Renault возвращает Ampere, ускоряет разработки и критикует PHEV — что упустил новый CEO

Франсуа Прово меняет стратегию Renault: неожиданные решения и упущенные возможности

Renault под руководством Франсуа Прово переживает масштабные перемены: интеграция Ampere, альянс с Ford и ускорение вывода новых моделей. Однако на фоне критики «фальшивых» гибридов остается незамеченным собственный инновационный концепт компании. Почему это важно для рынка - в нашем материале.

Смена руководства Renault в 2025 году стала отправной точкой для целой серии неожиданных шагов, которые уже начали менять ландшафт европейского автопрома. Франсуа Прово, занявший пост генерального директора 31 июля, сразу же взялся за масштабную перестройку: Ampere, ранее выделенная как самостоятельная структура, теперь стала частью руководства компании. Это решение вызвало бурные дискуссии среди экспертов, ведь многие ожидали, что Ampere станет флагманом электромобильного направления Renault.

Параллельно с этим Прово инициировал стратегическое партнерство с Ford, чтобы обеспечить ускорение разработки новых моделей и технологий. Такой шаг укрепил позиции Renault на рынке, но вызвал вопросы относительно долгосрочных целей компании. Примечательно на этом фоне то, что глава Renault открыто выступил против так называемых «фейковых PHEV» — гибридов, которые не соответствуют ожиданиям по экологичности и эффективности.

Однако, как ни парадоксально, в стремлении бороться с «фальшивыми» гибридами, Франсуа Прово, похоже, упустил личное решение, уже представленное внутри компании. Речь идет о концепте Emblème, который многие специалисты полагают, что EREV - электромобиль с увеличенным запасом хода. Эта концепция могла бы стать ответом на критику генерального директора, но, в целом, осталась вне поля его внимания.

Внутри Renault сейчас царит переменная атмосфера и поиск новых точек роста. Сотрудники отмечают, что темпы разработки новых моделей заметно ускорились, партнерство с Ford открывает дополнительные возможности для обмена технологиями. Тем не менее, эксперты указывают на риск того, что в будущем из-за быстрого развития компания может отказаться от собственных инноваций, которые уже находятся на стадии прототипа.

Интересно, что подобная ситуация уже наблюдалась у других автопроизводителей. Например, недавно Dacia представила купе-кроссовер Striker, который стал логическим продолжением проекта C-Neo и вызвал большой интерес на рынке. Подробнее о том, как Dacia развивает бренд, можно узнать в материале о новом варианте купе-кроссовера Striker .

Возвращаясь к Renault, становится очевидным: несмотря на активную работу нового генерального директора и склонность к инновациям, компания рискует не заметить сильные стороны. Концепция Emblème способна не только укрепить позиции бренда в сегменте EREV, но и задать новые стандарты для всей отрасли.