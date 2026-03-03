Совместный проект Chery и JLR — электрокроссовер с необычной компоновкой и новым позиционированием

3 марта 2026, 05:16
Freelander возвращается: шпионские фото нового шестиместного SUV для Китая
Freelander возвращается: шпионские фото нового шестиместного SUV для Китая
На дорогах Китая замечен прототип шестиместного SUV под брендом Freelander, который теперь развивается как отдельная марка в партнерстве Chery и JLR. Модель построена на архитектуре Chery и будет продаваться через китайские каналы. Почему это событие может изменить рынок - в нашем материале.
Появление нового шестиместного кроссовера под брендом Freelander на дорогах Китая – не просто очередная премьера, а важный сигнал для всей автомобильной индустрии. Впервые за долгое время Jaguar Land Rover решился на столь радикальный шаг: бренд Freelander теперь выделился в самостоятельную марку, причем управлять ею будет китайская компания Chery. Это не просто смена эмблемы – речь идет о глубоких трансформациях, которые могут привести к расстановке сил на рынке новых энергоемких автомобилей.
В отличие от других брендов JLR, таких как Jaguar, Defender, Discovery и Range Rover, новый Freelander полностью интегрирован в экосистему Chery. Все будущие модели будут разрабатываться на платформах китайских концернов и реализовываться через его дилерскую сеть. Такой подход позволяет не только быстро вывести новинки на рынок, но и адаптировать их под вкусы и запросы местных покупателей, что особенно важно в условиях жесткой конкуренции между электромобилями и гибридами.
Этот шаг знаменует собой смену глобальной стратегии британского концерна: отказ от попыток самостоятельного завоевания китайского премиум-сегмента в пользу использования готовых технологий и производственных мощностей местного партнера. Для Chery же сотрудничество открывает двери на мировой уровень, позволяя применить узнаваемое западное имя для продвижения собственных инженерных разработок.
Таким образом, возрожденный Freelander становится не просто моделью, а своего рода «гибридным предприятием», где британский дизайн и наследие встречаются с китайской скоростью разработки и батарейными технологиями. Успех этого эксперимента, по сути, станет индикатором того, способна ли такая модель симбиоза стать новым стандартом для автопроизводителей, стремящихся удержаться на самом конкурентном автомобильном рынке планеты.
Похожие материалы Чери
-
03.03.2026, 06:41
Гибридный кроссовер Evolute i-Space с полным приводом: что изменилось в конструкции
Evolute i-Space стал самым доступным полноприводным гибридным кроссовером в России. Эксперты разобрали особенности его шасси и конструктивные отличия от моноприводной версии. Почему эти изменения важны для покупателей - в нашем материале.Читать далее
-
03.03.2026, 06:26
Changan Uni-K: сколько стоит обслуживание и почему ремонт обходится недешево
Changan Uni-K уже несколько лет на российском рынке, но вопросы к стоимости обслуживания и доступности запчастей не исчезают. Мы разобрали основные процедуры ТО, оценили сложность работ и выяснили, где можно сэкономить. Подробности - в материале.Читать далее
-
03.03.2026, 04:56
BMW готовит электрический iX4: первые фото серийных фар и подтверждение двух версий
BMW меняет стратегию: вместо привычного X4 на платформе CLAR в 2027 году появится полностью электрический iX4. Прототип уже проходит испытания с серийными деталями, а производитель подтвердил две версии силовой установки. Почему это событие может изменить рынок - в нашем материале.Читать далее
-
02.03.2026, 23:01
Dongfeng Mage глазами водителей: плюсы и минусы нового кроссовера для молодежи
Кроссовер Dongfeng Mage вызвал неоднозначные оценки среди водителей разного возраста. Эксперты отмечают интересные решения и спорные моменты в эргономике, управлении и оснащении. Почему этот автомобиль обсуждают сейчас - в нашем материале.Читать далее
-
02.03.2026, 22:43
УАЗ «Патриот» стал основой для нового автодома с уникальным оснащением
На рынке появился автодом «Навигатор» на базе УАЗ «Патриот», рассчитанный на четверых и оснащенный тройной системой отопления, бойлером и даже стиральной машинкой. В условиях растущего интереса к внутреннему туризму такие решения становятся особенно актуальными.Читать далее
-
02.03.2026, 21:30
Dodge Caliber: символ перемен в автопроме эпохи кризиса 2008 года
Dodge Caliber - не просто хэтчбек, а автомобиль, который стал символом перемен и трудностей в мировой автоиндустрии конца 2000-х. Его появление совпало с экономическим спадом, что отразилось на качестве, материалах и восприятии модели. Почему именно этот автомобиль стал знаковым для целого поколения - разбираемся в деталях.Читать далее
-
02.03.2026, 20:37
FAW Bestune Xiaoma: зимний тест-драйв самого доступного электрокара в Беларуси
FAW Bestune Xiaoma - городской электрокар с необычной внешностью и минималистичным оснащением, который продается в Беларуси по цене, сравнимой с пятью топовыми смартфонами. Зимний тест-драйв выявил неожиданные плюсы и минусы этого ситикара. Почему Xiaoma может стать интересным выбором для определенной аудитории - в нашем материале.Читать далее
