Байкерам и водителям: 7 правил, которые спасут жизни на дороге

16+

Автор: Мария Степанова

22 января 2026, 18:28

Freelander возвращается: JLR и Chery запускают новый бренд электромобилей по всему миру

Почему Ближний Восток станет первым рынком для возрожденного Freelander — сенсация или расчет?

Freelander возвращается на мировой рынок с новыми электромобилями. JLR и Chery делают ставку на глобальное расширение. Первыми новинки увидят покупатели Ближнего Востока. Что ждет бренд дальше - интрига сохраняется.

В 2026 году автомобильный мир становится свидетелем неожиданного возвращения легендарного имени — Freelander. Совместное предприятие Jaguar Land Rover и Chery решили не просто воскресить бренд, а превратили его в самостоятельного игрока на рынке электромобилей. Теперь Freelander - это не просто модель, а целая линейка, которая готовится покорить глобальный рынок.

Первые слухи о возрождении Freelander появились еще в 2024 году, но тогда мало кто верил, что проект получит столь масштабное развитие. Однако уже сейчас ясно: JLR и Chery не ограничиваются локальным рынком. По их плану электромобили под этим названием появятся в продаже по всему миру, что станет началом глобального наступления на Ближний Восток. Именно этот регион выбран в качестве первого зарубежного плацдарма для новых моделей, и это решение выглядит весьма продуманным.

Почему именно Ближний Восток? Регион давно славится своей любовью к внедорожникам и премиальным автомобилям, интерес к экологическим технологиям здесь только растет. Для JLR и Chery это шанс не только заявить о себе, но и проверить, насколько новая философия Freelander отвечает на запросы покупателей. Впрочем, эксперты отмечают, что за этим выбором стоит и прагматичный расчет: рынок Ближнего Востока менее насыщен электромобилями, чем Европа или Китай, а значит, конкуренция здесь пока не столь жесткая.

Новая линейка Freelander обещает удивить не только производственными, но и техническими решениями. По информации инсайдеров, автомобили оснащены современной платформой, разработанной с учетом последних тенденций в электромобильной индустрии. В гамме появятся как кроссоверы, так и более компактные модели, ориентированные на обычных жителей. Особое внимание уделению автономности и интеллектуальным системам управления.

JLR и Chery делают ставку на собственную идентичность бренда Freelander. Машины будут отличаться от привычных Land Rover не только внешне, но и по духу. Это попытка создать что-то новое, не оглядываясь на прошлое, но при этом использовать узнаваемое имя, чтобы привлечь внимание. Впрочем, скептики уже высказывают опасения: не станет ли Freelander просто очередным китайским электромобилем с британским шильдиком? Ответ на этот вопрос даст только время и реакция покупателей.

Планы по глобальному расширению выглядят амбициозно. После Ближнего Востока новые Freelander должны появиться в Европе, Азии и, возможно, даже в России. Для российского рынка это может стать настоящей сенсацией: бренд хорошо знаком отечественным автолюбителям, интерес к электромобилям растет с каждым годом. Однако многое будет зависеть от ценовой политики и уровня локализации производства.

В целом, возвращение Freelander – это не просто маркетинговый ход, а попытка перезапустить бренд в совершенно новом облике. JLR и Chery рискуют, но именно такие шаги способны изменить расстановку сил на рынке. Остаётся только наблюдать, как отреагируют покупатели и конкуренты на появление нового игрока с громким именем и взглядом на электромобильное будущее.

Упомянутые марки: Jaguar, Land Rover, Chery
