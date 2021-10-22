Француза за рулем Porsche 911 Turbo сфотографировали на скорости 295 км/ч. Что ему грозит?
Фото: Porsche
Понятное дело, бесшабашного ездока по истечении некоторого времени вычислили – им оказался 35-летний владелец Porsche 911 Turbo из Франции. Недюжий потенциал своего спорткара он решил продемонстрировать на трассе, соединяющей город Бургос на севере Испании с португальской границей.
Лихача довольно быстро перехватили и доставили в полицейский участок, после чего перевели в здание городского суда Родриго, сообщает La Gaceta de Salamanca. Здесь он будет ожидать своего вердикта. Шансов на благосклонность испанского закона в отношении таких, как он, немного.
Поскольку злоумышленник выехал за рамки скоростного ограничения на 175 км/ч, ему может грозить тюремное заключение на срок от 3 до 6 месяцев, штраф или общественные работы сроком от 31 до 90 дней. Ну и, конечно, придется расстаться с водительским удостоверением (от 1 года до 4 лет).
К сожалению, нет четкой информации, на каком поколении 911 Turbo совершено дерзкое превышение скоростного лимита. Ясно другое – машина действительно едет супербыстро, как, впрочем, и заявлено в ее ТТХ (у актуальной генерации модели потолок скорости - 320 км/ч).
Отмечается также, что нынешний «залет» стал рекордным на дорогах Испании в текущем году. Предыдущая выходка имела место быть в мае, когда одного горячего испанца «поймали» на скорости 253 км/ч. Водитель, кстати, тогда вернулся к месту установки радара, который его запеленговал, чтобы проверить, была ли в действительности вспышка, его сфотографировавшая.
Комплектации и технические характеристики
|Porsche 911 Turbo 3.0 AMT 4x4
|Год выпуска, с
|2015
|Год выпуска, по
|2019
|Кузов
|кабриолет
|Количество дверей/мест
|2/4
|Тип двигателя
|бензин
|Мощность, л.с./ об/мин
|540
|Объем двигателя
|3800
|Тип трансмисии
|робот 7
|Привод
|полный
|Городской цикл
|12.1
|Загородный цикл
|7.6
|Смешанный цикл
|9.3
|Топливо
|АИ-98
|Все характеристики
- 13 290 000 РPorsche 911 Turbo S 2016 в Москве
- 3 300 000 РPorsche 911 Carrera S 2005 в Москве
- 16 257 000 РPorsche 911 Carrera 4S 2021 в Москве
- 12 780 000 РPorsche 911 2020 в Москве
- 23 995 000 РPorsche 911 Turbo S 2021 в Москве
- 7 600 000 РPorsche 911 Carrera 2015 в Москве
- 11 300 000 РPorsche 911 Carrera 4S 2016 в Москве
- 14 995 000 РPorsche 911 2021 в Москве
- 4 800 000 РPorsche 911 Turbo 2007 в Москве
- 11 499 000 РPorsche 911 Carrera 4S 2017 в Москве
|Спасибо за ваш комментарий. Он будет опубликован сразу же после проверки модератором.
|Написать еще комментарий