-
02.03.2026, 18:29
«Москвич» раскрыл цены и комплектации новых кроссоверов М70 и М90
Российский автопроизводитель «Москвич» представил подробности о комплектациях и стоимости своих новых кроссоверов М70 и М90. Ожидается, что старт продаж состоится уже в марте 2026 года. Новинки получили современные опции, расширенные системы безопасности и свежий дизайн. Читать далее
-
02.03.2026, 18:19
На УАЗе запустили тесты новой автоматизированной прессовой линии для кузовных деталей
На заводе УАЗ стартовали испытания современной прессовой линии, которая обещает изменить подход к производству кузовных деталей. Мало кто знает, но это только первый шаг в масштабной модернизации. Какие перемены ждут автомобилистов и почему это важно именно сейчас - разбираемся в деталях.Читать далее
-
02.03.2026, 16:57
Tesla Model Y и Lamborghini Urus SE: битва технологий и цен на дрэг-стрипе
Сравнение Tesla Model Y и Lamborghini Urus SE на дрэг-стрипе раскрывает неожиданные стороны современных кроссоверов. Почему разница в цене и мощности не всегда гарантирует победу, и как новые технологии меняют расстановку сил в сегменте SUV - разбираемся на примере двух ярких представителей рынка.Читать далее
Похожие материалы Чери
-
03.03.2026, 06:41
Гибридный кроссовер Evolute i-Space с полным приводом: что изменилось в конструкции
Evolute i-Space стал самым доступным полноприводным гибридным кроссовером в России. Эксперты разобрали особенности его шасси и конструктивные отличия от моноприводной версии. Почему эти изменения важны для покупателей - в нашем материале.Читать далее
-
03.03.2026, 06:26
Changan Uni-K: сколько стоит обслуживание и почему ремонт обходится недешево
Changan Uni-K уже несколько лет на российском рынке, но вопросы к стоимости обслуживания и доступности запчастей не исчезают. Мы разобрали основные процедуры ТО, оценили сложность работ и выяснили, где можно сэкономить. Подробности - в материале.Читать далее
-
03.03.2026, 04:56
BMW готовит электрический iX4: первые фото серийных фар и подтверждение двух версий
BMW меняет стратегию: вместо привычного X4 на платформе CLAR в 2027 году появится полностью электрический iX4. Прототип уже проходит испытания с серийными деталями, а производитель подтвердил две версии силовой установки. Почему это событие может изменить рынок - в нашем материале.Читать далее
-
02.03.2026, 23:01
Dongfeng Mage глазами водителей: плюсы и минусы нового кроссовера для молодежи
Кроссовер Dongfeng Mage вызвал неоднозначные оценки среди водителей разного возраста. Эксперты отмечают интересные решения и спорные моменты в эргономике, управлении и оснащении. Почему этот автомобиль обсуждают сейчас - в нашем материале.Читать далее
-
02.03.2026, 22:43
УАЗ «Патриот» стал основой для нового автодома с уникальным оснащением
На рынке появился автодом «Навигатор» на базе УАЗ «Патриот», рассчитанный на четверых и оснащенный тройной системой отопления, бойлером и даже стиральной машинкой. В условиях растущего интереса к внутреннему туризму такие решения становятся особенно актуальными.Читать далее
-
02.03.2026, 21:30
Dodge Caliber: символ перемен в автопроме эпохи кризиса 2008 года
Dodge Caliber - не просто хэтчбек, а автомобиль, который стал символом перемен и трудностей в мировой автоиндустрии конца 2000-х. Его появление совпало с экономическим спадом, что отразилось на качестве, материалах и восприятии модели. Почему именно этот автомобиль стал знаковым для целого поколения - разбираемся в деталях.Читать далее
-
02.03.2026, 20:37
FAW Bestune Xiaoma: зимний тест-драйв самого доступного электрокара в Беларуси
FAW Bestune Xiaoma - городской электрокар с необычной внешностью и минималистичным оснащением, который продается в Беларуси по цене, сравнимой с пятью топовыми смартфонами. Зимний тест-драйв выявил неожиданные плюсы и минусы этого ситикара. Почему Xiaoma может стать интересным выбором для определенной аудитории - в нашем материале.Читать далее
-
02.03.2026, 18:29
«Москвич» раскрыл цены и комплектации новых кроссоверов М70 и М90
Российский автопроизводитель «Москвич» представил подробности о комплектациях и стоимости своих новых кроссоверов М70 и М90. Ожидается, что старт продаж состоится уже в марте 2026 года. Новинки получили современные опции, расширенные системы безопасности и свежий дизайн. Читать далее
-
02.03.2026, 18:19
На УАЗе запустили тесты новой автоматизированной прессовой линии для кузовных деталей
На заводе УАЗ стартовали испытания современной прессовой линии, которая обещает изменить подход к производству кузовных деталей. Мало кто знает, но это только первый шаг в масштабной модернизации. Какие перемены ждут автомобилистов и почему это важно именно сейчас - разбираемся в деталях.Читать далее
-
02.03.2026, 16:57
Tesla Model Y и Lamborghini Urus SE: битва технологий и цен на дрэг-стрипе
Сравнение Tesla Model Y и Lamborghini Urus SE на дрэг-стрипе раскрывает неожиданные стороны современных кроссоверов. Почему разница в цене и мощности не всегда гарантирует победу, и как новые технологии меняют расстановку сил в сегменте SUV - разбираемся на примере двух ярких представителей рынка.Читать далее