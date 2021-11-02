Фотошпионы засняли BMW 7-Series: он похож на беременный Hyundai Creta
Фото: AutoMotiveMike
Фото: AutoMotiveMike
Фото: AutoMotiveMike
Фото: AutoMotiveMike
Фото: AutoMotiveMike
Решетка радиатора немного подрастет, но не будет такой огромной, как у заряженных BMW M3 и М4. Задние фонари, похоже, сделают более узкими, а между ними может протянуться хромированная или светодиодная планка. Ниша номерного знака переедет с крышки багажника на бампер. По бокам от номера расположены два светоотражателя, но они вполне могут оказаться временными.
Предположительно BMW 7-Series следующего поколения переедет на абсолютно новую универсальную платформу, которая будет поддерживать как традиционные ДВС (от рядных «шестерок» до V8), так и разного рода гибридные и даже полностью электрические силовые установки. В обозримом будущем должен появиться флагманский электрокар BMW i7, который составит конкуренцию Mercedes-Benz EQS и другим премиальным моделям с нулевым уровнем выбросов.
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