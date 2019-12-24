24 декабря 2019, 12:59
Фронтальная подушка безопасности для Lada 4x4 задерживается
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Фото: АвтоВАЗ
Обновленная Lada 4x4 стала чуть ли не первой в мире машиной, у которой единственная подушка безопасности не фронтальная, а боковая. Руль со встроенной подушкой безопасности решили установить позже из-за нехватки средств. Сейчас АвтоВАЗ ищет поставщика, но эти поиски могут затянуться.
Фото: АвтоВАЗ
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Но для корректной работы системы ЭРА-ГЛОНАСС подушка все-таки требовалась. Раскрывшийся эйрбег должен скомандовать системе отправить сигнал SOS. Поэтому, по информации «Авторевю», на АвтоВАЗе решили пойти на хитрость и установить боковую подушку безопасности водителя. Для этого пришлось лишь немного доработать передние сиденья, у которых теперь более выраженная боковая поддержка.
Но фронтальная подушка тоже нужна, и сейчас АвтоВАЗ ищет поставщика нового руля. В старый подушку установить не получается. Первоначально ожидалось, что Lada 4x4 обзаведется новым рулевым колесом в декабре 2019 - январе 2020 года. Сейчас стало понятно, что уложиться в эти сроки не удастся.
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