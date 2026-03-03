Совместный проект Chery и JLR — электрокроссовер с необычной компоновкой и новым позиционированием

Сайт использует файлы "cookie" и системы аналитики. Продолжая просмотр, вы разрешаете их использование
Вибрация руля на скорости: что сигнализирует о проблемах в автомобиле

16+

Абакан Азов Алтайский край Алушта Амурская область Анапа Ангарск Армавир Артём Архангельск Архангельская область Астраханская область Астрахань Барнаул Белгород Белгородская область Бердск Березники Бийск Благовещенск Братск Брянск Брянская область Великие Луки Великий Новгород Владивосток Владикавказ Владимир Владимирская область Волгоград Волгоградская область Волгодонск Волжск Волжский Вологда Вологодская область Воркута Воронеж Воронежская область Вышний Волочёк Геленджик Горно-Алтайск город Киров город Орёл город Северск город Чита Горячий Ключ Грозный Дербент Дзержинск Евпатория Еврейская автономная область Ейск Екатеринбург Ессентуки Забайкальский край Златоуст Иваново Ивановская область Ижевск Иркутск Иркутская область Йошкар-Ола Кабардино-Балкарская Республика Казань Калининград Калининградская область Калуга Калужская область Каменск-Уральский Камчатский край Карачаево-Черкесская Республика Каспийск Кемерово Кемеровская область Керчь Кимры Кинешма Кировская область Кисловодск Комсомольск-на-Амуре Копейск Кострома Костромская область Котлас Краснодар Краснодарский край Красноярск Красноярский край Кузнецк Курган Курганская область Курск Курская область Ленинградская область Липецк Липецкая область Магадан Магаданская область Магнитогорск Майкоп Махачкала Миасс Москва Московская область Мурманск Мурманская область Муром Набережные Челны Нальчик Находка Нефтекамск Нефтеюганск Нижегородская область Нижневартовск Нижнекамск Нижний Новгород Нижний Тагил Новгородская область Новокузнецк Новороссийск Новосибирск Новосибирская область Новочебоксарск Новочеркасск Новый Уренгой Норильск Ноябрьск Обнинск Омск Омская область Оренбург Оренбургская область Орловская область Орск Пенза Пензенская область Первоуральск Переславль-Залесский Пермский край Пермь Петрозаводск Петропавловск-Камчатский Приморский край Псков Псковская область Пятигорск Ревда Республика Адыгея Республика Алтай Республика Башкортостан Республика Бурятия Республика Дагестан Республика Ингушетия Республика Калмыкия Республика Карелия Республика Коми Республика Крым Республика Марий Эл Республика Мордовия Республика Саха Республика Северная Осетия-Алания Республика Татарстан Республика Тыва Республика Хакасия Ржев Ростов-на-Дону Ростовская область Рыбинск Рязанская область Рязань Салават Самара Самарская область Санкт-Петербург Саранск Саратов Саратовская область Саров Сахалинская область Свердловская область Севастополь Северодвинск Симферополь Смоленск Смоленская область Соликамск Сортавала Сочи Ставрополь Ставропольский край Старый Оскол Стерлитамак Судак Сургут Сызрань Сыктывкар Таганрог Тамбов Тамбовская область Тверская область Тверь Тобольск Тольятти Томск Томская область Туапсе Тула Тульская область Тюменская область Тюмень Удмуртская Республика Улан-Удэ Ульяновск Ульяновская область Усолье-Сибирское Уссурийск Уфа Ухта Феодосия Хабаровск Хабаровский край Ханты-Мансийск Хасавюрт Чебоксары Челябинск Челябинская область Череповец Чеченская Республика Чувашская Республика Чукотский автономный округ Шахты Шуя Элиста Южно-Сахалинск Якутск Ялта Ялуторовск Ярославль Ярославская область
Acura Aito / Seres Alfa Romeo Alpina Aston Martin Audi Aurus Avatr BAIC BAW Belgee Bentley BMW Brilliance Buick BYD Cadillac Changan Chery Chevrolet Chrysler Citroen Daewoo Daihatsu Daimler Datsun Denza Dodge DongFeng DS Evolute EXEED FAW Ferrari Fiat Ford Forthing GAC GAC Trumpchi Geely Genesis GMC Great Wall Haima Haval HiPhi Honda Hongqi Huanghai Hummer Hyundai Infiniti Isuzu JAC Jaecoo Jaguar Jeep Jetour Jetta KAIYI KIA Knewstar Lamborghini Lancia Land Rover LEVC Lexus Lifan Lincoln Livan LiXiang Lotus Lynk & Co M-Hero Maserati Maybach Mazda McLaren Mercedes MG MINI Mitsubishi Nio Nissan OMODA Opel ORA Oting Peugeot Porsche Ravon Renault Roewe Rolls-Royce Rox Saab Samsung Seat Skoda Smart Solaris Sollers Soueast SsangYong / KGM Subaru Suzuki SWM TANK TENET Tesla Toyota VGV Volkswagen Volvo Voyah WEY Wuling Xcite Xiaomi Zeekr Zotye АмберАвто ВАЗ (Lada) ГАЗ ЗАЗ Москвич УАЗ

