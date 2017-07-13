13 июля 2017, 16:38

Фотошпионы засекли Mercedes-AMG GT4 во время испытаний

Роскошная новинка немецкого бренда была представлена на Женевском автосалоне весной 2017 года. На сегодняшний день компания приступила к дорожным испытаниям на трассе Нюрбургринга, где и были сделаны шпионские фотоснимки модели.
^

Ранее мы писали
Одна из ожидаемых новинок немецкого автопроизводителя Mercedes-Benz - гибридная версия нового A45 AMG - на ...
Читать далее
Эксперты предсказывают новинке яркое будущее. По предварительным прогнозам, у AMG GT4 есть все шансы стать самой мощной моделью бренда. Существуют предположения, что данный автомобиль войдет в линейку E-класса.

Внешность модели тщательно скрыта под камуфляжем. Но эксперты утверждают, что серийные экземпляры будут иметь более обтекаемую форму, по сравнению с предшественниками. Эти изменения позволят добиться улучшенных аэродинамических показателей.

Инженеры не поскупились на достойное техническое оснащение автомобиля. Будущих владельцев явно впечатлит 805-сильный двигатель с двумя турбинами, установленный на седане. Он позаимствован у других моделей AMG GT, но его объединят с электродвигателем на задней панели.

Приблизительная стоимость автомобиля пока не известна. Официальная премьера новой разработки немецкого бренда запланирована на сентябрь текущего года.

Комплектации и технические характеристики

Mercedes Benz AMG GT S 4.0 AMT
Год выпуска, с2014
Год выпуска, по2017
Кузовкупе
Количество дверей/мест2/2
Тип двигателябензиновый
Мощность, л.с./ об/мин510
Объем двигателя3982
Тип трансмисииРоботизированная 7
Приводзадний
Городской цикл12.5
Загородный цикл7.9
Смешанный цикл9.6
ТопливоАИ-98
Все характеристики
Новинки и концепт кары Мерседес Бенц, Мерседес АМГ ГТ

В избранное

Комментарии
Комментарии пользователей
Войти через
Код проверки:
Отправить
Отзывы по теме
Форум Mercedes-Benz C-klasse
В 2014 году купил Mercedes C класса, по соотношению цены и функциональности считаю довольно достойный автомобиль, в немецком качестве я не сомниваюсь, а после того как разобрался со всеми настройками и функциями готов заявить что данный мерседес на голову выше любого другого конкурента. Управляемость ...
Владимир Александрович
Форум Mercedes-Benz E-klasse sedan
я мечтаю о мерсе, но боюсь что не смогу им управлять, ведь не простая машинка
Мария Вагина
Форум Mercedes-Benz Atego
| Подскажите сколько масло нужно заливать в двигатель Atego 815 4.3 объём, 2006г.в.просто компьютер показывает то 1,5 литра долить, то показывает уровень масла в норме. я 2.5 литра заливаю, меняю каждые 3 тыс. км
Buk
Все обсуждения автомобилей
Интересные разделы
АвтоМосква Mercedes Benz Автомудрость Mercedes Benz АвтоПитер Mercedes Benz Дизайн и тюнинг Mercedes Benz Новинки и концепт кары Mercedes Benz Новости и акции автосалонов Mercedes Benz Автосалоны и дилеры марки Mercedes Benz Аренда и прокат авто марки Mercedes Benz Автоклубы и форумы автозавчастей марки Mercedes Benz Автосервисы и магазины автозапчастей марки Mercedes Benz
Главные материалы
Тест-драйв Ford Tourneo Custom: семейный ковчег
Права для иностранцев: только ли формальность?
Получаете ли Вы "письма счастья"?
Голосовать
Продажа Mercedes Benz AMG GT
Объявления о продаже Mercedes Benz AMG GT
Рейтинг по классам
Класс Малотоннажные вэны
Volkswagen Transporter Kasten и еще 9 моделей
Класс Спортивные внедорожники
BMW X5M и еще 1 модель
Класс Кабриолеты и родстеры Premium
Bentley Azure и еще 15 моделей
Класс F
Aston Martin Rapide и еще 14 моделей
Лучшие автомобили года Автоблог
Транспортный налог
Регион
Тип транспортного средства
Мощность
л.с. кВт
Период
мес.
Итого, налог
 

в Москве
Рассчитать размер налога на автомобиль AMG GT
Фотошпионы засекли Mercedes-AMG GT4 во время испытаний
{{material_119942}}Эксперты предсказывают новинке яркое будущее. По предварительным прогнозам, у AMG GT4 есть все шансы стать самой мощной моделью бренда. Существуют предположения, что данный автомобиль войдет в линейку E-класса.Внешность модели тщательно скрыта под камуфляжем. Но эксперты утверждают, что серийные экземпляры будут иметь более обтекаемую форму, по сравнению с предшественниками. Эти изменения позволят добиться улучшенных аэродинамических показателей.Инженеры не поскупились на достойное техническое оснащение автомобиля. Будущих владельцев явно впечатлит 805-сильный двигатель с двумя турбинами, установленный на седане. Он позаимствован у других моделей AMG GT, но его объединят с электродвигателем на задней панели.Приблизительная стоимость автомобиля пока не известна. Официальная премьера новой разработки немецкого бренда запланирована на сентябрь текущего года.
2017-07-13
Автор: Специальный корреспондент 110km.ru
О проекте Реклама FAQ по сайту Условия использования
Омск Астрахань Калуга
Москва Санкт-Петербург Карта портала
© 2007— 2017 110км.ру. При использовании материалов гиперссылка на 110km.ru обязательна. Портал Интернет-издательства PDG