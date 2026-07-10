FreeSKY Rocky Pro за $1499: грузовой электровелосипед на 145 км хода и скорости до 53 км/ч

10 июля 2026, 18:57
FreeSKY Rocky Pro: электровелосипед с мотором 1200 Вт и запасом хода 145 км
FreeSKY Rocky Pro: электровелосипед с мотором 1200 Вт и запасом хода 145 км
FreeSKY Rocky Pro выделяется среди электровелосипедов благодаря мощному двигателю, высокой грузоподъемности и большому запасу хода. Модель может заинтересовать тех, кто ищет надежный транспорт для города и пересеченной местности. Важно учитывать особенности конструкции и технические решения, которые отличают этот велосипед на рынке.
FreeSKY Rocky Pro — заметная инновация на рынке электровелосипедов, которая сразу сочетает в себе внимание к деталям, скорость и практичность. Модель предназначена для тех, кто ищет не просто городской транспорт, а универсальное решение для сложных маршрутов и перевозки грузов. В условиях, когда спрос на альтернативные виды транспорта растёт, такие предложения становятся особенно актуальными.
В основе FreeSKY Rocky Pro лежит электродвигатель с пиковой мощностью 1200 Вт и крутящим моментом 120 Н·м. Такой мотор позволяет уверенно преодолевать крутые подъёмы и поддерживать скорость до 53 км/ч при активном педалировании. Если использовать только электротягу, велосипед стабильно удерживает скорость 32 км/ч, что делает его удобным для ежедневных поездок по городу и за его пределами.
Одно из главных преимуществ — аккумуляторная батарея на 48 В и 25 А·ч, собранная на ячейках Samsung и сертифицированная по стандарту UL. Это обеспечивает запас хода до 145 км без подзарядки, что особенно важно для длительных маршрутов или работы в доставке. Алюминиевая рама с низкой посадкой подходит для людей разного роста, широкие 20×4-дюймовые шины и двойная подвеска плавно сглаживают неровности дорог, создавая комфорт даже при плохом покрытии.
Велосипед оснащён 8-скоростной трансмиссией Shimano, что позволяет легко адаптироваться к различным условиям движения. Гидравлические тормоза, изготовленные собственными силами бренда, обеспечивают высокую эффективность торможения, в том числе на рыхлом или скользком грунте. Для ночных поездок предусмотрена комплексная система освещения, которая не только даёт свет, но и делает велосипед заметным для других участников движения.
Грузоподъёмность FreeSKY Rocky Pro достигает 181 кг, что выделяет его среди конкурентов. Прочная багажная стойка позволяет перевозить не только личные вещи, но и тяжёлые грузы. Такой подход делает модель интересной для курьеров, дачников и всех, кому важно сочетание мобильности и функциональности.
Встроенный цветной дисплей отображает скорость, уровень заряда и другие параметры, а также позволяет настраивать режимы езды под конкретные задачи. По информации сайта производителя, стоимость FreeSKY Rocky Pro составляет 1499 долларов США, что выглядит конкурентоспособно на фоне аналогичных моделей.
Если рассматривать FreeSKY Rocky Pro на российском рынке, то стоит отметить, что высокая грузоподъёмность и большой запас хода могут быть особенно востребованы в регионах с протяжёнными маршрутами и не всегда идеальными дорогами. Модель может заинтересовать не только любителей активного отдыха, но и тех, кто ищет надёжный транспорт для работы или повседневных задач. Важно помнить, что электровелосипеды с такими характеристиками постепенно становятся альтернативой не только обычным велосипедам, но и скутерам или даже малолитражным автомобилям для передвижения по бездорожью.
Интересно, что развитие электротранспорта в России идёт параллельно с обновлением городского транспорта. Например, недавно в Ростове-на-Дону проводились испытания нового троллейбуса на базе МАЗ 303Т, который также рассчитан на повышение комфорта и эффективности перевозок — подробнее об этом можно узнать в материале о запуске троллейбуса «Горожанин» .
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