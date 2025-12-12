Китайский малотоннажник с дизелем и автоматом: чем удивит FOTON VIEW? Неужели это конкурент европейцам?

12 декабря 2025, 09:24
FOTON VIEW выходит на российский рынок: новый фургон для города и бизнеса
В Россию привезли свежий коммерческий фургон FOTON VIEW. Модель обещает удивить сочетанием компактности и вместимости. Внутри — современный интерьер и зимний пакет. Что еще скрывает новинка — узнаете в материале.
На российском рынке готовится к дебюту новый легкий коммерческий фургон FOTON VIEW, который, по информации abiznews, уже прошел сертификацию и готовится к официальной премьере. Эта модель ориентирована на городские условия и обещает стать универсальным решением для бизнеса, которому важны маневренность, вместимость и современное оснащение.
FOTON VIEW выделяется среди конкурентов своими габаритами: длина почти 5,5 метра, а высота — на выбор, 1 990 или 2 195 мм. Такой подход позволяет фургону без труда заезжать в большинство городских паркингов и логистических центров, где часто встречаются ограничения по высоте. При этом полезный объем грузового отсека остается внушительным, что делает модель привлекательной для перевозчиков и сервисных компаний.
Под капотом новинки установлен 2-литровый турбодизель мощностью 159 л.с., который может сочетаться как с шестиступенчатой механикой, так и с восьмиступенчатым автоматом. Это редкость для сегмента малотоннажных фургонов, где автоматические коробки встречаются нечасто. Полная масса автомобиля варьируется от 2 490 до 3 100 кг, что позволяет использовать его для самых разных задач — от доставки товаров до перевозки оборудования.
Внутри FOTON VIEW встречает водителя и пассажиров современным интерьером. В кабине предусмотрены три посадочных места, регулируемые сиденья, а также центральная консоль с продуманной эргономикой. В базовой комплектации уже есть круиз-контроль, кондиционер, бесключевой доступ и запуск двигателя кнопкой, а также Bluetooth-модуль для подключения смартфона. Безопасность обеспечивают системы ABS, ESC и ассистент предотвращения фронтальных столкновений.
Для российского климата предусмотрен специальный зимний пакет: обогрев лобового стекла, зеркал, руля и водительского кресла, а также аккумулятор, рассчитанный на работу при низких температурах. Такой набор опций редко встречается в базовых версиях коммерческих автомобилей, что может стать дополнительным плюсом для отечественных покупателей.
Как сообщает abiznews, эксклюзивным дистрибьютором FOTON в России выступает компания АО «МБ РУС», входящая в ГК «Автодом». Презентация новинки намечена на 24 декабря 2025 года, и уже сейчас интерес к модели проявляют представители малого и среднего бизнеса, а также логистические компании, которым важно сочетание надежности, экономичности и современного оснащения.
Напомним, FOTON — один из крупнейших китайских производителей коммерческого транспорта, основанный в 1996 году. Компания специализируется на выпуске грузовиков, автобусов и легких коммерческих автомобилей, активно развивая экспортные направления. В России бренд представлен с начала 2000-х и за это время успел зарекомендовать себя как поставщик доступной и надежной техники для бизнеса. В последние годы FOTON активно расширяет модельный ряд и усиливает сервисную сеть по всей стране.
