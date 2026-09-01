FOTON M2 в России: бензин 1.6, категория B, душ/туалет и полностью готовый кейс для жизни на колесах

FOTON M2 2023: автодом с премиальными опциями и расширенной комплектацией

Автодом FOTON M2 2023 года выделяется сочетанием надежного бензинового двигателя, современного оснащения и автономных систем. Такой вариант может заинтересовать тех, кто ищет готовое решение для дальних поездок и комфортного отдыха на колесах.

Автодом FOTON M2 2023 года выделяется сочетанием надежного бензинового двигателя, современного оснащения и автономных систем. Такой вариант может заинтересовать тех, кто ищет готовое решение для дальних поездок и комфортного отдыха на колесах.

FOTON M2 2023 года - это автодом, который сразу обращает на себя внимание продуманной комплектацией. На фоне растущего интереса к мобильным домам на колесах, эта модель отличается не только техническими характеристиками, но и позволяет быстро начать путешествие без долгого ожидания поставки.

В основе автодома - бензиновый двигатель объемом 1,6 литра мощностью 122 л.с., задний привод и механическая коробка передач. Такой тандем обеспечивает уверенное движение как по трассе, так и по проселочным дорогам. Пробег всего 5 000 км говорит о минимальной эксплуатации, что особенно важно для покупателей, ориентированных на долгосрочное использование.

Фото: campauto.ru

Комплектация FOTON M2 2023 включает в себя все необходимое для автономного отдыха: литиевые батареи на 800 Ач, солнечные панели мощностью 600 Вт и инвертор на 3000 Вт. Для комфорта предусмотрены кондиционер, холодильник, индукционная плита, СВЧ, душ и туалет, а также автономный дизельный обогреватель. Внешние элементы - маркиза, уличное освещение, газовая плита и запасное колесо - делают этот автодом пригодным для длительных стоянок и путешествий в любых условиях.

Водоснабжение организовано через бак чистой воды на 80 литров и бак для сливной воды на 70 литров. Категория B делает управление доступным для большинства водителей, что расширяет круг потенциальных покупателей.

На рынке автодомов FOTON M2 2023 выглядит как сбалансированное решение для тех, кто ценит автономность и надежность в эксплуатации.

Стоимость FOTON M2 2023 года составляет 2 800 000 рублей с учетом доставки до Владивостока, что делает его конкурентоспособным предложением на фоне аналогичных моделей. Важное замечание: наличие встроенных систем автономного питания и бытовой техники позволяет использовать автодом не только для путешествий, но и в качестве временного жилья или мобильного офиса. Спрос на такие решения продолжает расти, особенно среди тех, кто ценит мобильность и независимость от городской занятости.