В России стартовали продажи FOTON VIEW с 2-литровым дизелем

Сайт использует файлы "cookie" и системы аналитики. Продолжая просмотр, вы разрешаете их использование
Когда Lada Iskra обзаведется климат-контролем: сроки и детали для покупателей

16+

Абакан Азов Алтайский край Алушта Амурская область Анапа Ангарск Армавир Артём Архангельск Архангельская область Астраханская область Астрахань Барнаул Белгород Белгородская область Бердск Березники Бийск Благовещенск Братск Брянск Брянская область Великие Луки Великий Новгород Владивосток Владикавказ Владимир Владимирская область Волгоград Волгоградская область Волгодонск Волжск Волжский Вологда Вологодская область Воркута Воронеж Воронежская область Вышний Волочёк Геленджик Горно-Алтайск город Киров город Орёл город Северск город Чита Горячий Ключ Грозный Дербент Дзержинск Евпатория Еврейская автономная область Ейск Екатеринбург Ессентуки Забайкальский край Златоуст Иваново Ивановская область Ижевск Иркутск Иркутская область Йошкар-Ола Кабардино-Балкарская Республика Казань Калининград Калининградская область Калуга Калужская область Каменск-Уральский Камчатский край Карачаево-Черкесская Республика Каспийск Кемерово Кемеровская область Керчь Кимры Кинешма Кировская область Кисловодск Комсомольск-на-Амуре Копейск Кострома Костромская область Котлас Краснодар Краснодарский край Красноярск Красноярский край Кузнецк Курган Курганская область Курск Курская область Ленинградская область Липецк Липецкая область Магадан Магаданская область Магнитогорск Майкоп Махачкала Миасс Москва Московская область Мурманск Мурманская область Муром Набережные Челны Нальчик Находка Нефтекамск Нефтеюганск Нижегородская область Нижневартовск Нижнекамск Нижний Новгород Нижний Тагил Новгородская область Новокузнецк Новороссийск Новосибирск Новосибирская область Новочебоксарск Новочеркасск Новый Уренгой Норильск Ноябрьск Обнинск Омск Омская область Оренбург Оренбургская область Орловская область Орск Пенза Пензенская область Первоуральск Переславль-Залесский Пермский край Пермь Петрозаводск Петропавловск-Камчатский Приморский край Псков Псковская область Пятигорск Ревда Республика Адыгея Республика Алтай Республика Башкортостан Республика Бурятия Республика Дагестан Республика Ингушетия Республика Калмыкия Республика Карелия Республика Коми Республика Крым Республика Марий Эл Республика Мордовия Республика Саха Республика Северная Осетия-Алания Республика Татарстан Республика Тыва Республика Хакасия Ржев Ростов-на-Дону Ростовская область Рыбинск Рязанская область Рязань Салават Самара Самарская область Санкт-Петербург Саранск Саратов Саратовская область Саров Сахалинская область Свердловская область Севастополь Северодвинск Симферополь Смоленск Смоленская область Соликамск Сортавала Сочи Ставрополь Ставропольский край Старый Оскол Стерлитамак Судак Сургут Сызрань Сыктывкар Таганрог Тамбов Тамбовская область Тверская область Тверь Тобольск Тольятти Томск Томская область Туапсе Тула Тульская область Тюменская область Тюмень Удмуртская Республика Улан-Удэ Ульяновск Ульяновская область Усолье-Сибирское Уссурийск Уфа Ухта Феодосия Хабаровск Хабаровский край Ханты-Мансийск Хасавюрт Чебоксары Челябинск Челябинская область Череповец Чеченская Республика Чувашская Республика Чукотский автономный округ Шахты Шуя Элиста Южно-Сахалинск Якутск Ялта Ялуторовск Ярославль Ярославская область
Acura Aito / Seres Alfa Romeo Alpina Ambertruck Aston Martin Audi Austin Avatr BAIC Bajaj Belgee Bentley BMW Brilliance Buick BYD Cadillac Changan Chery Chevrolet Chrysler Ciimo Citroen Dacia Daewoo Daihatsu Datsun Denza Dodge DongFeng DS Evolute EXEED FAW Ferrari Fiat Ford GAC GAC Trumpchi Geely Genesis GMC Great Wall Haima Haval Hawtai HiPhi Honda Hongqi Hummer Hyundai Infiniti Iran Khodro Isuzu JAC Jaecoo Jaguar Jeep Jetour Jetta Jidu KAIYI KIA Knewstar Lamborghini Lancia Land Rover Lexus Lifan Lincoln Livan LiXiang Lotus Luxgen Lynk & Co M-Hero Maserati Maxus Maybach Mazda McLaren Mercedes Mercury MG MINI Mitsubishi Nio Nissan Oldsmobile OMODA Opel ORA Oting Peugeot Pontiac Porsche Ravon Renault Rising Auto Rolls-Royce Rover Rox Saab Samsung Saturn Scion Seat Skoda Skywell Smart Solaris Sollers Soueast SsangYong / KGM Subaru Suzuki SWM TANK TENET Tesla Toyota Triumph Volkswagen Volvo Vortex Voyah WEY Xcite Xiaomi XPeng Zeekr Zotye АмберАвто ВАЗ (Lada) ГАЗ ЗАЗ ИЖ ЛУАЗ Москвич ТагАЗ УАЗ

