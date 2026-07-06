Когда Lada Iskra обзаведется климат-контролем: сроки и детали для покупателей

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Автор: Мария Степанова

6 июля 2026, 12:25

FreeSKY Rocky Pro: электровелосипед с мотором 1200 Вт и запасом хода 145 км

FreeSKY Rocky Pro: электровелосипед с мотором 1200 Вт и запасом хода 145 км

Рабочая лошадка с характером: FreeSKY Rocky Pro — проходимость, момент и скорость за адекватные деньги

FreeSKY Rocky Pro: электровелосипед с мотором 1200 Вт и запасом хода 145 км

FreeSKY Rocky Pro выделяется на рынке электровелосипедов благодаря мощному двигателю, большому запасу хода и высокой грузоподъемности. Модель сочетает в себе современные технологии и практичность, что особенно актуально для российских дорог и условий эксплуатации.

FreeSKY Rocky Pro выделяется на рынке электровелосипедов благодаря мощному двигателю, большому запасу хода и высокой грузоподъемности. Модель сочетает в себе современные технологии и практичность, что особенно актуально для российских дорог и условий эксплуатации.

FreeSKY Rocky Pro — заметная новинка среди электровелосипедов, которая сразу привлекает внимание сочетанием динамичности и практичности. В условиях растущего спроса на универсальные и выносливые транспортные средства эта модель выглядит как ответ на запрос тех, кто ищет не просто городской велосипед, а полноценный инструмент для активных поездок по дорогам разного типа.

Сердце FreeSKY Rocky Pro — электромотор с пиковой мощностью 1200 Вт и крутящим моментом 120 Н·м. Такой двигатель позволяет уверенно преодолевать крутые подъёмы и не терять динамику даже при полной загрузке. Максимальная скорость достигает 53 км/ч при педалировании, а при использовании только электротяги — 32 км/ч. Это делает велосипед подходящим не только для города, но и для пригородных маршрутов, где важны скорость и проходимость.

Аккумулятор на 48 В и 25 А·ч, собранный на ячейках Samsung и сертифицированный по стандарту UL, обеспечивает запас хода до 145 км без подзарядки. Такая автономность позволяет использовать велосипед в дальних поездках, не беспокоясь о частой необходимости подключения к сети. Алюминиевая рама с низкой посадкой подходит для людей разного роста, широкие 20×4-дюймовые шины и двойная подвеска эффективно сглаживают неровности дорог, создавая комфортные условия даже на плохом покрытии.

Эргономика продумана до мелочей: регулируемые сиденье и руль позволяют настроить посадку, снижая нагрузку на спину и бёдра. 8-скоростная трансмиссия Shimano даёт возможность адаптироваться к разным условиям движения, а гидравлические тормоза с оригинальными поршнями обеспечивают уверенное торможение даже на рыхлой или мокрой поверхности. Для поездок в тёмное время суток предусмотрена комплексная система освещения, которая не только освещает путь, но и делает велосипед заметным для других участников движения.

Грузоподъёмность FreeSKY Rocky Pro составляет до 181 кг, что выгодно отличает его от конкурентов. Прочная багажная стойка позволяет перевозить крупные грузы или использовать велосипед для семейных поездок. Встроенный цветной дисплей отображает скорость, уровень заряда и позволяет настраивать режимы езды прямо на ходу. По информации с сайта производителя, стоимость модели составляет 1499 долларов США.

Судя по представленным характеристикам, FreeSKY Rocky Pro может заинтересовать не только любителей активного отдыха, но и тех, кто ищет надёжный транспорт для ежедневных поездок. Высокая грузоподъёмность, большой запас хода и адаптация к разным дорожным условиям делают эту модель актуальной для широкого круга пользователей. Важно отметить, что сертификация батареи по стандарту UL повышает уровень безопасности, а использование компонентов Shimano и Samsung говорит о стремлении производителя к качеству и долговечности.

Интересно, что тенденция на универсальные транспортные средства заметна не только среди электровелосипедов. Например, в сегменте кемперов также появляются решения для сложных условий кем-то на базе Mercedes-Benz Sprinter для экстремальных регионов .

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