Совместный проект Chery и JLR — электрокроссовер с необычной компоновкой и новым позиционированием

Freelander возвращается: шпионские фото нового шестиместного SUV для Китая

На дорогах Китая замечен прототип шестиместного SUV под брендом Freelander, который теперь развивается как отдельная марка в партнерстве Chery и JLR. Модель построена на архитектуре Chery и будет продаваться через китайские каналы. Почему это событие может изменить рынок - в нашем материале.

Появление нового шестиместного кроссовера под брендом Freelander на дорогах Китая – не просто очередная премьера, а важный сигнал для всей автомобильной индустрии. Впервые за долгое время Jaguar Land Rover решился на столь радикальный шаг: бренд Freelander теперь выделился в самостоятельную марку, причем управлять ею будет китайская компания Chery. Это не просто смена эмблемы – речь идет о глубоких трансформациях, которые могут привести к расстановке сил на рынке новых энергоемких автомобилей.

В отличие от других брендов JLR, таких как Jaguar, Defender, Discovery и Range Rover, новый Freelander полностью интегрирован в экосистему Chery. Все будущие модели будут разрабатываться на платформах китайских концернов и реализовываться через его дилерскую сеть. Такой подход позволяет не только быстро вывести новинки на рынок, но и адаптировать их под вкусы и запросы местных покупателей, что особенно важно в условиях жесткой конкуренции между электромобилями и гибридами.

Этот шаг знаменует собой смену глобальной стратегии британского концерна: отказ от попыток самостоятельного завоевания китайского премиум-сегмента в пользу использования готовых технологий и производственных мощностей местного партнера. Для Chery же сотрудничество открывает двери на мировой уровень, позволяя применить узнаваемое западное имя для продвижения собственных инженерных разработок.

Таким образом, возрожденный Freelander становится не просто моделью, а своего рода «гибридным предприятием», где британский дизайн и наследие встречаются с китайской скоростью разработки и батарейными технологиями. Успех этого эксперимента, по сути, станет индикатором того, способна ли такая модель симбиоза стать новым стандартом для автопроизводителей, стремящихся удержаться на самом конкурентном автомобильном рынке планеты.