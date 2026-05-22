Freelander 8: технические характеристики и дата выхода нового трехрядного внедорожника Chery-JLR

Freelander 8: новые подробности о трехрядном внедорожнике для Европы и Китая

Свежие данные из китайского реестра MIIT раскрыли ключевые параметры Freelander 8 - трехрядного внедорожника Chery-JLR, который готовится к выходу на европейский рынок. Новая платформа, гибридные технологии и расчет на европейские нормы - почему эта модель может изменить правила игры.

Появление Freelander 8 в базе данных Министерства промышленности и информационных технологий Китая (МИИТ) стало настоящим событием для рынка: теперь известны не только реальные фотографии, но и технические характеристики, которые ранее держались в секрете. Для автолюбителей это не просто очередная новость – речь идет о модели, способной изменить баланс сил в сегменте дорогих внедорожников, особенно с учетом ориентации на европейские стандарты.

Chery-JLR прилагает усилия, чтобы вывести на рынок Freelander 8 — трехрядный внедорожник, который уже прошел обязательную процедуру раскрытия данных в Китае. В отличие от западных производителей, где новые автомобили долгое время не показывают публике, китайские правила требуют раскрытия всех комплектаций и ключевых характеристик перед началом продаж. Это позволяет не только экспертам, но и обычным покупателям заранее оценить новинку и даже высказать свои замечания.

Freelander 8 уже был показан на Пекинском автосалоне 2026 года, но именно публикация в МИИТ дала ответы на главные вопросы. Габариты впечатляют: длина – 5118 или 5185 мм в зависимости от комплектации, ширина – 2050 мм, высота – 1898 мм, колесная база – 3040 мм. Пространства для пассажиров явно будет достаточно, что особенно важно для семейных покупателей.

Ключевой момент — масса автомобиля. Снаряженная масса Freelander 8 составляет 2980 кг, полная – 3495 кг. Это чуть ниже европейского лимита в 3,5 тонны, после превышения которого для управления требуется уже грузовое водительское удостоверение. Такой расчет говорит о том, что Chery-JLR изначально проектировала модель с учетом европейских требований, чтобы не ограничивать потенциальную аудиторию.

Техническая начинка тоже заслуживает внимания. Freelander 8 построен на новой платформе iMAX (Intelligent Modular Architecture to X), которая поддерживает сразу три типа силовых установок: полностью электрическую (BEV), подключаемый гибрид (PHEV) и гибрид с увеличенным запасом хода (EREV). Для китайского рынка первой выйдет версия EREV, а для Европы, скорее всего, будет предложен PHEV-вариант.

Особое внимание уделено батареям: используется гибридная система CATL Freevoy, сочетающая преимущества LFP и NCM-химии. Данное решение обеспечивает не только высокую надежность, но и быструю зарядку — 800-вольтовая система питания с пиковой скоростью 6C при подключении к 350-киловаттной станции. Для EREV это действительно редкость и серьезный технологический шаг вперед.

Freelander 8 знаменует возвращение легендарного имени в портфолио JLR, но теперь под новым флагом: бренд становится самостоятельным и не входит в «Дом брендов» JLR, как ожидали многие. Управлять направлением будет совместное предприятие Chery-JLR, а в будущем линейка расширится за счет новых моделей электромобилей, гибридов и EREV.

Freelander 8 — не просто очередной крупный внедорожник, а пример того, как китайско-европейские альянсы быстро реагируют на изменения в законодательстве и запросы покупателей. Ставка на гибкость платформы, современные аккумуляторы и учет европейских норм может сделать эту модель одной из самых обсуждаемых в последние годы.

