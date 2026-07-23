Когда Lada Iskra обзаведется климат-контролем: сроки и детали для покупателей

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Автор: Дарья Климова

23 июля 2026, 10:34

Freelander 8: новый гибридный кроссовер готовится к выходу на российский рынок

Freelander 8: новый гибридный кроссовер готовится к выходу на российский рынок

Экран 8K, пневмоподвеска и гибрид: чем Freelander 8 хочет покорить российских водителей и сколько будет стоить?

Freelander 8: новый гибридный кроссовер готовится к выходу на российский рынок

В России обсуждают возможное появление крупного гибридного кроссовера Freelander 8. Модель обещает впечатляющий запас хода и премиальное оснащение, а также может изменить расстановку сил в сегменте NEV. Какие нюансы стоит учесть и что говорят дилеры - объясняем подробно.

В России обсуждают возможное появление крупного гибридного кроссовера Freelander 8. Модель обещает впечатляющий запас хода и премиальное оснащение, а также может изменить расстановку сил в сегменте NEV. Какие нюансы стоит учесть и что говорят дилеры - объясняем подробно.

Появление Freelander 8 на российском рынке может стать заметным событием для автолюбителей, следящих за развитием гибридных технологий и новыми предложениями в сегменте крупных кроссоверов. В условиях, когда спрос на гибриды в России продолжает расти, а интерес к новым моделям из Китая не ослабевает, эта новинка способна привлечь внимание тех, кто ищет сочетание вместительности, технологичности и экономичности.

Как сообщает «Российская Газета», представители официальных дилеров уже рассматривают возможность поставок Freelander 8 в Россию. По словам Николая Иванова, отвечающего за продажи новых автомобилей в компании «Рольф», решение о старте продаж будет принято после появления модели у дилеров в Китае и оценки всех условий. Ожидается, что в Поднебесной продажи начнутся во второй половине 2026 года, а ориентировочная стоимость составит около 300 тысяч юаней, что эквивалентно примерно 3,5 миллионам рублей. Однако для российского рынка итоговая цена будет зависеть от курса валют, логистики и выбранных комплектаций.

Freelander 8 - это результат сотрудничества Chery и Jaguar Land Rover. Внешний облик кроссовера отсылает к классическим моделям Land Rover Freelander и Defender, что может понравиться поклонникам британского стиля. Габариты автомобиля внушительные: длина 5118 мм, ширина 2050 мм, высота 1898 мм, а колесная база достигает 3040 мм. В салоне предусмотрена только шестиместная компоновка, что подчеркивает ориентацию на семейную аудиторию и тех, кто ценит простор.

Техническая начинка модели заслуживает отдельного внимания. Freelander 8 оснащен подзаряжаемой гибридной системой с 1,5-литровым бензиновым двигателем мощностью 156 л.с. и тяговой батареей емкостью 60,33 кВт·ч. На электротяге автомобиль способен проехать до 221 км, что выделяет его среди конкурентов. Внедорожные системы, пневмоподвеска и современное оснащение делают модель привлекательной для тех, кто ищет универсальный автомобиль для города и путешествий.

Интерьер Freelander 8 выполнен с акцентом на премиальные материалы и современные решения. Центральное место занимает огромный экран диагональю 46,3 дюйма с разрешением 8K и яркостью до 1000 нит - изображение остается четким даже при ярком солнечном свете. Такой подход к оснащению салона может стать новым стандартом для сегмента, где ранее подобные технологии встречались редко.

Эксперты отмечают, что основной рост сегмента NEV (новых энергетических автомобилей) в России сейчас обеспечивают именно гибриды, а не чистые электромобили. Это связано с особенностями инфраструктуры и предпочтениями покупателей, которые ценят возможность использовать автомобиль как в городе, так и на дальних расстояниях без ограничений по зарядке. В этом контексте появление Freelander 8 выглядит логичным шагом для расширения ассортимента и усиления позиций китайских брендов на российском рынке.

Стоит напомнить, что интерес к альтернативным внедорожникам и кроссоверам в России стабильно высок. Например, недавно эксперты подробно разобрали, какие модели могут стать достойной заменой привычным вариантам с полным приводом - подробнее об этом можно узнать в материале о пяти альтернативах Lada Niva. Это подтверждает, что рынок открыт для новых предложений, особенно если они сочетают современные технологии и практичность.

В заключение стоит добавить несколько важных фактов: гибридные кроссоверы становятся все более востребованными в России, особенно в крупных городах; стоимость новых моделей напрямую зависит от курса юаня и логистических издержек; сотрудничество Chery и Jaguar Land Rover может стать примером успешной интеграции технологий и дизайна; а премиальное оснащение и большой запас хода на электротяге делают Freelander 8 одним из самых интересных дебютантов ближайших лет. Окончательные условия поставок и цены станут известны ближе к старту продаж, но уже сейчас модель вызывает живой интерес у дилеров и потенциальных покупателей.

Упомянутые марки: Chery, Land Rover, Jaguar
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