16 января 2018, 13:19
ФСО получили первые автомобили из «Кортежа»
Первые машины из проекта «Кортеж» переданы в эксплуатацию в гараж особого назначения ФСО. Сколько именно автомобилей поступило на службу, не уточняется, однако известно, что в год будет выпускаться 300 правительственных ТС.
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Напомним, что Научно-исследовательский автомобильный и автомоторный институт (НАМИ) подал заявку в Роспатент с просьбой зарегистрировать название Aurus. По предварительным данным, именно под таким именем будут выпускать автомобили для чиновников.
Проект «Кортеж» был создан пять лет назад, когда была озвучена критика в адрес государственных деятелей, которые преимущественно пользуются автомобилями иностранного производства. Обычно главы стран, в которых есть собственная автомобильная промышленность, передвигаются исключительно на транспорте отечественного производства. Для продажи автомобилей создадут специальное предприятие.
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