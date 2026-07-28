Tiny House Marie — мобильный дом с дизайнерским интерьером и террасой для всесезонного отдыха

Французский мастер построил уникальный дом на колесах для дочери - 70-й проект Tibi House

Французский мастер создал для дочери необычный дом на колесах, который выделяется не только дизайном, но и продуманной эргономикой. Этот проект стал юбилейным для бренда Tibi House и отражает новые тенденции в автомобильном строительстве.

Французский мастер создал для дочери необычный дом на колесах, который выделяется не только дизайном, но и продуманной эргономикой. Этот проект стал юбилейным для бренда Tibi House и отражает новые тенденции в автомобильном строительстве.

В начале 2024 года во Франции завершили строительство необычного дома на колесах, который сразу привлек внимание специалистов по мобильному жилью. Tiny house Marie - не просто очередной проект, а результат личной истории: мастер по дереву и основатель Tibi House, Давид, посвятил этот дом своей дочери. Это 70-й по счету дом бренда, но именно он стал для мастера особенным, объединив в себе опыт, индивидуальный подход и семейные ценности.

В отличие от большинства французских мобильных домов, где акцент делается на максимальной компактности, Marie отличается продуманной планировкой. Здесь всего одна спальня, что позволило сделать кухню просторнее и добавить больше мест для хранения. Несмотря на ограниченные размеры, дом кажется значительно более просторным благодаря грамотному зонированию и светлым материалам.

Экстерьер Tiny house Marie сразу выделяется среди других проектов Tibi House. Вместо привычной горизонтальной обшивки здесь использована вертикальная, а фасады выполнены в двух цветах: светлое дерево спереди и насыщенный шоколадный оттенок сзади. Металлические вставки с вертикальным рисунком добавляют динамики и визуального интереса, а французские двери и окна подчеркивают уют и традиционный стиль.

Фото: Tibi House

Внутри дом продолжает удивлять деталями. Спальня расположена в так называемом «обратном лофте» - это не классический высокий второй этаж, а приподнятая зона с несколькими ступенями, под которой размещено дополнительное пространство для хранения. Такое решение позволило сделать спальню более приватной, добавить встроенные полки и оригинальное ограждение с функцией хранения.

Кухня выполнена в стиле французского кантри: две рабочие зоны, темные деревянные столешницы, светлые шкафы и большой обеденный бар у окна. Все бытовые приборы интегрированы максимально аккуратно, чтобы сохранить ощущение порядка и уюта. Даже небольшая ванная комната оформлена с вниманием к деталям: деревянная отделка, открытые полки, авторская раковина и душевая кабина с деревянной дверью.

Особого внимания заслуживает наружная зона: для дома построена терраса и отдельная площадка с нордической купелью и печью, что позволяет использовать пространство круглый год. Такой подход к организации быта редко встречается в компактных мобильных домах и может быть интересен российским автолюбителям, которые ищут новые форматы отдыха и путешествий.

Tiny house Marie демонстрирует, как современные технологии и индивидуальный подход могут изменить представление о мобильном жилье. В Европе рынок домов на колесах активно развивается, и французские мастера все чаще делают ставку на экологичные материалы, эргономику и уникальный дизайн. Для российского рынка подобные проекты могут стать примером того, как объединить традиции, комфорт и мобильность в одном решении. Важно отметить, что такие дома не только удобны для путешествий, но и подходят для постоянного проживания благодаря продуманной теплоизоляции и автономным системам.