Китайский малотоннажник с дизелем и автоматом: чем удивит FOTON VIEW? Неужели это конкурент европейцам?

Сайт использует файлы "cookie" и системы аналитики. Продолжая просмотр, вы разрешаете их использование
Байкерам и водителям: 7 правил, которые спасут жизни на дороге

16+

Абакан Азов Алтайский край Алушта Амурская область Анапа Ангарск Армавир Артём Архангельск Архангельская область Астраханская область Астрахань Барнаул Белгород Белгородская область Бердск Березники Бийск Благовещенск Братск Брянск Брянская область Великие Луки Великий Новгород Владивосток Владикавказ Владимир Владимирская область Волгоград Волгоградская область Волгодонск Волжск Волжский Вологда Вологодская область Воркута Воронеж Воронежская область Вышний Волочёк Геленджик Горно-Алтайск город Киров город Орёл город Северск город Чита Горячий Ключ Грозный Дербент Дзержинск Евпатория Еврейская автономная область Ейск Екатеринбург Ессентуки Забайкальский край Златоуст Иваново Ивановская область Ижевск Иркутск Иркутская область Йошкар-Ола Кабардино-Балкарская Республика Казань Калининград Калининградская область Калуга Калужская область Каменск-Уральский Камчатский край Карачаево-Черкесская Республика Каспийск Кемерово Кемеровская область Керчь Кимры Кинешма Кировская область Кисловодск Комсомольск-на-Амуре Копейск Кострома Костромская область Котлас Краснодар Краснодарский край Красноярск Красноярский край Кузнецк Курган Курганская область Курск Курская область Ленинградская область Липецк Липецкая область Магадан Магаданская область Магнитогорск Майкоп Махачкала Миасс Москва Московская область Мурманск Мурманская область Муром Набережные Челны Нальчик Находка Нефтекамск Нефтеюганск Нижегородская область Нижневартовск Нижнекамск Нижний Новгород Нижний Тагил Новгородская область Новокузнецк Новороссийск Новосибирск Новосибирская область Новочебоксарск Новочеркасск Новый Уренгой Норильск Ноябрьск Обнинск Омск Омская область Оренбург Оренбургская область Орловская область Орск Пенза Пензенская область Первоуральск Переславль-Залесский Пермский край Пермь Петрозаводск Петропавловск-Камчатский Приморский край Псков Псковская область Пятигорск Ревда Республика Адыгея Республика Алтай Республика Башкортостан Республика Бурятия Республика Дагестан Республика Ингушетия Республика Калмыкия Республика Карелия Республика Коми Республика Крым Республика Марий Эл Республика Мордовия Республика Саха Республика Северная Осетия-Алания Республика Татарстан Республика Тыва Республика Хакасия Ржев Ростов-на-Дону Ростовская область Рыбинск Рязанская область Рязань Салават Самара Самарская область Санкт-Петербург Саранск Саратов Саратовская область Саров Сахалинская область Свердловская область Севастополь Северодвинск Симферополь Смоленск Смоленская область Соликамск Сортавала Сочи Ставрополь Ставропольский край Старый Оскол Стерлитамак Судак Сургут Сызрань Сыктывкар Таганрог Тамбов Тамбовская область Тверская область Тверь Тобольск Тольятти Томск Томская область Туапсе Тула Тульская область Тюменская область Тюмень Удмуртская Республика Улан-Удэ Ульяновск Ульяновская область Усолье-Сибирское Уссурийск Уфа Ухта Феодосия Хабаровск Хабаровский край Ханты-Мансийск Хасавюрт Чебоксары Челябинск Челябинская область Череповец Чеченская Республика Чувашская Республика Чукотский автономный округ Шахты Шуя Элиста Южно-Сахалинск Якутск Ялта Ялуторовск Ярославль Ярославская область
Acura Aito / Seres Alpina Aston Martin Audi Aurus Avatr BAIC Belgee Bentley BMW Brilliance Bugatti BYD Cadillac Changan Chery Chevrolet Chrysler Citroen Cupra Daewoo Daihatsu Datsun Denza Derways Dodge DongFeng DS Evolute EXEED FAW Ferrari Fiat Ford GAC GAC Trumpchi Geely Genesis GMC Great Wall Haima Haval HiPhi Honda Hongqi Hozon Huanghai Hyundai IM Motors Infiniti Isuzu JAC Jaecoo Jaguar Jeep Jetour Jetta Jidu JMC KAIYI KIA Knewstar Lamborghini Land Rover Lexus Lifan Lincoln Livan LiXiang Lotus Luxgen Lynk & Co M-Hero Maserati Mazda McLaren Mercedes MG MINI Mitsubishi Nio Nissan OMODA Opel ORA Oting Peugeot Porsche Ravon Renault Rising Auto Rolls-Royce Rox Samsung Scion Seat Skoda Skywell Smart Solaris Sollers Soueast SsangYong / KGM Subaru Suzuki SWM TANK TENET Tesla Toyota VGV Volkswagen Volvo Vortex Voyah WEY Xcite Xiaomi Zeekr Zotye АмберАвто ВАЗ (Lada) ГАЗ ЗАЗ Москвич УАЗ

Найти произвольный текст:

Автор: Дмитрий Новиков

12 декабря 2025, 09:24

FOTON VIEW выходит на российский рынок: новый фургон для города и бизнеса

FOTON VIEW выходит на российский рынок: новый фургон для города и бизнеса

Китайский малотоннажник с дизелем и автоматом: чем удивит FOTON VIEW? Неужели это конкурент европейцам?

