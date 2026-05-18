Foton Tunland V9 против легенд: китайский пикап готов потеснить американских гигантов на российском рынке

18 мая 2026, 16:54
Foton Tunland V9 с бензиновым и дизельным мотором: сравнение с Ram 1500
Мало кто знает, что китайский Foton Tunland V9 теперь доступен с бензиновым мотором. Мы разобрались, чем отличаются обе версии, и выяснили, насколько они могут конкурировать с американским Ram 1500. Какие плюсы и минусы скрывают новые пикапы, что влияет на цену и почему это важно для российских водителей - объясняем на примерах.
Для российских автолюбителей выбор между бензиновым и дизельным пикапом становится все актуальнее: на рынке появился Foton Tunland V9 с двумя типами двигателей. Это событие важно не только из-за расширения ассортимента, но и потому, что китайские производители уверенно занимают ниши, которые раньше были под контролем американских брендов. Как сообщает Autonews, теперь у покупателей есть возможность сравнить не только разные моторы, но и понять, насколько китайский флагман способен соперничать с легендарным Ram 1500.
Империя Foton и особенности производства
Foton - не новичок на российском рынке: бренд присутствует уже 15 лет, а в 2026 году компания отметила 30-летие. Основной упор делается на грузовую технику, но пикапы становятся все заметнее. В Китае у Foton разветвленная сеть заводов, включая моторное производство совместно с Cummins, где собирают дизели объемом от 2,5 до 15 литров, а также отдельные линии по выпуску легких дизелей и автобусное производство. В прошлом году с конвейеров сошло 650 тысяч машин, из которых значительная часть ушла на экспорт, включая Россию.
Пикапы Tunland G7 и G9, а также старшие V7 и V9, внешне напоминают американские модели. Особенно это заметно у Tunland V9, который стилизован под Ram. В Китае эти пикапы продаются под названием Mars, подчеркивая премиальный статус. Они крупнее младших моделей: шире на 15 см и длиннее почти на 30 см, что обеспечивает просторный салон и комфорт даже на заднем ряду - редкость для среднеразмерных пикапов.
Два мотора - два характера
До недавнего времени Tunland V9 оснащался только двухлитровым турбодизелем Aucan с восьмиступенчатым автоматом ZF и системой мягкого гибрида на 48 вольт. Такой мотор развивает 159 л.с. и 410 Нм, а стартер-генератор добавляет тяги при разгоне. Теперь к дизелю добавился бензиновый турбомотор Mitsubishi 4K31TD, который также работает в паре с ZF и гибридной системой. Его мощность - 245 л.с., но крутящий момент ниже (380 Нм), и достигается он на более высоких оборотах.
Внешне отличить бензиновую версию от дизельной невозможно: обе имеют одинаковый дизайн, а на решетке радиатора красуется шильдик «48V». Под капотом бензинового варианта установлен двигатель, разработанный на совместном предприятии SAME, который также ставится на другие китайские внедорожники и пикапы. Инженерные решения, такие как непосредственный впрыск и система изменения подъема клапанов, делают мотор современным, но в реальной езде он ведет себя иначе, чем дизель.
Плюсы и минусы: что выбрать
Дизельный Tunland V9 приятно удивляет тишиной работы мотора, качественной шумоизоляцией и сбалансированной подвеской. На трассе при 130 км/ч не раздражают ни двигатель, ни аэродинамические шумы. Интерьер строгий, но эргономика продумана: крупный тачскрин, удобные физические кнопки, виртуальная приборная панель с классическими шкалами. Задний диван комфортен даже для взрослых, а пружинная задняя подвеска обеспечивает плавность хода, что редко встречается в этом классе.
Однако электроусилитель руля требует привыкания: руль слишком легкий, а система удержания в полосе иногда действует резко. Дизельная связка с автоматом работает почти идеально - мотор уверенно тянет, коробка быстро и плавно переключает передачи.
Бензиновый вариант, несмотря на большую мощность, субъективно кажется менее динамичным. Пикап трогается вальяжно, а разгон требует активной работы педалью газа. На высоких оборотах мотор становится шумнее, а расход топлива выше: по паспорту 11,6 л против 10,1 л у дизеля. При этом разница в цене между версиями составляет всего 100 тысяч рублей, но бензиновая модификация предлагается в более простой комплектации.
Сравнение с Ram 1500 и ценовой вопрос
Foton Tunland V9 в топовой комплектации стоит от 5,55 млн рублей за дизель и от 5,45 млн за бензин. Это делает его самым дорогим официально продаваемым пикапом в России. В компании «МБ Рус» считают, что Tunland V9 - альтернатива американским полноразмерным пикапам, вроде Ram 1500, которые через параллельный импорт стоят от 10 до 12 млн рублей. На практике конкурировать приходится скорее с трехлетними Ram, которые можно привезти примерно за 7 млн рублей.
Ram 1500, с которым сравнивали Foton, оказался заметно крупнее и просторнее: колесная база длиннее на 20 см, салон шире на 12 см, а передние кресла расставлены дальше друг от друга. Уровень шумоизоляции и плавности хода у «американца» выше, а динамика с мотором Hemi 5.7 л и вовсе вне конкуренции. Но разница в цене и невозможность купить Ram в кредит делают Foton более доступным для большинства покупателей.
Будущее: электрификация и гибриды
На заводе Foton уже показали электрический пикап eTunland G7 с батареей 83,5 кВт·ч и запасом хода 360 км. Электромотор мощностью 177 л.с. установлен на заднем мосту, а внешне машина отличается только синим декором и зарядным разъемом под решеткой. Впечатления от езды - простота и утилитарность, но для города такой вариант может быть интересен.
Также анонсирован гибридный Tunland V9 с двухлитровым турбомотором N20TDE от Harbin Dongan Auto Engine, электромеханической трансмиссией 4-DHT и батареей 32,8 кВт·ч. Совокупная мощность - 376 л.с., крутящий момент - 800 Нм, разгон до 100 км/ч за 7,8 секунды, а запас хода на электротяге - 110 км. В «МБ Рус» рассчитывают, что благодаря особенностям утильсбора цена гибрида не будет слишком высокой.
Технические детали и нюансы эксплуатации
Foton Tunland V9 - это крупный пикап длиной 5,6 метра, шириной 2,09 м и колесной базой 3,36 м. Дорожный просвет - 240 мм, масса - около 2,4 тонны. Оба двигателя - четырехцилиндровые турбомоторы объемом 2 литра, с полным приводом и восьмиступенчатым автоматом. Бак вмещает 76 литров топлива. Внутри - пять посадочных мест, панорамная крыша, удобные органы управления и богатое оснащение даже в базовой версии.
В условиях российского рынка, где выбор пикапов ограничен, появление новых версий Tunland V9 расширяет возможности для покупателей. Особенно это актуально на фоне роста числа аварий с участием китайских автомобилей, о чем недавно писали в материале о статистике ДТП с разными марками. Это подчеркивает, насколько важно внимательно подходить к выбору техники и учитывать не только цену, но и реальные характеристики, а также особенности эксплуатации в российских условиях.
