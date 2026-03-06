Renault возвращает Ampere, ускоряет разработки и критикует PHEV — что упустил новый CEO

6 марта 2026, 05:14
Франсуа Прово меняет стратегию Renault: неожиданные решения и упущенные возможности
Франсуа Прово меняет стратегию Renault: неожиданные решения и упущенные возможности
Renault под руководством Франсуа Прово переживает масштабные перемены: интеграция Ampere, альянс с Ford и ускорение вывода новых моделей. Однако на фоне критики «фальшивых» гибридов остается незамеченным собственный инновационный концепт компании. Почему это важно для рынка - в нашем материале.
Смена руководства Renault в 2025 году стала отправной точкой для целой серии неожиданных шагов, которые уже начали менять ландшафт европейского автопрома. Франсуа Прово, занявший пост генерального директора 31 июля, сразу же взялся за масштабную перестройку: Ampere, ранее выделенная как самостоятельная структура, теперь стала частью руководства компании. Это решение вызвало бурные дискуссии среди экспертов, ведь многие ожидали, что Ampere станет флагманом электромобильного направления Renault.
Параллельно с этим Прово инициировал стратегическое партнерство с Ford, чтобы обеспечить ускорение разработки новых моделей и технологий. Такой шаг укрепил позиции Renault на рынке, но вызвал вопросы относительно долгосрочных целей компании. Примечательно на этом фоне то, что глава Renault открыто выступил против так называемых «фейковых PHEV» — гибридов, которые не соответствуют ожиданиям по экологичности и эффективности.
Однако, как ни парадоксально, в стремлении бороться с «фальшивыми» гибридами, Франсуа Прово, похоже, упустил личное решение, уже представленное внутри компании. Речь идет о концепте Emblème, который многие специалисты полагают, что EREV - электромобиль с увеличенным запасом хода. Эта концепция могла бы стать ответом на критику генерального директора, но, в целом, осталась вне поля его внимания.
Внутри Renault сейчас царит переменная атмосфера и поиск новых точек роста. Сотрудники отмечают, что темпы разработки новых моделей заметно ускорились, партнерство с Ford открывает дополнительные возможности для обмена технологиями. Тем не менее, эксперты указывают на риск того, что в будущем из-за быстрого развития компания может отказаться от собственных инноваций, которые уже находятся на стадии прототипа.
Интересно, что подобная ситуация уже наблюдалась у других автопроизводителей. Например, недавно Dacia представила купе-кроссовер Striker, который стал логическим продолжением проекта C-Neo и вызвал большой интерес на рынке. Подробнее о том, как Dacia развивает бренд, можно узнать в материале о новом варианте купе-кроссовера Striker .
Возвращаясь к Renault, становится очевидным: несмотря на активную работу нового генерального директора и склонность к инновациям, компания рискует не заметить сильные стороны. Концепция Emblème способна не только укрепить позиции бренда в сегменте EREV, но и задать новые стандарты для всей отрасли.
Похожие материалы Рено, Форд
-
07.03.2026, 21:08
VanCraft Allterra: Брутальный дом на колесах для тех, кто не ищет компромиссов
VanCraft Allterra - это не просто очередной автодом, а пример того, как современные технологии и продуманный дизайн меняют представление о путешествиях. В условиях растущего спроса на мобильные дома, эта модель выделяется сочетанием проходимости и комфорта, что особенно актуально для тех, кто ищет не компромисс, а максимум возможностей.Читать далее
-
07.03.2026, 20:59
«Россети Северо-Запад» инвестируют 1,4 млрд рублей в новые счетчики для филиалов
Компания объявила о крупной закупке оборудования. Прием заявок открыт до марта 2026 года. Контракт оценивается в 1,4 млрд рублей. Подробности - в нашем материале.Читать далее
-
07.03.2026, 20:30
В Тюменской области установили лимит на количество такси для самозанятых водителей
В регионе ввели ограничения для самозанятых таксистов. Новые условия вступили в силу с марта. Водителям предстоит соблюдать строгие требования. Подробности - в нашем материале.Читать далее
-
07.03.2026, 20:22
В Европе появится новая батарея BYD Blade 2.0 и сеть зарядок 1500 кВт - вызов для рынка
BYD анонсировал выход второго поколения батареи Blade и запуск сети Flash Charging мощностью 1500 кВт в Европе. Это событие может изменить баланс сил на рынке электромобилей и повлиять на привычные стандарты зарядки. Эксперты уже обсуждают, как новые технологии BYD скажутся на конкуренции и инфраструктуре.Читать далее
-
07.03.2026, 19:16
Lotus Eletre X: новый гибридный кроссовер с необычной силовой установкой и большим запасом хода
Lotus представил долгожданный Eletre X с расширенным запасом хода и неожиданной компоновкой силовой установки. Новинка сочетает в себе высокую мощность и экономичность, что может изменить представление о гибридных кроссоверах. Эксперты уже обсуждают, как это повлияет на рынок SUV в 2026 году.Читать далее
-
07.03.2026, 18:26
Навигация нового поколения: как космические технологии меняют подход к ориентированию на Луне
Современные навигационные системы, вдохновленные автомобильными приложениями, выходят за пределы Земли. Разработка Waze-подобной платформы для Луны может изменить подход к исследованию спутника и повысить безопасность будущих миссий. Почему это важно именно сейчас - в нашем материале.Читать далее
-
07.03.2026, 18:06
Необычный фудтрак в стиле ретро-бумбокса из Китая: новый взгляд на мобильные дома
