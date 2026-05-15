В России стартовали продажи FOTON VIEW с 2-литровым дизелем

FOTON VIEW с новым турбодизелем и автоматом: старт продаж в России

На российском рынке появился компактный фургон FOTON VIEW, который уже доступен у дилеров. Модель оснащена современным турбодизелем и может похвастаться вместительным грузовым отсеком. Варианты комплектаций и цены делают новинку интересной для городской логистики. Почему этот автомобиль может изменить подход к доставке - разбираемся в деталях и ценах.

Компактный фургон FOTON VIEW, официально представленный еще в 2025 году, наконец-то добрался до российских автосалонов. Как сообщает Комтранс, новинка ориентирована на сегмент городской доставки и логистики, где важны не только экономичность, но и удобство эксплуатации в плотном городском трафике.

В России FOTON VIEW доступен с 2-литровым турбодизельным двигателем, развивающим 159 л.с. и 377 Н·м крутящего момента. Такой мотор обеспечивает уверенную динамику даже при полной загрузке, а выбор между 6-ступенчатой механикой и 8-ступенчатым автоматом позволяет подобрать оптимальную версию под разные задачи бизнеса. По данным Комтранс, производитель сделал ставку на надежность и простоту обслуживания, что особенно важно для коммерческого транспорта.

Грузовой отсек фургона вмещает до 7,9 кубических метров, а высота погрузки составляет всего 700 мм - это заметно облегчает процесс загрузки и выгрузки. В стандартное оснащение входят кондиционер, круиз-контроль, система бесключевого доступа, светодиодная оптика, а также современные системы безопасности: ABS и ESC. Для российского климата предусмотрены подогревы стекла, зеркал и водительского сиденья, что редко встречается в этом классе.

Стоимость FOTON VIEW стартует от 3,225 млн рублей, что делает его конкурентоспособным предложением на фоне других городских фургонов. При этом покупатели могут выбрать комплектацию с учетом своих потребностей, не переплачивая за ненужные опции. Как отмечают эксперты, появление этой модели может заметно оживить рынок коммерческого транспорта, где давно не было ярких новинок.

FOTON VIEW - это не просто очередной фургон, а результат многолетней работы инженеров компании над созданием транспорта, максимально адаптированного к условиям российских дорог и климата. Благодаря сочетанию вместимости, экономичности и современного оснащения, новинка способна заинтересовать как крупные логистические компании, так и малый бизнес. Важно отметить, что производитель уделяет особое внимание сервисной поддержке и доступности запчастей, что снижает риски для владельцев коммерческого транспорта.