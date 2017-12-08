8 декабря 2017, 18:06
Foton будет поставлять в РФ компактвен Gratour и дизельный Sauvana
Компактвэн Foton Gratour должен пополнить число российских пользователей марки Foton за счет привлечения новой аудитории. При общей колесной базе в 2760 мм переднеприводный компактвэн предлагается с четырьмя размерами кузова. Габариты моделей ix5 и ix7: 4505х1725х1770 и 4515х1750х1820 мм соответственно. Обе машины семиместные при компоновке 2+2+3.
Складные сиденья третьего ряда значительно расширяют объем багажника и возможности использования автомобилей. В качестве базового предложен бензиновый 1,5-литровый двигатель мощностью 115 л.с. с 5-ступенчатой механической коробкой передач, в более богатых комплектациях предусмотрены и автоматические версии трансмиссий.
Модификации im6 и im8 не только больше (4700х1780х1820 мм и 4730х1780х1820 мм), но мощнее и богаче по оснащению. Оба компактвэна также получили бензиновые 1,5-литровые двигатели, но уже с турбонаддувом, благодаря чему их мощность возросла до 150 л.с. Выбор трансмиссий такой же, как и в случае с модификациями ix5 и ix7. Спецификации для России пока не утверждены и находятся в стадии рассмотрения.
Рамный внедорожник Foton Sauvana с подключаемым полным приводом в 2018 году планируется поставлять в Россию и с турбодизельным двигателем Cummins IFS2,8 снабженным системой впрыска Common Rail с электронным управлением Bosch, рециркуляцией отработанных газов EGR и катализатором DOC. Базовая мощность агрегата (163 л.с., версия Foton Tunland), для Sauvana может быть увеличена до 177 л.с. и будет работать в паре с автоматической коробкой передач. В настоящее время Foton Sauvana поставляется в Россию с бензиновыми двигателями мощностью 201 и 217 л.с. в паре с 5-ступенчатой механической коробкой передач или 6-диапазонным «автоматом» соответственно.
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