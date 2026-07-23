Freelander 8 от Chery и JLR: 800 В, Snapdragon 8397 и автопилот Huawei ADS 5 без доплат — все подробности о новинке

Freelander 8 выходит в Китае: автопилот Huawei ADS 5 и Snapdragon 8397 без доплат

В августе 2026 года в Китае стартуют продажи Freelander 8 - первого серийного внедорожника с чипом Snapdragon 8397 и автопилотом Huawei ADS 5. Модель обещает задать новые стандарты в классе благодаря уникальным технологиям и премиальному оснащению.

В августе 2026 года в Китае стартуют продажи Freelander 8 - первого серийного внедорожника с чипом Snapdragon 8397 и автопилотом Huawei ADS 5. Модель обещает задать новые стандарты в классе благодаря уникальным технологиям и премиальному оснащению.

Август 2026 года может стать поворотным моментом для китайского рынка внедорожников: стартуют продажи Freelander 8, разработанного альянсом Chery и Jaguar Land Rover. Новинка сразу привлекла внимание не только благодаря громким именам, но и из-за технологических решений, которые ранее не встречались в серийных автомобилях.

Freelander 8 — первый в мире серийный внедорожник, оснащённый автомобильным процессором Qualcomm Snapdragon 8397. Этот чип отвечает за работу выдвижной системы и электронных помощников водителя, что позволяет интегрировать сложные функции без задержек и с максимальной стабильностью. Все комплектации Freelander 8 оснащаются автопилотом Huawei ADS 5 пятого поколения, который обучается работать как в стандартных условиях, так и на трассе. Система разработана совместно с компаниями Ningde Times и Qualcomm, что позволило создать единую электронную архитектуру для всех ключевых узлов автомобиля.

Высоковольтная платформа на 800 В — ещё одна важная особенность Freelander 8. Она обеспечивает ускоренную зарядку батареи по сравнению с 400-вольтовыми решениями, что особенно актуально для владельцев электромобилей в мегаполисах. По словам генерального директора Freelander Вэнь Фэя, все эти технологии доступны без доплаты во всех версиях модели.

Габариты Freelander 8 варьируются от 5118 до 5185 мм в длину, ширина достигает 2050 мм, высота — 1898 мм. Колёсная база составляет 3040 мм, что относит модель к полноразмерным внедорожникам. В салоне реализована трёхрядная компоновка 2+2+2, рассчитанная на шестерых пассажиров. Второй ряд оборудован креслами «супер-невесомость» с функциями массажа и подогрева, а третий ряд оснащён отдельным потолочным светильником для развлечений. Встроенные подстаканники в подлокотниках обеспечивают комфорт в дальних поездках.

Внешний вид Freelander 8 вдохновлён концептом Concept 97: угловатые линии кузова сочетают премиальный стиль с внедорожной практичностью. Для покупателей доступны восемь вариантов окраски, включая три лимитированных цвета — золотисто-лимонный, сумеречный фиолетовый и матовое серебро. Остальные пять — это классические чёрный, белый, медный, синий и серебристый с глянцевым покрытием.

Цены на Freelander 8 пока не объявлены — производитель обещает назвать стоимость ближе к старту продаж. Подобный подход подогревает интерес к новинке, ведь конкуренция в сегменте полноразмерных внедорожников в Китае сейчас особенно высока. Эксперты отмечают, что появление столь технологичных моделей может изменить расстановку сил на рынке.

В целом, запуск Freelander 8 — это не только очередная премьера, но и сигнал о том, что китайский автопром продолжает задавать темп в области развития цифровых технологий и комфорта. Если судить по представленным данным, модель может стать ориентиром для всего сегмента полноразмерных внедорожников в последующие годы.

Технологии Chery и Jaguar Land Rover, применяемые в Freelander 8, могут в будущем появиться и на других рынках, включая Россию. Это поддерживает усилия по ускорению внедрения передовых решений в массовые автомобили. Кстати, интерес к наследию культовых моделей и их влиянию на современные тенденции хорошо иллюстрирует материал о том, как классические внедорожники прошлого задают векторы для новых разработок — как ВАЗ-2107 стал частью автокультуры разных стран .