Сокращение рабочих мест в Европе: как кризис Renault и Stellantis меняет мировой авторынок

4 марта 2026, 08:59
Автопром Франции испытывает кризис: потеря трети рабочих мест и риски для мирового рынка
Автопром Франции испытывает кризис: потеря трети рабочих мест и риски для мирового рынка
Французская автомобильная отрасль оказалась на грани: за последние годы она потеряла треть сотрудников. Эксперты отмечают, что ситуация только ухудшается, а крупные бренды переносят производство за границу. Почему это тревожит не только Францию, но и всю Европу - в нашем материале.
Сокращение рабочих мест в автопроме — тревожный сигнал для всех, кто следит за мировыми тенденциями в автомобильной индустрии. Для российских автолюбителей это не просто новость из Европы: аналогичные процессы могут повлиять на цены, доступность комплектующих и даже на структуру рынка в целом.
Как сообщает «Российская газета», с 2010 по 2023 год во Франции исчезло треть рабочих мест в автомобильной промышленности. Это не только заводы по сборке машин, но и предприятия, производящие комплектующие, а также поставщики. Всего за 13 лет отрасль потеряла 32% сотрудников, а наибольший удар пришелся по самим автозаводам - минус 46 тысяч рабочих мест.
Причины такого обвала очевидны: падение спроса на французские автомобили, жесткая конкуренция с китайскими производителями и постоянное давление со стороны корпораций. Крупные игроки, такие как Renault и Stellantis, закрывают цеха во Франции и переносят производство в Восточную Европу, где зарплаты значительно ниже. Это позволяет им экономить, но лишает французских рабочих стабильного заработка.
Эксперты, анализируя ситуацию, заключают: речь идет не о временных трудностях, а о глубоком кризисе, который затронул все отрасли. За последние три года негативные явления только усилились, и пока не видно ни одного признака улучшения. Если не принять срочные меры, Франция рискует столкнуться с ростом безработицы и снижением налоговых поступлений, что ударит по экономике страны.
Интересно, что подобные проблемы наблюдаются не только во Франции. Европейский автопром в целом переживает непростые времена, и даже немецкие производители сталкиваются с похожими вызовами. Это говорит о системном кризисе, который может изменить расстановку сил на мировом рынке автомобилей.
Для российских автомобилистов важно понимать: сокращение производства в Европе может привести к перебоям с поставками запчастей, увеличению цен и ограничению ассортимента на рынке. Кроме того, уход крупных брендов из Франции может открыть новые возможности для азиатских производителей, которые уже активно завоевывают европейский рынок.
Ситуация требует внимания не только со стороны правительства Франции, но и всех, кто связан с автомобильной отраслью. Без поддержки и реформы автопром может повлиять на мировую экономику, последствия этого будут чувствительными и для пользователей, и для бизнеса во всем мире.
Напомним, ранее на 110 км был опубликован рейтинг премиальных седанов с пробегом до 200 000 км, которые сохраняют престиж и не требуют постоянных вложений.
Похожие материалы Рено, Пежо, Ситроен, Фиат
-
04.03.2026, 08:49
Авторынок в феврале прибавил 2,5%, но итоги двух месяцев остаются в минусе
В феврале 2026 года российский рынок новых легковых автомобилей показал неожиданный рост на 2,5% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Эксперты объясняют это эффектом низкой базы, ведь год назад февраль стал худшим месяцем для автопродаж. Несмотря на положительную динамику, за первые два месяца года рынок все еще в минусе. Почему так происходит и что это значит для покупателей - разбираемся в деталях.Читать далее
-
04.03.2026, 08:44
Названы пять самых дорогих автомобилей в России: список и реальные цены на 2026 год
Эксперт назвал топ-5 самых дорогих машин, которые официально продаются в России. В списке - только свежие модели, и все они стоят дороже 8 миллионов рублей. Почему эти авто оказались на вершине рейтинга, какие скидки дают дилеры и что это значит для рынка - разбираемся в деталях.Читать далее
-
04.03.2026, 08:35
Коллективный иск против Audi и Volkswagen: владельцы требуют решения проблемы с расходом масла