Китайские инженеры вновь удивили автолюбителей, представив фудтрак в виде огромного бумбокса. Такой подход к мобильному жилью и уличной торговле может изменить представления о компактных домах и коммерческих авто. Почему именно сейчас этот тренд набирает обороты - разбираемся в деталях.Читать далее
-
07.03.2026, 17:50
Ford отзывает более 849 тысяч Bronco и Edge из-за риска отключения мультимедиа
Ford объявил о масштабном отзыве внедорожников Bronco и Edge из-за риска перегрева модуля мультимедийной системы. Проблема может привести к временному отключению центрального экрана. Решение - обновление программного обеспечения. Важно знать, как это повлияет на безопасность и комфорт водителей.Читать далее
-
07.03.2026, 16:12
Porsche 935RS Tribute: концепт, который возвращает веру в классические моторы
В эпоху массового перехода на электромобили концепт Porsche 935RS Tribute неожиданно напомнил о силе и привлекательности классических бензиновых двигателей. Эксперты обсуждают, почему даже сегодня ICE остается в центре внимания автолюбителей и дизайнеров. Эта история - не просто о рендере, а о трендах и ошибках крупных автоконцернов.Читать далее
-
07.03.2026, 15:16
Независимость от SpaceX: в Германии разработали концепт многоразовой ракеты RLV C5
Немецкие специалисты провели независимый анализ Starship и выдвинули собственную концепцию тяжелой ракеты для Европы. Исследование выявило неожиданные детали о грузоподъемности и эффективности обеих систем. Почему это важно для будущего европейских космических программ - в нашем материале.Читать далее
Похожие материалы Рено, Форд
-
07.03.2026, 21:08
VanCraft Allterra: Брутальный дом на колесах для тех, кто не ищет компромиссов
VanCraft Allterra - это не просто очередной автодом, а пример того, как современные технологии и продуманный дизайн меняют представление о путешествиях. В условиях растущего спроса на мобильные дома, эта модель выделяется сочетанием проходимости и комфорта, что особенно актуально для тех, кто ищет не компромисс, а максимум возможностей.Читать далее
-
07.03.2026, 20:59
«Россети Северо-Запад» инвестируют 1,4 млрд рублей в новые счетчики для филиалов
Компания объявила о крупной закупке оборудования. Прием заявок открыт до марта 2026 года. Контракт оценивается в 1,4 млрд рублей. Подробности - в нашем материале.Читать далее
-
07.03.2026, 20:30
В Тюменской области установили лимит на количество такси для самозанятых водителей
В регионе ввели ограничения для самозанятых таксистов. Новые условия вступили в силу с марта. Водителям предстоит соблюдать строгие требования. Подробности - в нашем материале.Читать далее
-
07.03.2026, 20:22
В Европе появится новая батарея BYD Blade 2.0 и сеть зарядок 1500 кВт - вызов для рынка
BYD анонсировал выход второго поколения батареи Blade и запуск сети Flash Charging мощностью 1500 кВт в Европе. Это событие может изменить баланс сил на рынке электромобилей и повлиять на привычные стандарты зарядки. Эксперты уже обсуждают, как новые технологии BYD скажутся на конкуренции и инфраструктуре.Читать далее
-
07.03.2026, 19:16
Lotus Eletre X: новый гибридный кроссовер с необычной силовой установкой и большим запасом хода
Lotus представил долгожданный Eletre X с расширенным запасом хода и неожиданной компоновкой силовой установки. Новинка сочетает в себе высокую мощность и экономичность, что может изменить представление о гибридных кроссоверах. Эксперты уже обсуждают, как это повлияет на рынок SUV в 2026 году.Читать далее
-
07.03.2026, 18:26
Навигация нового поколения: как космические технологии меняют подход к ориентированию на Луне
Современные навигационные системы, вдохновленные автомобильными приложениями, выходят за пределы Земли. Разработка Waze-подобной платформы для Луны может изменить подход к исследованию спутника и повысить безопасность будущих миссий. Почему это важно именно сейчас - в нашем материале.Читать далее
-
07.03.2026, 18:06
Необычный фудтрак в стиле ретро-бумбокса из Китая: новый взгляд на мобильные дома
Китайские инженеры вновь удивили автолюбителей, представив фудтрак в виде огромного бумбокса. Такой подход к мобильному жилью и уличной торговле может изменить представления о компактных домах и коммерческих авто. Почему именно сейчас этот тренд набирает обороты - разбираемся в деталях.Читать далее
-
07.03.2026, 17:50
Ford отзывает более 849 тысяч Bronco и Edge из-за риска отключения мультимедиа
Ford объявил о масштабном отзыве внедорожников Bronco и Edge из-за риска перегрева модуля мультимедийной системы. Проблема может привести к временному отключению центрального экрана. Решение - обновление программного обеспечения. Важно знать, как это повлияет на безопасность и комфорт водителей.Читать далее
-
07.03.2026, 16:12
Porsche 935RS Tribute: концепт, который возвращает веру в классические моторы
В эпоху массового перехода на электромобили концепт Porsche 935RS Tribute неожиданно напомнил о силе и привлекательности классических бензиновых двигателей. Эксперты обсуждают, почему даже сегодня ICE остается в центре внимания автолюбителей и дизайнеров. Эта история - не просто о рендере, а о трендах и ошибках крупных автоконцернов.Читать далее
-
07.03.2026, 15:16
Независимость от SpaceX: в Германии разработали концепт многоразовой ракеты RLV C5
Немецкие специалисты провели независимый анализ Starship и выдвинули собственную концепцию тяжелой ракеты для Европы. Исследование выявило неожиданные детали о грузоподъемности и эффективности обеих систем. Почему это важно для будущего европейских космических программ - в нашем материале.Читать далее