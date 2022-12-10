Французы ходят из экономии, при этом автомобиль по-прежнему вне конкуренции
Несмотря на принятые правительством Франции меры по пресечению интенсивного использования автомобиля, его по-прежнему трудно уничтожить. В подобных опросах, проводимых с 2018 года по 2021 годы, автомобиль стабильно набирал 76-82%. Исключение составил только 2019-й, когда количество автоадептов сократилось до 72%.
Свежее исследование также показало, что, в среднем, французы проезжают в день до 20 км и тратят на путь от дома до работы и назад порядка 25 минут.
Ходьба или езда
Среди 1 003 респондентов, опрошенных Ifop, вторым наиболее используемым средством передвижения является пешая ходьба. Далее идут общественный транспорт, велосипед и самокат.
Среди тех, кто предпочитает так называемую «зеленую мобильность», то есть осознанно не пользуются автомобилем, превалирует экономическая мотивация. Здесь особенно велик процент среди предпочитающих общественный транспорт (54%). Следом идут любители езды на велосипеде и ходьбы (45%). При этом 42% «самокатчиков» заявили, что ездят на «доске» совсем не из желания сэкономить, а исключительно по экологическим воззрениям.
Фото: media.istockphoto.com
«Французы все чаще учитывают экологические аспекты при выборе средств мобильности, - прокомментировал генеральный директор Alphabet France Стефан Краснье. - В то время как решения правительства и экономический контекст, по-видимому, подталкивают к ускоренному переходу на электрические транспортные средства, важно обратить внимание на их реальное место в повседневной мобильности жителей Франции».
Желание перемен
Результаты нынешнего опроса, по словам Стефана Краснье, мало чем отличаются от предыдущих лет, однако 85% опрошенных хотят видеть изменения. Неудивительно, что в нынешних условиях 54% французов стремятся к более экономичным поездкам, а 41% - к более экологичным. Интересный факт: 24% опрошенных заявили, что совершаемый ими ежедневно маршрут «дом-работа-дом» негативно влияет на их самочувствие. 72% назвали такие поездки банальной тратой времени.
При этом, как и в прошлом году, 49% респондентов считают, что к 2035 году электромобили и «гибриды» будут в подавляющем большинстве. А вот 30% полагают, что это по-прежнему будут автомобили с ДВС. За водородное топливо, как основное, проголосовали 7% французов.
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09.12.2022, 13:13
На «Москвиче» рассказали, сколько машин удалось собрать
Серийная сборка автомобилей «Москвич» на бывшем московском заводе Renault стартовала 23 ноября 2022 года. Сейчас на предприятии рассказали, сколько машин сошло с конвейера за прошедшие две недели.Читать далее
-
08.12.2022, 12:56
Старт серийного производства необычного УАЗа вновь перенесли: названы новые сроки
Московская компания ООО «Электромобили Мануфэкчуринг Рус» рассчитывала запустить мелкосерийное производство осенью нынешнего года. Затем старт перенесли на декабрь. Сейчас сроки вновь сдвинули.Читать далее
-
07.12.2022, 17:30
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Европейская комиссия Euro NCAP опубликовалa результаты последней в 2022 году серии краш-тестов. Эксперты ударно поработали и успели проверить безопасность сразу 14 новых моделей. Автопроизводители спешили получить свои пять звезд по старым правилам. С 2023 года стандарты ужесточатся и добыть высшую оценку будет еще сложнее.Читать далее
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