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24 декабря 2019, 12:59

Фронтальная подушка безопасности для Lada 4x4 задерживается

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Фото: АвтоВАЗ
Обновленная Lada 4x4 стала чуть ли не первой в мире машиной, у которой единственная подушка безопасности не фронтальная, а боковая. Руль со встроенной подушкой безопасности решили установить позже из-за нехватки средств. Сейчас АвтоВАЗ ищет поставщика, но эти поиски могут затянуться.
Фронтальная подушка безопасности для Lada 4x4 задерживается

Фото: АвтоВАЗ

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Серийная сборка обновленной Lada 4x4 стартовала на Волжском автозаводе неделю назад. Одним из главных сюрпризов стала боковая подушка безопасности и отсутствие фронтальной. Как сообщает портал «Лада.Онлайн» со ссылкой на источник, приближенный к заводу, сразу устанавливать новый руль с подушкой безопасности и кожухом рулевой колонки  не решились из-за нехватки финансирования. 

Но для корректной работы системы ЭРА-ГЛОНАСС подушка все-таки требовалась. Раскрывшийся эйрбег должен скомандовать системе отправить сигнал SOS. Поэтому, по информации «Авторевю», на АвтоВАЗе решили пойти на хитрость и установить боковую подушку безопасности водителя. Для этого пришлось лишь немного доработать передние сиденья, у которых теперь более выраженная боковая поддержка.

Но фронтальная подушка тоже нужна, и сейчас АвтоВАЗ ищет поставщика нового руля. В старый подушку установить не получается. Первоначально ожидалось, что Lada 4x4 обзаведется новым рулевым колесом в декабре 2019 - январе 2020 года. Сейчас стало понятно, что уложиться в эти сроки не удастся. 


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Форум ВАЗ Нива 4х4 (2121)
Цитата:| Кому: Андрей А я 200000 проехал на ней. классный а/ м
Леонид
Форум ВАЗ Нива 4х4 (2131)
Цитата:| Кому: Михаил: Продолжаю историю. Летом 2017 заварены швы по стыкам крыши и стоек, швы по стыкам порогов, после чего машина полностью покрашена заново и покрыта лаком. Откуда-то дует холодом в ноги водителя - откуда никто понять не может. Салон разбирали полностью, когда в 2016 оклеивали противошумкой ...
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Фронтальная подушка безопасности для Lada 4x4 задерживается
{{material_128407}}Серийная сборка обновленной Lada 4x4 стартовала на Волжском автозаводе неделю назад. Одним из главных сюрпризов стала боковая подушка безопасности и отсутствие фронтальной. Как сообщает портал «Лада.Онлайн» со ссылкой на источник, приближенный к заводу, сразу устанавливать новый руль с подушкой безопасности и кожухом рулевой колонки  не решились из-за нехватки финансирования. Но для корректной работы системы ЭРА-ГЛОНАСС подушка все-таки требовалась. Раскрывшийся эйрбег должен скомандовать системе отправить сигнал SOS. Поэтому, по информации «Авторевю», на АвтоВАЗе решили пойти на хитрость и установить боковую подушку безопасности водителя. Для этого пришлось лишь немного доработать передние сиденья, у которых теперь более выраженная боковая поддержка.Но фронтальная подушка тоже нужна, и сейчас АвтоВАЗ ищет поставщика нового руля. В старый подушку установить не получается. Первоначально ожидалось, что Lada 4x4 обзаведется новым рулевым колесом в декабре 2019 - январе 2020 года. Сейчас стало понятно, что уложиться в эти сроки не удастся. 
2019-12-24
Автор: Специальный корреспондент 110km.ru
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