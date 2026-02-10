Сайт использует файлы "cookie" и системы аналитики. Продолжая просмотр, вы разрешаете их использование
Вибрация руля на скорости: что сигнализирует о проблемах в автомобиле

Автор: Дарья Климова

10 февраля 2026, 18:56

Foton вывел на российский рынок новый пикап Tunland G9: названы цены

Технологии, комфорт и мощность — что ждет покупателей нового Foton Tunland G9

Foton запускает продажи свежей модели Tunland G9 в России. Автомобиль доступен в одной единственной версии. Узнайте, какие опции и характеристики предлагает новинка. Стоимость уже объявлена.

На российском рынке стартовали продажи нового пикапа Tunland G9 от Foton. Модель представлена в единственной комплектации и оснащается только одним вариантом силового агрегата.

Автомобиль отличается внушительными размерами: длина кузова составляет 5340 мм, ширина - 1980 мм, а высота достигает 1920 мм. Колесная база равна 3110 мм, что обеспечивает простор в салоне и устойчивость на дороге. Грузовая платформа имеет параметры 1520 на 1580 мм при высоте борта 440 мм, а максимальная масса буксируемого прицепа достигает 3 тонн.

Под капотом установлен 2-литровый турбодизель, развивающий 162 лошадиные силы. В паре с ним работает 8-ступенчатая автоматическая коробка передач. Привод - полный, с возможностью блокировки заднего дифференциала, что делает пикап подходящим для сложных дорожных условий и бездорожья.

Внутри Tunland G9 оборудован современной цифровой панелью приборов и мультимедийным экраном, оба дисплея имеют диагональ 12,3 дюйма. В список оснащения входят климат-контроль, подогрев передних кресел, вентиляция водительского сиденья, аудиосистема с шестью динамиками, задние парковочные датчики, ассистенты для движения по склонам и атмосферная подсветка салона.

Некоторые опции, такие как светодиодная оптика и передние парктроники, доступны только за дополнительную плату. Это позволяет покупателям выбрать наиболее подходящую конфигурацию под свои задачи.

Стоимость Tunland G9 на российском рынке стартует с отметки 3 640 000 рублей. Для сравнения, в 2025 году компания представила еще два пикапа - Tunland V7 и V9, которые оценены в 5 250 000 и 5 550 000 рублей соответственно. Оба этих автомобиля комплектуются шестью подушками безопасности и имеют гарантию на три года или 150 тысяч километров пробега.

Таким образом, Foton продолжает расширять свою линейку коммерческих автомобилей в России, делая акцент на сочетании современных технологий, практичности и доступности.

Упомянутые модели: Foton Tunland (от 1 549 000 Р)
Упомянутые марки: Foton
