Французский Char 2C: как выглядел самый длинный танк в истории
Сомнения и неопределённость
В 1916 – 1917 годах во Франции появилась идея производить танки трёх типов: лёгкие, средние и тяжёлые. Последние должны были принимать участие в штурмах хорошо укреплённых позиций противника. Для этого машинам требовалась мощная броня, а также вооружение, достаточное для борьбы с фортификационными сооружениями.
На этом вся конкретика заканчивалась. Чётких определённых требований к тяжёлым танкам у французов не было. Военные заказали у компании FCM (которая занималась кораблями, а не сухопутной техникой) целых три прототипа: «лёгкий» по тяжёлым меркам 1A, масса которого должна была составлять около 30 тонн, «нормальный» тяжёлый 1B (45 тонн) и «совсем тяжёлый» 1C (примерно 60 тонн). Все три машины планировалось оснастить 75-миллиметровым орудием.
Многое пошло не так. Из-за различных проблем и задержек к концу года был готов только прототип 1A, причём по факту его масса оказалась больше 40 тонн, а пушку он имел аж 105-милимметровую. Двигателя изначально должно было быть два, по 200 л.с., но в наличии к тому времени имелся только один, поэтому максимальная скорость прототипа не превышала 6 км/ч. Плохой была и маневренность. Зато броня, вооружение, а также проходимость 1A военных на испытаниях впечатлили. Толщина брони, кстати, равнялась 35 миллиметрам в передней части и 25 миллиметров по бортам и сзади (для этого времени это было действительно много).
Тем не менее, в дальнейшем мнение командования разделилось. Некоторые генералы вообще предлагали прекратить разработку своих тяжёлых танков и закупать английские. Далее по каким-то соображениям решили производить не 1A, а 60-тонный 1C, который существовал лишь в виде проекта. Вскоре, в начале 1919-го, заказ на 1С почему-то отменили, но затем заказали эти танки снова. В апреле того же года было окончательно решено произвести пробную партию из 10 машин. Название при этом изменилось с FCM 1C на Char 2C. На этом приключения наконец закончились. В 1921-м действительно были построены все 10 экземпляров.
И что получилось?
Как и многие танки того времени, Char 2C создавался для прорыва позиционной обороны. Сказывался опыт «окопной» Первой мировой войны. Длинные гусеницы обхватывали большой корпус машины, что позволяло танку преодолевать рвы и траншеи шириной аж до 4 метров. 2C получился очень большим: длина более 10 метров, высота – более 4, ширина – 3! Из всех созданных танков он оказался самым крупным по габаритам. Для сравнения: гигант Maus имел корпус длиной 9,5 метров. Масса 2C составила 69 тонн.
Бронирование 2C по меркам 21 года было очень и очень серьёзным: 35 мм во лбу, 30 в бортах, 20 в корме. В течение довольно долгого времени этот танк оставался малоуязвимым для противотанковой артиллерии.
Под стать броне было и вооружение. На танк устанавливалась длинноствольная 75-миллиметровая пушка образца 1897 года, обладающая отличными для своего времени характеристиками. Это делало Char 2C, вероятно, самым хорошо вооружённым танком 20-х годов. Помимо пушки, располагал танк и 4 пулемётами калибром 8 миллиметров.
В движение 2С приводили два бензиновых двигателя по 180 л.с. Максимальная скорость танка не превышала 15 км/ч, а запас хода – 150 км. Но для задач, возложенных на такие машины, этого должно было вполне хватать.
Экипаж 2C состоял аж из 12 человек: командир, водитель, механик, помощник механика, электрик, стрелок, заряжающий, радист, четыре пулемётчика. Примечательно, что внутреннее пространство машины было продуманным и вполне удобным для экипажа.
Каждый из десяти Char 2C подобно кораблю имел имя собственное. Для имён были выбраны названия регионов Франции: Пуату, Прованс, Пикардия, Эльзас, Бретань, Турень, Анжу, Нормандия, Берри, Шампань.
Превосходный танк… Для прошедшей войны
Несмотря на медлительность, Char 2C можно назвать лучшим танком, созданных для прорыва обороны в духе Первой мировой. Этому способствовали вооружение танка, броня и проходимость. Есть мнение, что в то время это был единственный в мире танк, имевший действительно противоснарядное бронирование. В общем, у французов получился танк, великолепно подходящий для решения своих задач. Только вот никуда прорываться этим машинам уже не пришлось. Позиционной войны так и не случилось, а для войны маневренной подобная техника не подходила никак.
Судьба Char 2C сейчас не совсем ясна. После нападения Германии их пытались доставить на фронт железнодорожным транспортом. Что произошло дальше – доподлинно неизвестно. По одной из версий эшелон с танками оказался заблокированным сгоревшим поездом с одной стороны и разрушенным тоннелем с другой, и в итоге машины пришлось взорвать, чтобы они не достались неприятелю. По другой – эшелон ничем не заблокировался, а просто не успел на фронт до капитуляции, и сразу после неё Char 2C были уничтожены немецкой авиацией.
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