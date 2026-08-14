ФПК представила три концепции плацкарта: капсулы, раздвижные перегородки и увеличенные полки — как будем ездить в будущем

14 августа 2026, 07:12
ФПК показала новый концепт плацкартных вагонов с капсульными местами и перегородками
ФПК показала новый концепт плацкартных вагонов с капсульными местами и перегородками
Федеральная пассажирская компания представила сразу три варианта некупейных вагонов, каждый из которых отличается новыми решениями для комфорта пассажиров. В ближайшие годы эти изменения могут повлиять на привычный формат дальних поездок по железной дороге.
Железнодорожные перевозки в России могут получить новый импульс благодаря новым концепциям плацкартных вагонов, которые были представлены Федеральной пассажирской компанией. В условиях растущих ожиданий клиентов относительно комфорта и конфиденциальности, такие изменения выглядят как своевременный ответ на запросы рынка.
Первый из трех новых проектов отличается раздвижными перегородками между спальными местами, что позволяет создать ощущение личного пространства даже в общем вагоне. Для пассажирских боковых мест предусмотрены столики и выдвижные ящики для багажа — раньше такие решения встречались только в более дорогих классах.
Второй и третий варианты вагонов построены по принципу капсульных мест. В одном из них длина полки увеличена более чем на 20 сантиметров, что особенно важно для высоких пассажиров. В другом варианте полки стали длиннее на 10 см, планировка верхних частей и тревожные места теперь идентичны, что основной выбор места при покупке билета.
В новых концепциях также реализована персонализация помещений: уже сейчас в вагонах появились розетки и регуляторы температуры. В ближайшей перспективе ФПК планирует внедрить бесплатные устройства для раздачи воды, душевые кабины, вендинговые автоматы, встроенные сейфы и промышленные зоны отдыха. Это может заметно повысить привлекательность железнодорожных перевозок для разных категорий пассажиров.
В пресс-службе ФПК уточнили, что положения новых концепций пока не удалось. Однако эксперты рынка отмечают, что подобные изменения способны не только повысить комфорт, но и увеличить доходность компании за счет привлечения новых клиентов.
В 2024 году компания «Трансмашхолдинг» уже демонстрировала макет модульного плацкартного вагона с перегородками, личными столиками и шкафами, выполненный в светлых тонах. В целом, обновление дизайна и функциональности российских вагонов происходит в общих чертах - акцент на конфиденциальности, удобстве и дополнительных сервисах. Если новые концепции будут реализованы, это может стать шагом вперед для отечественных железных дорог.
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