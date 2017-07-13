13 июля 2017, 16:38
Фотошпионы засекли Mercedes-AMG GT4 во время испытаний
Роскошная новинка немецкого бренда была представлена на Женевском автосалоне весной 2017 года. На сегодняшний день компания приступила к дорожным испытаниям на трассе Нюрбургринга, где и были сделаны шпионские фотоснимки модели.
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Внешность модели тщательно скрыта под камуфляжем. Но эксперты утверждают, что серийные экземпляры будут иметь более обтекаемую форму, по сравнению с предшественниками. Эти изменения позволят добиться улучшенных аэродинамических показателей.
Инженеры не поскупились на достойное техническое оснащение автомобиля. Будущих владельцев явно впечатлит 805-сильный двигатель с двумя турбинами, установленный на седане. Он позаимствован у других моделей AMG GT, но его объединят с электродвигателем на задней панели.
Приблизительная стоимость автомобиля пока не известна. Официальная премьера новой разработки немецкого бренда запланирована на сентябрь текущего года.
Комплектации и технические характеристики
|Mercedes Benz AMG GT S 4.0 AMT
|Год выпуска, с
|2014
|Год выпуска, по
|2017
|Кузов
|купе
|Количество дверей/мест
|2/2
|Тип двигателя
|бензиновый
|Мощность, л.с./ об/мин
|510
|Объем двигателя
|3982
|Тип трансмисии
|Роботизированная 7
|Привод
|задний
|Городской цикл
|12.5
|Загородный цикл
|7.9
|Смешанный цикл
|9.6
|Топливо
|АИ-98
|Все характеристики
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Отзывы по теме
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я мечтаю о мерсе, но боюсь что не смогу им управлять, ведь не простая машинка
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