Новый полноприводный пикап Foton Tunland G9 появился в продаже в России: чем он лучше Lada Niva и стоит ли переплачивать

Foton Tunland G9: новый пикап с дизелем, полным приводом и премиальным салоном

На российском рынке появился Foton Tunland G9 - пикап, сочетающий рабочий потенциал и комфорт легкового авто. Модель выделяется современными технологиями, продуманной эргономикой и высоким уровнем безопасности. Почему этот автомобиль может изменить представление о пикапах - в нашем материале.

Появление Foton Tunland G9 на российском рынке — событие, способное изменить расстановку сил в сегменте пикапов. В условиях, когда спрос на универсальные автомобили растёт, эта модель предлагает не только практичность, но и уровень комфорта, который ранее был недоступен для рабочих машин. Для многих покупателей Tunland G9 может стать не просто транспортом, а настоящим помощником в решении повседневных задач и для отдыха.

Дизайн и размеры: величие без компромиссов

Внешний вид Foton Tunland G9 сразу выделяет его среди конкурентов. Массивная решётка радиатора с хромированными деталями, выразительные светодиодные фары и рельефный капот создают образ, который сложно спутать с другими. Колёсные арки с 18-дюймовыми колёсами и защитными накладками подчёркивают внедорожный характер. Задняя платформа оборудована дугами безопасности, внутренними петлями и выступающими проушинами для крепления груза — решение, рассчитанное на различные варианты использования.

Габариты автомобиля впечатляют: длина 5340 мм, ширина 1980 мм, высота 1920 мм, колёсная база 3110 мм. Просторный салон и грузовая платформа длиной 1520 мм позволяют перевозить как строительные материалы, так и спортивное снаряжение. Такой подход делает Tunland G9 привлекательным для предпринимателей, фермеров и любителей активного отдыха.

Интерьер: комфорт, который удивляет

Внутри Foton Tunland G9 ломает стереотипы о пикапах. Пятиместная кабина с эргономичными креслами, электрорегулировками и вентиляцией создаёт ощущение премиального автомобиля. Водительское кресло регулируется в 12 направлениях, пассажирское — в 6, оба оснащены подогревом и вентиляцией. Мультифункциональный руль с регулировкой по высоте и вылету, а также кнопками управления аудиосистемой и круиз-контролем обеспечивают удобство в повседневной эксплуатации.

Мультимедийная система с 12,3-дюймовым сенсорным дисплеем CarBitLink и цифровая приборная панель такого же размера позволяют настраивать отображение информации под себя. Климат-контроль с отдельным управлением для задних рядов, бесключевой доступ и запуск двигателя, отделка из мягкого пластика и перфорированной экокожи — всё это формирует атмосферу, в которой хочется находиться даже в долгих поездках. Особое внимание уделено шумоизоляции: даже на трассе в салоне сохраняется тишина.

Техника и проходимость: для любых дорог

Под капотом Foton Tunland G9 установлен 2-литровый турбодизель мощностью 162 л.с. и крутящим моментом 388 Н·м. В сочетании с 8-ступенчатым автоматом и автоматически подключаемым полным приводом с понижающей передачей автомобиль готов к любым дорожным условиям. Водитель может выбирать режимы привода: AUTO, 2H, 4H, 4L — это позволяет адаптироваться к асфальту, грунтовке или бездорожью.

Рамная конструкция обеспечивает прочность, а дорожный просвет в 210 мм — уверенность на пересечённой местности. Передняя подвеска — независимая, пружинная на двойных поперечных рычагах с гидравлическими амортизаторами и стабилизатором поперечной устойчивости. Задняя — рессорная с телескопическими амортизаторами. Дисковые тормоза на всех колёсах обеспечивают эффективное торможение даже при полной загрузке.

Безопасность и оснащение: максимальный контроль

Foton Tunland G9 оснащён комплексом современных систем безопасности: ABS, EBD, ESP, помощь при старте на подъёме и спуске, фронтальные и боковые подушки, шторки безопасности, система кругового обзора на 360°, контроль давления в шинах. Подобный набор редко встречается в сегменте пикапов, что выгодно выделяет эту модель на фоне конкурентов.

Грузоподъёмность 905 кг, подготовка под ТСУ, электрическая розетка и кронштейн для прицепа делают Tunland G9 универсальным решением для бизнеса и активного отдыха. Цена стартует от 3 490 000 рублей, гарантия — 36 месяцев или 150 000 км. Сеть из более чем 70 дилеров по всей стране обеспечивает сервис и поставку оригинальных запчастей.

Для кого создан Foton Tunland G9

Этот пикап рассчитан на широкий круг покупателей: предпринимателей, фермеров, жителей пригородов и деревень, а также традиционные семьи, которым важен комфорт, надежность и современные технологии. Tunland G9 может стать полноценным семейным автомобилем, сочетая в себе функции рабочего инструмента и удобного транспорта для путешествий и повседневных поездок.