FOTON VIEW выходит на российский рынок: новый фургон для города и бизнеса

В Россию привезли свежий коммерческий фургон FOTON VIEW. Модель обещает удивить сочетанием компактности и вместимости. Внутри — современный интерьер и зимний пакет. Что еще скрывает новинка — узнаете в материале.

В Россию привезли свежий коммерческий фургон FOTON VIEW. Модель обещает удивить сочетанием компактности и вместимости. Внутри — современный интерьер и зимний пакет. Что еще скрывает новинка — узнаете в материале.

На российском рынке готовится к дебюту новый легкий коммерческий фургон FOTON VIEW, который, по информации abiznews, уже прошел сертификацию и готовится к официальной премьере. Эта модель ориентирована на городские условия и обещает стать универсальным решением для бизнеса, которому важны маневренность, вместимость и современное оснащение.

FOTON VIEW выделяется среди конкурентов своими габаритами: длина почти 5,5 метра, а высота — на выбор, 1 990 или 2 195 мм. Такой подход позволяет фургону без труда заезжать в большинство городских паркингов и логистических центров, где часто встречаются ограничения по высоте. При этом полезный объем грузового отсека остается внушительным, что делает модель привлекательной для перевозчиков и сервисных компаний.

Под капотом новинки установлен 2-литровый турбодизель мощностью 159 л.с., который может сочетаться как с шестиступенчатой механикой, так и с восьмиступенчатым автоматом. Это редкость для сегмента малотоннажных фургонов, где автоматические коробки встречаются нечасто. Полная масса автомобиля варьируется от 2 490 до 3 100 кг, что позволяет использовать его для самых разных задач — от доставки товаров до перевозки оборудования.

Внутри FOTON VIEW встречает водителя и пассажиров современным интерьером. В кабине предусмотрены три посадочных места, регулируемые сиденья, а также центральная консоль с продуманной эргономикой. В базовой комплектации уже есть круиз-контроль, кондиционер, бесключевой доступ и запуск двигателя кнопкой, а также Bluetooth-модуль для подключения смартфона. Безопасность обеспечивают системы ABS, ESC и ассистент предотвращения фронтальных столкновений.

Для российского климата предусмотрен специальный зимний пакет: обогрев лобового стекла, зеркал, руля и водительского кресла, а также аккумулятор, рассчитанный на работу при низких температурах. Такой набор опций редко встречается в базовых версиях коммерческих автомобилей, что может стать дополнительным плюсом для отечественных покупателей.

Как сообщает abiznews, эксклюзивным дистрибьютором FOTON в России выступает компания АО «МБ РУС», входящая в ГК «Автодом». Презентация новинки намечена на 24 декабря 2025 года, и уже сейчас интерес к модели проявляют представители малого и среднего бизнеса, а также логистические компании, которым важно сочетание надежности, экономичности и современного оснащения.

Напомним, FOTON — один из крупнейших китайских производителей коммерческого транспорта, основанный в 1996 году. Компания специализируется на выпуске грузовиков, автобусов и легких коммерческих автомобилей, активно развивая экспортные направления. В России бренд представлен с начала 2000-х и за это время успел зарекомендовать себя как поставщик доступной и надежной техники для бизнеса. В последние годы FOTON активно расширяет модельный ряд и усиливает сервисную сеть по всей стране.

Упомянутые модели: Foton View CS2
Упомянутые марки: Foton
Подпишитесь на Google новости, Дзен, MAX, общайтесь в наших группах ВК и Одноклассниках.

Добавить в избранное на сайте

Похожие материалы Фотон

Похожие материалы Фотон

Названы три кроссовера которые неожиданно стали хитами продаж в России к концу года
Lada Vesta Sportline: чем хороша и плоха самая дерзкая и дорогая Веста
Mercedes-Benz показал новый GLB без ДВС и с нейросетью на борту
Транспортный налог
Регион
Тип транспортного средства
Мощность
л.с.
Период
мес.
Налог в Ярославской области
 
Рассчитать размер налога
Рейтинги машин
Среднеразмерные кроссоверы и внедорожники Lux
Cadillac SRX и еще 45 моделей
B Exclusive
MINI One и еще 5 моделей
Мини-вэны
WEY 80 и еще 138 моделей
О проекте Реклама FAQ по сайту
Хабаровск Новосибирск Тюмень
Москва Санкт-Петербург Карта портала
2007—2025 110km.ru © При использовании материалов гиперссылка на 110km.ru обязательна.
Регистрационный номер ЭЛ № ФС 77-73563 от 24.08.2018.
Сервис и журнал для выбора и покупки автомобиля. Использование сайта означает согласие с Пользовательским соглашением и Политикой обработки персональных данных.

Вход на 110km

Забыли пароль?
Еще нет аккаунта? Зарегистрироваться