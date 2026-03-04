Сайт использует файлы "cookie" и системы аналитики. Продолжая просмотр, вы разрешаете их использование
Вибрация руля на скорости: что сигнализирует о проблемах в автомобиле

Автор: Дарья Климова

4 марта 2026, 08:59

Сокращение рабочих мест в Европе: как кризис Renault и Stellantis меняет мировой авторынок

Французская автомобильная отрасль оказалась на грани: за последние годы она потеряла треть сотрудников. Эксперты отмечают, что ситуация только ухудшается, а крупные бренды переносят производство за границу. Почему это тревожит не только Францию, но и всю Европу - в нашем материале.

Сокращение рабочих мест в автопроме — тревожный сигнал для всех, кто следит за мировыми тенденциями в автомобильной индустрии. Для российских автолюбителей это не просто новость из Европы: аналогичные процессы могут повлиять на цены, доступность комплектующих и даже на структуру рынка в целом.

Как сообщает «Российская газета», с 2010 по 2023 год во Франции исчезло треть рабочих мест в автомобильной промышленности. Это не только заводы по сборке машин, но и предприятия, производящие комплектующие, а также поставщики. Всего за 13 лет отрасль потеряла 32% сотрудников, а наибольший удар пришелся по самим автозаводам - ​​минус 46 тысяч рабочих мест.

Причины такого обвала очевидны: падение спроса на французские автомобили, жесткая конкуренция с китайскими производителями и постоянное давление со стороны корпораций. Крупные игроки, такие как Renault и Stellantis, закрывают цеха во Франции и переносят производство в Восточную Европу, где зарплаты значительно ниже. Это позволяет им экономить, но лишает французских рабочих стабильного заработка.

Эксперты, анализируя ситуацию, заключают: речь идет не о временных трудностях, а о глубоком кризисе, который затронул все отрасли. За последние три года негативные явления только усилились, и пока не видно ни одного признака улучшения. Если не принять срочные меры, Франция рискует столкнуться с ростом безработицы и снижением налоговых поступлений, что ударит по экономике страны.

Интересно, что подобные проблемы наблюдаются не только во Франции. Европейский автопром в целом переживает непростые времена, и даже немецкие производители сталкиваются с похожими вызовами. Это говорит о системном кризисе, который может изменить расстановку сил на мировом рынке автомобилей.

Для российских автомобилистов важно понимать: сокращение производства в Европе может привести к перебоям с поставками запчастей, увеличению цен и ограничению ассортимента на рынке. Кроме того, уход крупных брендов из Франции может открыть новые возможности для азиатских производителей, которые уже активно завоевывают европейский рынок.

Ситуация требует внимания не только со стороны правительства Франции, но и всех, кто связан с автомобильной отраслью. Без поддержки и реформы автопром может повлиять на мировую экономику, последствия этого будут чувствительными и для пользователей, и для бизнеса во всем мире.

Напомним, ранее на 110 км был опубликован рейтинг премиальных седанов с пробегом до 200 000 км, которые сохраняют престиж и не требуют постоянных вложений.

Упомянутые марки: Renault, Peugeot, Citroen, Fiat
