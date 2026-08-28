Дом, который едет: FRANKIA YUCON 6,0GD 4×4 — полный привод, 100 л воды и комфорт на двоих

FRANKIA YUCON 6,0GD 4×4: новый полноприводный автодом длиной 6 метров

В Москве появился в продаже новый автодом FRANKIA YUCON 6,0GD 4×4 2023 года с минимальным пробегом и максимальной комплектацией. Модель выделяется премиальным оснащением и возможностями для комфортных поездок по России и Европе.

В Москве появился в продаже новый автодом FRANKIA YUCON 6,0GD 4×4 2023 года с минимальным пробегом и максимальной комплектацией. Модель выделяется премиальным оснащением и возможностями для комфортных поездок по России и Европе.

Появление на российском рынке нового автодома FRANKIA YUCON 6,0GD 4×4 2023 года выпуска — событие, которое не остаётся незамеченным среди ценителей путешествий на колёсах. Эта модель сочетает в себе немецкое качество, современный дизайн и полный привод, что особенно важно для российских дорог и климата.

Автодом длиной 6 метров и высотой салона 189 см рассчитан на комфортное размещение двух человек. Внутри — двуспальная кровать с нижней регулировкой длины, продуманная кухня с холодильником DOMETIC на 69 литров, двухконфорочная плита и вместительный шкаф. Санузел оборудован душем с отдельным смесителем и биотуалетом Thetford, что делает поездку максимально автономной.

Фото: olfi-camp.ru

FRANKIA YUCON 6,0GD 4×4 поставляется в максимальной комплектации: подогрев сидений, оригинальные 16-дюймовые диски на шинах Continental, полный набор ассистентов водителя для безопасности и контроля на дороге. Все окна и люки имеют теплоизоляцию, москитные сетки и затемняющие шторы. Наружная маркиза со светодиодной подсветкой позволяет комфортно отдыхать на свежем воздухе при любой температуре.

Техническая часть заслуживает отдельного внимания. Газовое отопление Truma Combi 6E работает как от газа, так и от сети 220 В. Предусмотрены отапливаемый бак серой воды и бак чистой воды на 100 литров, что обеспечивает высокую автономность. Электрика построена на аккумуляторе LiFePO4 100 А·ч с системой контроля BÜTTNER, инвертором и бустером для зарядки во время движения. Также реализована подготовка к установке фаркопа — смонтирована розетка на 13 контактов.

FRANKIA — один из ведущих европейских производителей автодомов, и модель YUCON 6,0GD 4×4 полностью соответствует стандартам бренда. Важно отметить, что для управления этим автодомом достаточно прав категории «B», а полная масса не превышает 3,5 тонны. Это делает модель доступной для тех, кто ценит мобильность и комфорт.

FRANKIA YUCON 6,0GD 4×4 ориентирована на покупателей, которые ценят независимость и готовы к дальним маршрутам. Предусмотрена возможность заказа индивидуальной комплектации под собственные задачи, что только повышает интерес к этой модели. Важно помнить, что подобные автодома — это не просто средство передвижения, а инструмент нового формата жизни и отдыха, который становится всё более востребованным в России.

На фоне растущего интереса к автопутешествиям в России спрос на такие машины стабильно растёт. FRANKIA YUCON 6,0GD 4×4 может стать отличным выбором для тех, кто ищет не просто транспорт, а полноценный дом на колёсах с премиальным уровнем оснащения. Для сравнения, в сегменте мототехники также наблюдается тенденция к расширению ассортимента — например, недавно на рынке появился маневренный питбайк, о котором рассказывалось в отдельном материале о новых возможностях для новичков .