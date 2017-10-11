11 октября 2017, 09:07

Фотошпионы «засекли» обновленный Infiniti QX50

Компания Infiniti вывела на дорожные испытания обновленный кроссовер Infiniti QX50. Автомобильным фотошпионам удалось сделать снимки автомобиля. Инженеры марки тестируют новинку на полигоне в Теннесси, США.
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  Фотошпионы «засекли» обновленный Infiniti QX50 Infiniti QX50 Фотошпионы «засекли» обновленный Infiniti QX50 Infiniti QX50 Фотошпионы «засекли» обновленный Infiniti QX50 Infiniti QX50 Фотошпионы «засекли» обновленный Infiniti QX50
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фото
  

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Кузов модели по-прежнему скрыт под камуфляжной пленкой, но некоторые детали все же можно рассмотреть. Автомобиль сохранил характерные черты экстерьера, что говорит о том, что вряд ли дизайнеры кардинально изменили внешность паркетника. Линия капота  стала более выразительной, а передняя часть получила вертикальные воздухозаборники.

По предварительной информации, создатели снабдят модель 2-литровым турбированным двигателем VC-Turbo. Это новая силовая установка в гамме Infiniti. Компания сообщает, что данный мотор весьма экономичен, что не мешает ему выдавать 268 «лошадей» при 390 Нм крутящего момента.

Компания пока не анонсирует точную дату презентации обновленного QX50. Ближайшее автомобильное мероприятие состоится в Лос-Анджелесе в декабре текущего года, а следующий автосалон - в январе 2018 года в Детройте. Есть основания предполагать, что японский паркетник дебютирует на одном из них.

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Отзывы по теме
Infiniti начинает продажи QX50
То чувство, когда читаешь новость в разделе Тестдрайвов!
Антон
Форум Infiniti FX35
| Кому: Medichi77 Не знаю как у вас так получается с Fx 35. но у нас в семье есть QX30 у отца. Так вот содержание автомобиля стоит довольно не мало, если сравнивать с более дешевыми машинами. Причем не могу сказать что у нас машина запущенная и из-за этого так выливается ремонт и обслуживание. В принципе ...
Евгений Якимов
Форум Infiniti QX80
Дилеров финика вообще мало в москве, поэтому выбирать особо не приходится. Бывал в дженсере, в у-сервисе, были проблемы с дозвоном до дилерских, с затягиванием сроков простых ТО. Сейчас начал обслуживать машину в асц, первое ТО прошло без нареканий, посмотрим как дальше будет
Иван
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Фотошпионы «засекли» обновленный Infiniti QX50
{{material_121159}}Кузов модели по-прежнему скрыт под камуфляжной пленкой, но некоторые детали все же можно рассмотреть. Автомобиль сохранил характерные черты экстерьера, что говорит о том, что вряд ли дизайнеры кардинально изменили внешность паркетника. Линия капота  стала более выразительной, а передняя часть получила вертикальные воздухозаборники.По предварительной информации, создатели снабдят модель 2-литровым турбированным двигателем VC-Turbo. Это новая силовая установка в гамме Infiniti. Компания сообщает, что данный мотор весьма экономичен, что не мешает ему выдавать 268 «лошадей» при 390 Нм крутящего момента. Компания пока не анонсирует точную дату презентации обновленного QX50. Ближайшее автомобильное мероприятие состоится в Лос-Анджелесе в декабре текущего года, а следующий автосалон - в январе 2018 года в Детройте. Есть основания предполагать, что японский паркетник дебютирует на одном из них.
2017-10-11
Автор: Специальный корреспондент 110km.ru
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