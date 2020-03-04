4 марта 2020, 07:43
Франкфуртский автосалон переедет в Мюнхен
- 470
- 0
Ассоциация автопроизводителей Германии (VDA) выбрала новый город, который примет международный автомобильный автосалон осенью 2021 года. На смену Франкфурту придет Мюнхен.
Фото: BMW
Ранее мы писали
Международная автомобильная выставка проводится во Франкфурте-на-Майне один раз в два года. Последний автосалон ...Читать далее
В итоге, выбор остановили именно на Мюнхене. Его главными преимуществами стали «привлекательные места проведения мероприятий, отличная транспортная инфраструктура и опыт в организации крупных мероприятий». Кроме того, непосредственно в Мюнхене расположена штаб-квартира концерна BMW, а головной офис компании Audi находится в часе езды – в соседнем Ингольштадте.
Организаторы планируют превратить автосалон в Мюнхене в нечто большее, чем просто международная выставка автомобилей. Число посетителей мотор-шоу во Франкфурте в последние годы стремительно сокращалось. Если в 2015 году на выставку пришла 931 тысяча человек, то в 2017 году их было уже 810 тысяч, а в 2019-м – 560 тысяч.
Новый формат мероприятия позволит продемонстрировать не только статичные автомобили, но и возможности новой мобильности: идеи создания «умного города» с интеллектуальной уличной инфраструктурой и развитой транспортной сетью. Власти Мюнхена уже согласились предоставить центр города для демонстрации подобных идей. Сроки проведения очередного мероприятия в 2021 году пока официально не объявлены. Обычно выставка во Франкфурте чередовалась с Парижским автосалоном и проходила в сентябре.
Комментарии
Вас также могут заинтересовать другие тест-драйвы
Тест-драйв Ford F-150 SVT Raptor: разбудить ген богатыря
02.03.2020, 02:36
Тест-драйв Audi A6 Avant: барьер неизвестности
21.02.2020, 00:46
Зимний тест-драйв Renault Arkana: коньки подпевают, звеня
14.02.2020, 09:59
Шины Cordiant Comfort 2: успеть оттормозиться в воде
31.01.2020, 12:42
Секонд-тест Volkswagen Pointer: малый ход
20.01.2020, 00:22
Тест-драйв Peugeot Traveller 4x4: шутки в сторону
15.01.2020, 00:15
Вас также могут заинтересовать другие тест-драйвы
Тест-драйв Ford F-150 SVT Raptor: разбудить ген богатыря
02.03.2020, 02:36
Тест-драйв Audi A6 Avant: барьер неизвестности
21.02.2020, 00:46
Зимний тест-драйв Renault Arkana: коньки подпевают, звеня
14.02.2020, 09:59
Шины Cordiant Comfort 2: успеть оттормозиться в воде
31.01.2020, 12:42
Секонд-тест Volkswagen Pointer: малый ход
20.01.2020, 00:22
Тест-драйв Peugeot Traveller 4x4: шутки в сторону
15.01.2020, 00:15
Комментарии пользователей
|Спасибо за ваш комментарий. Он будет опубликован сразу же после проверки модератором.
|Написать еще комментарий
Отзывы по теме
вот этот купил год назад, работает отлично + выглядит очень даже интересно https:// dailysalesite.com/ page/ 87d51f6088de151e7697db68674cdad54eea7eb7/
Цитата:| Кому: Света Ерашова не думаю что так будет)
Это ж они все траты повесят в итоге на автовладельцев и такую цену заломят, утопия. Все равно найдут обход. Если сейчас карта 1 тыс руб стоит, будет 2500
Главные материалы
Рейтинг по классам
Транспортный налог
Итого
налог в Москве
налог в Москве