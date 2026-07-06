«Можно, а зачем?»: Как фраза топ-менеджера АвтоВАЗа стала мемом

6 июля 2026, 14:57
Фраза «Можно. А зачем?» из интервью АвтоВАЗа возглавила мемный рейтинг 2026 года
Фраза «Можно. А зачем?» из интервью АвтоВАЗа возглавила мемный рейтинг 2026 года
В начале 2026 года короткая реплика топ-менеджера АвтоВАЗа неожиданно стала главным мемом в российских соцсетях. Исследование Brand Analytics показало, что эта фраза не только вызвала волну иронии, но и привела к коммерческим инициативам.
В начале 2026 года российские соцсети захватила короткая фраза «Можно. А зачем?», прозвучавшая из уст директора по продуктам АвтоВАЗа Олега Груненкова. По данным Brand Analytics, за первый квартал года она упоминалась почти 300 тысяч раз, что сделало её самым обсуждаемым мемом в Рунете. Причиной такого успеха стала не только ироничность самой реплики, но и контекст, в котором она прозвучала, — ответ на вопрос о возможностях создания конкурента BMW 5-й серии.
Выпуск блогера Амирана Сардарова на канале «Дневника Хача», где и прозвучала эта фраза, быстро набрал миллионы просмотров на разных платформах. Груненков, рассуждая о технических сложностях и экономических преимуществах выпуска премиального автомобиля, лаконично ответил: «Можно. А зачем?». Этот момент, попавший на 25-ю минуту интервью, мгновенно разошёлся по соцсетям и стал универсальным ироничным ответом на любые предложения, выйдя далеко за рамки автомобильной тематики.
Мем быстро перерос в коммерческий феномен: на рынке появились футболки, чехлы для телефонов и другие товары с этой фразой. АвтоВАЗ подал заявку на регистрацию товарного знака «Можно. А зачем?», планируя использовать его для широкого спектра продуктов — от одежды до напитков. Такой шаг автоконцерна можно рассматривать как попытку взять вирусный лозунг под контроль и использовать его в бизнес-целях, хотя часть наблюдателей увидела в этом желание снизить уровень иронии вокруг бренда.
Фраза стала не просто шуткой, но и символом осторожного отношения к переменам. В соцсетях её используют как ироничный ответ на любые предложения — от бытовых до жизненных. Появились даже музыкальные вариации и ролики, где с помощью нейросетей великие советские конструкторы и космонавты произносят «Можно. А зачем?», подчёркивая абсурдность отказа от прогресса. Режиссёр Даниил Богдан создал видео, в котором эту реплику приписали Королёву, Гагарину, Туполеву и другим известным фигурам.
Регистрация товарного знака не ограничивает некоммерческое использование мема: шутить, цитировать ироничную фразу или использовать её в быту никто не запрещает. В повседневной жизни «Можно. А зачем?» стал универсальным ответом на любые предложения о поддержке или переменах. Варианты проявления этого мема варьируются от «Что было?» до «Потому что могу», что только подогревает интерес к теме.
Судя по динамике обсуждений, мем «Можно. А зачем?» стал не только отражением настроений общества, но и инструментом влияния на бизнес. Важно отметить, что подобные явления происходят очень быстро и могут неожиданно изменить информационную повестку, а короткая реплика — стать частью культурного кода. Для российского рынка это ещё и пример того, как ирония и самоирония влияют на восприятие крупных брендов и даже на их коммерческие стратегии.
Интересно, что подобные мемы впервые стали частью культуры и даже коммерции. Например, в материале о выходе российского минивэна Sollers SP7 отмечалось, что новые тенденции и неожиданные решения могут быстро изменить восприятие бренда и вызвать широкий общественный резонанс — подробнее об этом можно узнать в анализе отечественных новинок .
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