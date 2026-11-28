Free Bird на базе Sprinter получил уютный салон и вместительный гараж

Кемпер Free Bird на полноприводном Mercedes-Benz Sprinter 2500 получил батарею на 920 А·ч и выдвижной грузовой лоток с нагрузкой до 500 фунтов. Стоимость именно этого проекта не раскрыта.

Кемпер Free Bird на полноприводном Mercedes-Benz Sprinter 2500 получил батарею на 920 А·ч и выдвижной грузовой лоток с нагрузкой до 500 фунтов. Стоимость именно этого проекта не раскрыта.

Американская компания Freedom Vans из Беллингема (штат Вашингтон), специализирующаяся на индивидуальных переоборудованиях фургонов, показала проект Free Bird. Это кемпер на базе полноприводного Mercedes-Benz Sprinter 2500 с колесной базой 170 дюймов (около 4318 мм). Машина сочетает оснащение для автономной жизни и проведения общественных мероприятий.

Фото: Freedom Vans

Силовая часть и энергоснабжение

Основная практическая часть переделки скрыта под кроватью. В левом боксе установлен аккумуляторный блок на 920 А·ч и инвертор мощностью 3000 Вт. Батарею можно заряжать от солнечных панелей и внешней сети, а при работе двигателя ее подпитывает DC-DC-преобразователь. Солнечная система на крыше имеет мощность 400 Вт.

Североамериканский Sprinter 2500 с длинной базой относится к третьему поколению конструкции и выпускается в грузовых и пассажирских версиях. Актуальная версия оснащается 2,0-литровым четырехцилиндровым турбодизелем CDI с непосредственным впрыском и девятиступенчатой автоматической коробкой 9G-Tronic. В варианте повышенной мощности двигатель развивает 208 л. с. при 3800 об/мин и около 450 Н·м при 1400–2400 об/мин. Это характеристики самого Sprinter, а не результаты замеров готового кемпера.

Внешнее оснащение

На машине установлены легкосплавные колеса со вседорожными шинами, а спереди — подготовленный для бездорожья бампер с лебедкой и приемником фаркопа. На крыше закреплена изготовленная на заказ стойка с маркизой Carefree, направленной вперед светодиодной балкой и солнечной системой на 400 Вт. Там же размещена плоская антенна Starlink. В крыше сделано два выреза: передний занят кондиционером Velit A/C, задний — вентилятором Maxxair. Снаружи установлены подножки Freedom Vans и предусмотрены разъемы для подключения электричества и воды.

Салон

Перегородки между водительской кабиной и жилой частью нет. Передние кресла установлены на поворотных основаниях, поэтому на стоянке их можно развернуть к задней части фургона. Позади кресел расположена группа с двумя скамьями и столиком между ними. В задней скамье поднимается верх, под которым находится отсек для вещей. Вторая скамья оснащена выдвижной оттоманкой, служащей опорой для ног, с дополнительным местом для хранения внутри. Для мелочей предусмотрены две крышки шкафа и полка над лобовым стеклом.

Кухня и спальное место

Кухонный блок занимает пассажирскую сторону. Сюда входят индуктивная панель с двумя конфорками, глубокая черная раковина из нержавеющей стали со вторым краном для фильтрованной воды, холодильник с небольшой морозильной плитой и откидная столешница. Кухонную утварь можно убрать в верхний шкаф, на короткую полку или в один из пяти ящиков; под мойкой установлен еще один шкаф. В комплекте шкафа находится пятилитровое ведро, которое можно использовать как бак для серой воды. Один из выдвижных ящиков трансформируется в ступеньку, помогая забраться на кровать. Напротив кухни стоит высокий модуль от пола до потолка с большим шкафом, перекладиной для одежды, зеркалом на внутренней боковой дверце и нижним отсеком для переносного туалета.

Кровать расположена поперек позади жилого помещения. Для чтения установлены два светильника, над спальным местом — шкаф. Под кроватью находится багажное отделение с доступом из салона и снаружи. Крупные вещи загружаются с помощью выдвижного лотка на усиленных направляющих; заявленная допустимая нагрузка достигает 500 фунтов (227 кг). Второй бокс отведен под водяную систему: запас чистой воды составляет 36 галлонов (136 литров), для обогрева установлен бойлер на 6 галлонов (22 литра). К системе можно подключить уличный душ, а также подготовить водопровод к зиме. Отдельный блок управления расположен над задней частью кровати: в нем собраны монитор батареи, термостат и контроллер инвертора, отсюда же управляют вентилятором Maxxair.

Темно-серые шкафы сочетаются с полом из виниловых планок под дерево, столешницей из мясного блока и фурнитурой. Потолок отделан разноцветными планками — это главный декоративный акцент салона.

Точную цену Free Bird компания не называет. Переоборудование длиннобазных кемперов в более простой конфигурации может начинаться от 80 000 долларов (около 73 088 евро). Проекты с более богатым оснащением и отделкой могут стоить 180 000 долларов (около 164 450 евро) и выше. Эти диапазоны относятся к переоборудованию в целом, а не к установленной цене конкретно Free Bird.