Найти произвольный текст:

Автор: Мария Степанова

3 марта 2026, 05:16

Freelander возвращается: шпионские фото нового шестиместного SUV для Китая

Freelander возвращается: шпионские фото нового шестиместного SUV для Китая

Совместный проект Chery и JLR — электрокроссовер с необычной компоновкой и новым позиционированием

Freelander возвращается: шпионские фото нового шестиместного SUV для Китая

На дорогах Китая замечен прототип шестиместного SUV под брендом Freelander, который теперь развивается как отдельная марка в партнерстве Chery и JLR. Модель построена на архитектуре Chery и будет продаваться через китайские каналы. Почему это событие может изменить рынок - в нашем материале.

На дорогах Китая замечен прототип шестиместного SUV под брендом Freelander, который теперь развивается как отдельная марка в партнерстве Chery и JLR. Модель построена на архитектуре Chery и будет продаваться через китайские каналы. Почему это событие может изменить рынок - в нашем материале.

Появление нового шестиместного кроссовера под брендом Freelander на дорогах Китая – не просто очередная премьера, а важный сигнал для всей автомобильной индустрии. Впервые за долгое время Jaguar Land Rover решился на столь радикальный шаг: бренд Freelander теперь выделился в самостоятельную марку, причем управлять ею будет китайская компания Chery. Это не просто смена эмблемы – речь идет о глубоких трансформациях, которые могут привести к расстановке сил на рынке новых энергоемких автомобилей.

В отличие от других брендов JLR, таких как Jaguar, Defender, Discovery и Range Rover, новый Freelander полностью интегрирован в экосистему Chery. Все будущие модели будут разрабатываться на платформах китайских концернов и реализовываться через его дилерскую сеть. Такой подход позволяет не только быстро вывести новинки на рынок, но и адаптировать их под вкусы и запросы местных покупателей, что особенно важно в условиях жесткой конкуренции между электромобилями и гибридами.

Этот шаг знаменует собой смену глобальной стратегии британского концерна: отказ от попыток самостоятельного завоевания китайского премиум-сегмента в пользу использования готовых технологий и производственных мощностей местного партнера. Для Chery же сотрудничество открывает двери на мировой уровень, позволяя применить узнаваемое западное имя для продвижения собственных инженерных разработок.

Таким образом, возрожденный Freelander становится не просто моделью, а своего рода «гибридным предприятием», где британский дизайн и наследие встречаются с китайской скоростью разработки и батарейными технологиями. Успех этого эксперимента, по сути, станет индикатором того, способна ли такая модель симбиоза стать новым стандартом для автопроизводителей, стремящихся удержаться на самом конкурентном автомобильном рынке планеты.

Упомянутые марки: Chery
Подпишитесь на Google новости, Дзен, MAX, общайтесь в наших группах ВК и Одноклассниках.

Добавить в избранное на сайте

Похожие материалы Чери

Похожие материалы Чери

Opel отзывает почти 1 млн автомобилей из-за опасных подушек Takata
Evolute сделал официальное заявление после обрушения крыши автозавода
В Нижнем Новгороде стартует производство автомобилей под возрожденным брендом VOLGA
Транспортный налог
Регион
Тип транспортного средства
Мощность
л.с.
Период
мес.
Налог в Ярославской области
 
Рассчитать размер налога
Рейтинги машин
Субкомпакт-вэны
Renault Modus и еще 17 моделей
Грузовые
Isuzu Forward и еще 33 модели
Среднеразмерные кроссоверы и внедорожники Business
Hummer H3 и еще 8 моделей
О проекте Реклама FAQ по сайту
Нижний Новгород Волгоград Саратов
Москва Санкт-Петербург Карта портала
2007—2026 110km.ru © При использовании материалов гиперссылка на 110km.ru обязательна.
Регистрационный номер ЭЛ № ФС 77-73563 от 24.08.2018.
Сервис и журнал для выбора и покупки автомобиля. Использование сайта означает согласие с Пользовательским соглашением и Политикой обработки персональных данных.

Вход на 110km

Забыли пароль?
Еще нет аккаунта? Зарегистрироваться