Владельцы популярных моделей Audi и Volkswagen объединились и подали коллективный иск против автогигантов. Причина - массовые жалобы на повышенный расход масла в моторах EA888. Почему это может затронуть тысячи водителей и как реагируют дилеры - разбираемся в деталях. Мало кто знает, что проблема тянется уже несколько лет.Читать далее
-
04.03.2026, 08:13
Belgee против Lada: есть ли смысл переплачивать за белорусский кроссовер
Белорусские кроссоверы Belgee X50 и X70 активно продаются на российском рынке, предлагая альтернативу привычным Lada. Чем они отличаются, за что приходится переплачивать и насколько оправдан выбор в пользу новых моделей - разбираемся на примерах реальных отзывов и сравнений.Читать далее
-
04.03.2026, 07:19
«Капсула времени» из 90-х: в Москве выставлена на продажу «Нива» 1998 года с минимальным пробегом за 3 млн рублей
В Москве неожиданно появилась на продаже почти новая «Нива» 1998 года выпуска с пробегом менее 900 км. За уникальный внедорожник просят внушительную сумму - 3 миллиона рублей. Почему цена так высока и что особенного в этом автомобиле - разбираемся, чем вызван ажиотаж вокруг старых, но практически не использованных машин. Мало кто знает, что такие предложения появляются крайне редко и быстро находят новых владельцев.Читать далее
-
04.03.2026, 06:53
Fasten снижает цены: новый сервис такси от Яндекса оказался дешевле конкурентов
В Москве появился новый сервис такси Fasten, который сразу удивил ценами: поездки здесь обходятся на 10% дешевле, чем в привычном Яндекс Такси. Почему тарифы оказались ниже, как формируется стоимость и что это значит для пассажиров - разбираемся, почему сейчас важно знать о новых возможностях.Читать далее
-
04.03.2026, 06:47
Семь премиальных седанов с пробегом: что выбрать до 2,5 млн рублей
Эксперты составили свежий рейтинг премиальных седанов с пробегом до 200 000 км, которые сохраняют престиж и не требуют постоянных вложений. В подборке - реальные плюсы и минусы популярных моделей, особенности моторов и трансмиссий, а также нюансы эксплуатации. Такой анализ особенно актуален на фоне роста цен на новые авто и ограниченного выбора на рынке.Читать далее
-
04.03.2026, 06:40
Владение Lada Largus: сколько реально стоит год эксплуатации и на что уходят деньги
Lada Largus остается одним из самых востребованных универсалов на российском рынке, но реальная стоимость его содержания часто оказывается неожиданной для владельцев. В материале подробно разобраны все ключевые статьи расходов, включая топливо, обслуживание, страховки и юридические платежи. Эксперты объясняют, почему итоговая сумма может отличаться от ожиданий и на что стоит обратить внимание при планировании бюджета.Читать далее
-
04.03.2026, 04:28
Сколько реально стоит год владения Honda CR-V: анализ расходов и неожиданные детали
Владение Honda CR-V в 2026 году требует внимательного подхода к расчету расходов. Эксперты разобрали, из чего складывается итоговая сумма, и почему даже базовые траты могут удивить владельцев. В материале - подробная структура затрат и нюансы, которые важно учитывать при планировании бюджета.Читать далее
-
04.03.2026, 04:02
Электромобиль Dodge Charger Daytona 2025 потерял в цене $10 000 всего за 3000 км пробега
Владелец Dodge Charger Daytona Scat Pack EV 2025 года выставил автомобиль на продажу после 3 347 км пробега, снизив цену более чем на $10 000 ниже рекомендованной. Эксперты отмечают, что предложение признано «честной ценой» и отражает новые тенденции на рынке электромобилей. Чем объясняется такой быстрый отказ от флагманской модели - разбираемся в деталях.Читать далее
Похожие материалы Рено, Пежо, Ситроен, Фиат
-
04.03.2026, 08:49
Авторынок в феврале прибавил 2,5%, но итоги двух месяцев остаются в минусе
В феврале 2026 года российский рынок новых легковых автомобилей показал неожиданный рост на 2,5% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Эксперты объясняют это эффектом низкой базы, ведь год назад февраль стал худшим месяцем для автопродаж. Несмотря на положительную динамику, за первые два месяца года рынок все еще в минусе. Почему так происходит и что это значит для покупателей - разбираемся в деталях.Читать далее
