Уникальный XXL Tiny House с современным интерьером и местом для восьми человек – мечта для путешествий

Французский дом на колесах Odda L удивляет просторной планировкой для большой семьи

Этот дом на колесах создан для семейных поездок. В нем легко разместятся восемь человек. Внутри - современный интерьер и продуманная детская комната. Просторная спальня и стильные удобства делают его особенным. Узнайте, чем еще удивляет Odda L.

Этот дом на колесах создан для семейных поездок. В нем легко разместятся восемь человек. Внутри - современный интерьер и продуманная детская комната. Просторная спальня и стильные удобства делают его особенным. Узнайте, чем еще удивляет Odda L.

Идеальный дом на колесах для большой семьи — не миф, а реальность, которую воплотили французские мастера. Модель Odda L - это не просто очередной крохотный домик, а настоящий XXL-дом на колесах, рассчитанный на восемь человек. В нем сочетаются простор, современный дизайн и функциональность, что делает его идеальным выбором для длительных путешествий или жизни за пределами города.

Фото: Moxx Tiny House

Внутри Odda L сразу поражает продуманность каждой детали. Главная изюминка - необычная спальня, где дети могут не только спать, но и играть, уединяться или заниматься творчеством. Для взрослых предусмотрена уютная спальня на втором уровне, выполненная в стиле лофт. Благодаря высоким потолкам и большим окнам в доме всегда много света и воздуха, интерьер выполнен в светлых тонах с акцентами на природные материалы.

Фото: Moxx Tiny House

Кухня в Odda L оборудована всем необходимым для комфортной жизни: есть современная техника, внутренние шкафы и удобная рабочая зона. Гостиная плавно переходит в обеденную зону, где легко размещается вся семья. Ванная комната не выходит за рамки комфорта — здесь есть душ, умывальник и даже место для стиральной машины.

Фото: Moxx Tiny House

Особое внимание уделено системе хранения - в доме множество скрытых шкафов и полок, что позволяет поддерживать порядок даже при большом количестве жильцов. Внешне Odda L выглядит стильно и современно: строгие линии, лаконичные формы и качественная отделка подчеркивают его статус.

Фото: Moxx Tiny House

Как отмечают создатели, Odda L — это увеличенная версия популярной модели Odda, в которой удалось сохранить все преимущества оригинала и добавить еще больше места. Такой дом на колесах подойдет не только для семейных путешествий, но и для постоянного проживания, ведь в нем есть все необходимое для комфортной жизни.