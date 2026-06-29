Когда Lada Iskra обзаведется климат-контролем: сроки и детали для покупателей

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Автор: Мария Степанова

29 июня 2026, 08:04

Фотомемристор нового поколения: как сенсор решает проблему «слепоты» автосистем

Фотомемристор нового поколения: как сенсор решает проблему «слепоты» автосистем

Будущее уже здесь: фотомемристоры, адаптирующиеся к свету за секунды, открывают эру безопасного автопилота

Фотомемристор нового поколения: как сенсор решает проблему «слепоты» автосистем

В Пенсильванском государственном университете создан сенсор, способный мгновенно подстраиваться под резкие перепады освещенности. Это открытие может изменить подход к безопасности и эффективности автономных транспортных систем, особенно в сложных дорожных условиях.

В Пенсильванском государственном университете создан сенсор, способный мгновенно подстраиваться под резкие перепады освещенности. Это открытие может изменить подход к безопасности и эффективности автономных транспортных систем, особенно в сложных дорожных условиях.

Разработка нового фотомемристора в Пенсильванском государственном университете может стать ключевым этапом для повышения надежности автономных систем. Устройства, способные мгновенно реагировать на смену освещения, особенно актуальны для автомобилей, которые часто сталкиваются с проблемой «ослепления» при резких перепадах света и темноты – например, на ночных трассах с яркими фарами встречных машин.

В основе датчика лежит смесь проводящего геля PEDOT:PSS и оксида титана. Оксид титана преобразует свет в машинный сигнал, который регулирует уровень влаги в материале. В темных условиях материал быстро впитывает воду, повышая чувствительность, а при ярком освещении обеспечивает концентрацию и активность. Такая схема позволяет устройству адаптироваться к окружающей среде за считанные секунды, что значительно быстрее, чем у человеческого глаза, которому для полной адаптации требуется больше времени.

В процессе испытаний массив из 16 фотомемристоров, интегрированный с нейросетью, смог распознавать буквы при смешанном освещении с точностью более 95% уже после семи циклов обучения. Каждый сенсор имеет размер около полумиллиметра, что позволяет создавать масштабируемые системы для решения сложных задач компьютерного зрения.

По информации PSU, новая технология может найти применение не только в автомобильной промышленности, но и в других сферах, где требуется быстрое реагирование на изменение освещенности – например, в робототехнике, бытовых системах видеонаблюдения и медицинских приборах. Важно отметить, что подобные датчики могут работать автономно, без сложных алгоритмов программной коррекции, что упрощает их интеграцию в любую платформу.

Для российского рынка, где климатические и дорожные условия часто создают экстремальные ситуации для автотехники, подобные решения могут оказаться особенно востребованными. Быстрая адаптация датчиков к свету позволяет повысить безопасность беспилотных автомобилей, снизить риск аварий и создать новые, более доступные технологии для массового внедрения. Судя по имеющимся данным, фотомемристоры открывают новые горизонты для развития интеллектуальных систем управления транспортом.

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