Найти произвольный текст:

Автор: Дмитрий Новиков

15 мая 2026, 14:02

FOTON VIEW с новым турбодизелем и автоматом: старт продаж в России

FOTON VIEW с новым турбодизелем и автоматом: старт продаж в России

В России стартовали продажи FOTON VIEW с 2-литровым дизелем

FOTON VIEW с новым турбодизелем и автоматом: старт продаж в России

На российском рынке появился компактный фургон FOTON VIEW, который уже доступен у дилеров. Модель оснащена современным турбодизелем и может похвастаться вместительным грузовым отсеком. Варианты комплектаций и цены делают новинку интересной для городской логистики. Почему этот автомобиль может изменить подход к доставке - разбираемся в деталях и ценах.

На российском рынке появился компактный фургон FOTON VIEW, который уже доступен у дилеров. Модель оснащена современным турбодизелем и может похвастаться вместительным грузовым отсеком. Варианты комплектаций и цены делают новинку интересной для городской логистики. Почему этот автомобиль может изменить подход к доставке - разбираемся в деталях и ценах.

Компактный фургон FOTON VIEW, официально представленный еще в 2025 году, наконец-то добрался до российских автосалонов. Как сообщает Комтранс, новинка ориентирована на сегмент городской доставки и логистики, где важны не только экономичность, но и удобство эксплуатации в плотном городском трафике.

В России FOTON VIEW доступен с 2-литровым турбодизельным двигателем, развивающим 159 л.с. и 377 Н·м крутящего момента. Такой мотор обеспечивает уверенную динамику даже при полной загрузке, а выбор между 6-ступенчатой механикой и 8-ступенчатым автоматом позволяет подобрать оптимальную версию под разные задачи бизнеса. По данным Комтранс, производитель сделал ставку на надежность и простоту обслуживания, что особенно важно для коммерческого транспорта.

Грузовой отсек фургона вмещает до 7,9 кубических метров, а высота погрузки составляет всего 700 мм - это заметно облегчает процесс загрузки и выгрузки. В стандартное оснащение входят кондиционер, круиз-контроль, система бесключевого доступа, светодиодная оптика, а также современные системы безопасности: ABS и ESC. Для российского климата предусмотрены подогревы стекла, зеркал и водительского сиденья, что редко встречается в этом классе.

Стоимость FOTON VIEW стартует от 3,225 млн рублей, что делает его конкурентоспособным предложением на фоне других городских фургонов. При этом покупатели могут выбрать комплектацию с учетом своих потребностей, не переплачивая за ненужные опции. Как отмечают эксперты, появление этой модели может заметно оживить рынок коммерческого транспорта, где давно не было ярких новинок.

FOTON VIEW - это не просто очередной фургон, а результат многолетней работы инженеров компании над созданием транспорта, максимально адаптированного к условиям российских дорог и климата. Благодаря сочетанию вместимости, экономичности и современного оснащения, новинка способна заинтересовать как крупные логистические компании, так и малый бизнес. Важно отметить, что производитель уделяет особое внимание сервисной поддержке и доступности запчастей, что снижает риски для владельцев коммерческого транспорта.

Упомянутые марки: Foton
Подпишитесь на Google новости, Дзен, MAX, общайтесь в наших группах ВК и Одноклассниках.

Добавить в избранное на сайте

Похожие материалы Фотон

Похожие материалы Фотон

Changan UNI‑V с турбомотором 2.0T выходит в России: 6,8 секунды до сотни
Плюсы и минусы домов на колесах с альковом: что важно знать перед покупкой
ADAC выявил скрытую опасность: как химия в новых авто влияет на здоровье
Транспортный налог
Регион
Тип транспортного средства
Мощность
л.с.
Период
мес.
Налог в Ярославской области
 
Рассчитать размер налога
Рейтинги машин
С
Москвич 6 и еще 169 моделей
Кабриолеты и родстеры Premium
Bentley Azure и еще 22 модели
Кабриолеты и родстеры
Bristol Speedster и еще 35 моделей
О проекте Реклама FAQ по сайту
Краснодарский край Тольятти Смоленск
Москва Санкт-Петербург Карта портала
2007—2026 110km.ru © При использовании материалов гиперссылка на 110km.ru обязательна.
Регистрационный номер ЭЛ № ФС 77-73563 от 24.08.2018.
Сервис и журнал для выбора и покупки автомобиля. Использование сайта означает согласие с Пользовательским соглашением и Политикой обработки персональных данных.

Вход на 110km

Забыли пароль?
Еще нет аккаунта? Зарегистрироваться