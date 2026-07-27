Freetech FVR60: 350 метров, 10 000 точек в облаке и ИИ — как радар переписывает правила безопасности для автопилота

27 июля 2026, 23:19
Freetech запускает массовое производство 4D-радара FVR60 с дальностью до 350 метров
Freetech запускает массовое производство 4D-радара FVR60 с дальностью до 350 метров
Freetech начинает выпуск 4D-радара FVR60, который способен обнаруживать объекты на расстоянии до 350 метров и интегрирует ИИ для сложных дорожных условий. Это событие может изменить подход к безопасности и развитию автономных технологий в Китае.
Freetech объявила о начале массового производства 4D-радара миллиметровой полосы FVR60, предназначенного для современных систем автономного вождения. Новинка отличается не только высокой дальностью обнаружения - до 350 метров, но и тем, что по ряду параметров превосходит действующие стандарты безопасности для ADAS.
FVR60 разработан совместно с Infineon и построен на архитектуре 8T8R Edge с использованием чипсета CZX8188F + TC457. В конструкции применена разреженная электромагнитная волноводная антенная решетка с большой апертурой, позволяющая увеличить скорость обработки данных и улучшить радиочастотные характеристики примерно на 30%. Устройство обеспечивает угловое разрешение 0,9° и шаг 1,2°, что особенно важно для точного определения объектов на дороге.
В рамках глубокой интеграции, алгоритмы искусственного интеллекта, которые обеспечивают классификацию целей, позволяют видеть даже малозаметные объекты в сложных погодных и дорожных условиях. Есть и система устойчивости к помехам, что выгодно отличает ее от большинства товаров на рынке. FVR60 полностью соответствует национальным требованиям к комбинированным системам помощи водителю, а по некоторым характеристикам их опережает.
Параллельно Freetech готовится к выпуску спутниковой версии FVR60_SO, использующей тот же чипсет 8T8R и формирующей точки облака из 4096 позиций в одном кадре. Это решение ориентировано на задачи высокоскоростной навигации и измерения. В разработке находится и более продвинутая версия FVR60_SD с архитектурой 16T16R, облаком из более чем 10 000 точек, что может стать новым этапом для автономных систем.
Компания Freetech работает на рынке с 2016 года и специализируется на передовых решениях для ADAS и автономного вождения. По состоянию на 2025 год ее технология уже применялась в серийных моделях десяти автопроизводителей Китая. Информация о стоимости FVR60 пока не разглашается, однако запуск массового производства может повлиять на ценовую политику в сегменте высокотехнологичных радаров.
Интересно, что развитие технологий в Китае идет параллельно с ростом рынка электромобилей и внедрением новых стандартов безопасности. Например, в сегменте электротранспорта также наблюдаются важные инновации, такие как развитие запасов хода и внедрение новых батарей, о чем недавно сообщалось в материале о современном электрокроссовере BMW iX3 для китайского рынка . Это общее соблюдение тренда на интеграцию передовых технологий в массовые автомобили, и повышение требований к безопасности и интеллектуальным системам.
Массовое внедрение FVR60 может ускорить развитие автономных функций в автомобилях, повысить уровень безопасности на дорогах и установить новые стандарты для производителей не только в Китае, но и на других рынках, включая Россию.
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