения скоро начнут делать в России: первые фото
Фото: vk.com/ladavestaclub
Фото: vk.com/ladavestaclub
Фото: vk.com/ladavestaclub
Прототип нового поколения Renault Logan заметил прохожий около проходной АвтоВАЗа. Припаркованный автомобиль оставили на открытой территории, так что любой желающий мог рассмотреть и сфотографировать машину.
Прототипы новых Logan и Sandero, которые и раньше неоднократно попадали на камеру, не одевают в маскировочную пленку. Возможно, это «мулы», а в итоге машины будут выглядеть совершенно иначе. Также неясно, какой именно Logan ждать россиянам, созданный по лекалам европейского седана Dacia или турецкого Renault Taliant. Остается надежда, что это все же будет Dacia, так как сфотографированный прототип очень похож на данную модель. Новое поколение Logan будет выпущено на платформе CMF-B.
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