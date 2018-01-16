16 января 2018, 13:19

ФСО получили первые автомобили из «Кортежа»

Первые машины из проекта «Кортеж» переданы в эксплуатацию в гараж особого назначения ФСО. Сколько именно автомобилей поступило на службу, не уточняется, однако известно, что в год будет выпускаться 300 правительственных ТС.
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К концу текущего года будет завершена разработка внедорожника, а пока что с конвейера предприятия сходят седаны, лимузины и минивены. Планируется, что в 2018 году ФСО получит 70 машин из «Кортежа».

Напомним, что Научно-исследовательский автомобильный и автомоторный институт (НАМИ) подал заявку в Роспатент с просьбой зарегистрировать название Aurus. По предварительным данным, именно под таким именем будут выпускать автомобили для чиновников.

Проект «Кортеж» был создан пять лет назад, когда была озвучена критика в адрес государственных деятелей, которые преимущественно пользуются автомобилями иностранного производства. Обычно главы стран, в которых есть собственная автомобильная промышленность, передвигаются исключительно на транспорте отечественного производства. Для продажи автомобилей создадут специальное предприятие.

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ФСО получили первые автомобили из «Кортежа»
{{material_121660}} К концу текущего года будет завершена разработка внедорожника, а пока что с конвейера предприятия сходят седаны, лимузины и минивены. Планируется, что в 2018 году ФСО получит 70 машин из «Кортежа».Напомним, что Научно-исследовательский автомобильный и автомоторный институт (НАМИ) подал заявку в Роспатент с просьбой зарегистрировать название Aurus. По предварительным данным, именно под таким именем будут выпускать автомобили для чиновников.Проект «Кортеж» был создан пять лет назад, когда была озвучена критика в адрес государственных деятелей, которые преимущественно пользуются автомобилями иностранного производства. Обычно главы стран, в которых есть собственная автомобильная промышленность, передвигаются исключительно на транспорте отечественного производства. Для продажи автомобилей создадут специальное предприятие.
2018-01-16
Автор: Специальный корреспондент 110km.ru
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