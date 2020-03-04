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4 марта 2020, 07:43

Франкфуртский автосалон переедет в Мюнхен

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Ассоциация автопроизводителей Германии (VDA) выбрала новый город, который примет международный автомобильный автосалон осенью 2021 года. На смену Франкфурту придет Мюнхен.
Франкфуртский автосалон переедет в Мюнхен

Фото: BMW

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В 2021 году Мюнхен станет новым местом проведения мероприятия, которое на протяжении нескольких десятилетий мы называли Франкфуртским автосалоном. Напомним, осенью 2019 года истек контракт с выставочным центром Messe Frankfurt, и VDA пришлось подыскивать новую локацию для крупной международной выставки. Немецкое мотор-шоу проходит один раз в два года и чередуется с Парижским автосалоном. Среди главных претендентов были Берлин, Гамбург и Мюнхен.

В итоге, выбор остановили именно на Мюнхене. Его главными преимуществами стали «привлекательные места проведения мероприятий, отличная транспортная инфраструктура и опыт в организации крупных мероприятий». Кроме того, непосредственно в Мюнхене расположена штаб-квартира концерна BMW, а головной офис компании Audi находится в часе езды – в соседнем Ингольштадте.

Организаторы планируют превратить автосалон в Мюнхене в нечто большее, чем просто международная выставка автомобилей. Число посетителей мотор-шоу во Франкфурте в последние годы стремительно сокращалось. Если в 2015 году на выставку пришла 931 тысяча человек, то в 2017 году их было уже 810 тысяч, а в 2019-м – 560 тысяч.

Новый формат мероприятия позволит продемонстрировать не только статичные автомобили, но и возможности новой мобильности: идеи создания «умного города» с интеллектуальной уличной инфраструктурой и развитой транспортной сетью. Власти Мюнхена уже согласились предоставить центр города для демонстрации подобных идей. Сроки проведения очередного мероприятия в 2021 году пока официально не объявлены. Обычно выставка во Франкфурте чередовалась с Парижским автосалоном и проходила в сентябре.


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вот этот купил год назад, работает отлично + выглядит очень даже интересно https:// dailysalesite.com/ page/ 87d51f6088de151e7697db68674cdad54eea7eb7/
evore
Транспортный налог
Цитата:| Кому: Света Ерашова не думаю что так будет)
evore
Техосмотр будут снимать на камеру. Что это даст?
Это ж они все траты повесят в итоге на автовладельцев и такую цену заломят, утопия. Все равно найдут обход. Если сейчас карта 1 тыс руб стоит, будет 2500
Алина
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Франкфуртский автосалон переедет в Мюнхен
{{material_128786}}В 2021 году Мюнхен станет новым местом проведения мероприятия, которое на протяжении нескольких десятилетий мы называли Франкфуртским автосалоном. Напомним, осенью 2019 года истек контракт с выставочным центром Messe Frankfurt, и VDA пришлось подыскивать новую локацию для крупной международной выставки. Немецкое мотор-шоу проходит один раз в два года и чередуется с Парижским автосалоном. Среди главных претендентов были Берлин, Гамбург и Мюнхен.В итоге, выбор остановили именно на Мюнхене. Его главными преимуществами стали «привлекательные места проведения мероприятий, отличная транспортная инфраструктура и опыт в организации крупных мероприятий». Кроме того, непосредственно в Мюнхене расположена штаб-квартира концерна BMW, а головной офис компании Audi находится в часе езды – в соседнем Ингольштадте.Организаторы планируют превратить автосалон в Мюнхене в нечто большее, чем просто международная выставка автомобилей. Число посетителей мотор-шоу во Франкфурте в последние годы стремительно сокращалось. Если в 2015 году на выставку пришла 931 тысяча человек, то в 2017 году их было уже 810 тысяч, а в 2019-м – 560 тысяч.Новый формат мероприятия позволит продемонстрировать не только статичные автомобили, но и возможности новой мобильности: идеи создания «умного города» с интеллектуальной уличной инфраструктурой и развитой транспортной сетью. Власти Мюнхена уже согласились предоставить центр города для демонстрации подобных идей. Сроки проведения очередного мероприятия в 2021 году пока официально не объявлены. Обычно выставка во Франкфурте чередовалась с Парижским автосалоном и проходила в сентябре.
2020-03-04
Автор: Специальный корреспондент 110km.ru
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