Штрафы за езду по обочине в России могут вырасти более чем вдвое

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Автор: Мария Степанова

14 августа 2026, 07:12

ФПК показала новый концепт плацкартных вагонов с капсульными местами и перегородками

ФПК показала новый концепт плацкартных вагонов с капсульными местами и перегородками

ФПК представила три концепции плацкарта: капсулы, раздвижные перегородки и увеличенные полки — как будем ездить в будущем

ФПК показала новый концепт плацкартных вагонов с капсульными местами и перегородками

Федеральная пассажирская компания представила сразу три варианта некупейных вагонов, каждый из которых отличается новыми решениями для комфорта пассажиров. В ближайшие годы эти изменения могут повлиять на привычный формат дальних поездок по железной дороге.

Федеральная пассажирская компания представила сразу три варианта некупейных вагонов, каждый из которых отличается новыми решениями для комфорта пассажиров. В ближайшие годы эти изменения могут повлиять на привычный формат дальних поездок по железной дороге.

Железнодорожные перевозки в России могут получить новый импульс благодаря новым концепциям плацкартных вагонов, которые были представлены Федеральной пассажирской компанией. В условиях растущих ожиданий клиентов относительно комфорта и конфиденциальности, такие изменения выглядят как своевременный ответ на запросы рынка.

Фото: Пресс-служба АО «Федеральная пассажирская компания»

Первый из трех новых проектов отличается раздвижными перегородками между спальными местами, что позволяет создать ощущение личного пространства даже в общем вагоне. Для пассажирских боковых мест предусмотрены столики и выдвижные ящики для багажа — раньше такие решения встречались только в более дорогих классах.

Второй и третий варианты вагонов построены по принципу капсульных мест. В одном из них длина полки увеличена более чем на 20 сантиметров, что особенно важно для высоких пассажиров. В другом варианте полки стали длиннее на 10 см, планировка верхних частей и тревожные места теперь идентичны, что основной выбор места при покупке билета.

Фото: Пресс-служба АО «Федеральная пассажирская компания»

В новых концепциях также реализована персонализация помещений: уже сейчас в вагонах появились розетки и регуляторы температуры. В ближайшей перспективе ФПК планирует внедрить бесплатные устройства для раздачи воды, душевые кабины, вендинговые автоматы, встроенные сейфы и промышленные зоны отдыха. Это может заметно повысить привлекательность железнодорожных перевозок для разных категорий пассажиров.

В пресс-службе ФПК уточнили, что положения новых концепций пока не удалось. Однако эксперты рынка отмечают, что подобные изменения способны не только повысить комфорт, но и увеличить доходность компании за счет привлечения новых клиентов.

В 2024 году компания «Трансмашхолдинг» уже демонстрировала макет модульного плацкартного вагона с перегородками, личными столиками и шкафами, выполненный в светлых тонах. В целом, обновление дизайна и функциональности российских вагонов происходит в общих чертах - акцент на конфиденциальности, удобстве и дополнительных сервисах. Если новые концепции будут реализованы, это может стать шагом вперед для отечественных железных дорог.

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