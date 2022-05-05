Французский авторынок рухнул в апреле на 23%
Фото: Renault
Первое место в ТОП-5 самых продаваемых брендов Франции занимает Peugeot с результатом 17,7 тыс. реализованных автомобилей (-32%). Бестселлером марки стал компактный хэтчбек Peugeot 208 (5,9 тыс. экз., -20%). На второй строчке в рейтинге марок расположился Renault, на автомобилях которого остановили свой выбор 14,9 тыс. французов (-32%). Самой популярной моделью бренда стал кроссовер Renault Captur (3,4 тыс. экз., -15%).
Третье место досталось еще одному французскому бренду. Дилеры Citroen реализовали в апреле 9,3 тыс. автомобилей (-34%), а лучше всего продавался Citroen C3 (4,4 тыс. экз., -20%). Немецкий Volkswagen довольствовался лишь четвертым местом с результатом 6,6 тыс. проданных автомобилей (-31%). Наиболее востребованной моделью бренда стал кроссовер Volkswagen T-Roc (1,5 тыс. экз., -19%).
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