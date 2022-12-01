Foxconn приобрел земельный участок в Саудовской Аравии для строительства сборочного завода

В начале ноября в рамках СП с саудовским фондом PIF мало кому известный автопроизводитель представил первый в Саудовской Аравии бренд электромобилей под названием Ceer, а в настоящее время уже выкуплен участок земли, на котором будет построено производственное предприятие.

Согласно информации Foxconn, участок в экономической зоне короля Абдаллы (KAEC) занимает более 1 млн кв. м. Стоимость покупки составила 359 млн саудовских риалов, что эквивалентно примерно 92 млн евро.

{{material_140996}]Строительные работы для фабрики должны начаться в начале следующего года, а собранные и готовые автомобили Ceer будут доступны только с 2025 года.

Фабрика должна стать суперсовременной и иметь новейшие технологии «для обеспечения эффективности производства при минимизации потребления энергии и воды», - заявил представитель Foxconn.

До сих пор мало что известно о модели Ceer. По идее, машина должна производиться в Саудовской Аравии и продаваться на Ближнем Востоке и в Северной Африке - об этом еще говорилось в начале ноября, когда бренд был официально представлен. Будут седаны и внедорожники, но их характеристики и ценовой диапазон до сих пор не уточняются.

Напомним, что в марте 2022 года марка Lucid подтвердила строительство своего сборочного завода мощностью 150 000 электрокаров в год в городе Кинг-Абдалла. Саудовский суверенный фонд PIF (Public Investment Fund) был и остается крупнейшим инвестором Lucid на протяжении многих лет.

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