-
04.03.2026, 08:44
Названы пять самых дорогих автомобилей в России: список и реальные цены на 2026 год
Эксперт назвал топ-5 самых дорогих машин, которые официально продаются в России. В списке - только свежие модели, и все они стоят дороже 8 миллионов рублей. Почему эти авто оказались на вершине рейтинга, какие скидки дают дилеры и что это значит для рынка - разбираемся в деталях.Читать далее
-
04.03.2026, 08:35
Коллективный иск против Audi и Volkswagen: владельцы требуют решения проблемы с расходом масла
Владельцы популярных моделей Audi и Volkswagen объединились и подали коллективный иск против автогигантов. Причина - массовые жалобы на повышенный расход масла в моторах EA888. Почему это может затронуть тысячи водителей и как реагируют дилеры - разбираемся в деталях. Мало кто знает, что проблема тянется уже несколько лет.Читать далее
-
04.03.2026, 08:13
Belgee против Lada: есть ли смысл переплачивать за белорусский кроссовер
Белорусские кроссоверы Belgee X50 и X70 активно продаются на российском рынке, предлагая альтернативу привычным Lada. Чем они отличаются, за что приходится переплачивать и насколько оправдан выбор в пользу новых моделей - разбираемся на примерах реальных отзывов и сравнений.Читать далее
-
04.03.2026, 07:19
«Капсула времени» из 90-х: в Москве выставлена на продажу «Нива» 1998 года с минимальным пробегом за 3 млн рублей
В Москве неожиданно появилась на продаже почти новая «Нива» 1998 года выпуска с пробегом менее 900 км. За уникальный внедорожник просят внушительную сумму - 3 миллиона рублей. Почему цена так высока и что особенного в этом автомобиле - разбираемся, чем вызван ажиотаж вокруг старых, но практически не использованных машин. Мало кто знает, что такие предложения появляются крайне редко и быстро находят новых владельцев.Читать далее
-
04.03.2026, 06:53
Fasten снижает цены: новый сервис такси от Яндекса оказался дешевле конкурентов
В Москве появился новый сервис такси Fasten, который сразу удивил ценами: поездки здесь обходятся на 10% дешевле, чем в привычном Яндекс Такси. Почему тарифы оказались ниже, как формируется стоимость и что это значит для пассажиров - разбираемся, почему сейчас важно знать о новых возможностях.Читать далее
-
04.03.2026, 06:47
Семь премиальных седанов с пробегом: что выбрать до 2,5 млн рублей
Эксперты составили свежий рейтинг премиальных седанов с пробегом до 200 000 км, которые сохраняют престиж и не требуют постоянных вложений. В подборке - реальные плюсы и минусы популярных моделей, особенности моторов и трансмиссий, а также нюансы эксплуатации. Такой анализ особенно актуален на фоне роста цен на новые авто и ограниченного выбора на рынке.Читать далее
-
04.03.2026, 06:40
Владение Lada Largus: сколько реально стоит год эксплуатации и на что уходят деньги
Lada Largus остается одним из самых востребованных универсалов на российском рынке, но реальная стоимость его содержания часто оказывается неожиданной для владельцев. В материале подробно разобраны все ключевые статьи расходов, включая топливо, обслуживание, страховки и юридические платежи. Эксперты объясняют, почему итоговая сумма может отличаться от ожиданий и на что стоит обратить внимание при планировании бюджета.Читать далее
-
04.03.2026, 04:28
Сколько реально стоит год владения Honda CR-V: анализ расходов и неожиданные детали
Владение Honda CR-V в 2026 году требует внимательного подхода к расчету расходов. Эксперты разобрали, из чего складывается итоговая сумма, и почему даже базовые траты могут удивить владельцев. В материале - подробная структура затрат и нюансы, которые важно учитывать при планировании бюджета.Читать далее
-
04.03.2026, 04:02
Электромобиль Dodge Charger Daytona 2025 потерял в цене $10 000 всего за 3000 км пробега
Владелец Dodge Charger Daytona Scat Pack EV 2025 года выставил автомобиль на продажу после 3 347 км пробега, снизив цену более чем на $10 000 ниже рекомендованной. Эксперты отмечают, что предложение признано «честной ценой» и отражает новые тенденции на рынке электромобилей. Чем объясняется такой быстрый отказ от флагманской модели - разбираемся в деталях.Читать далее