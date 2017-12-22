22 декабря 2017, 11:47

ФСО получит первые автомобили из проекта «Кортеж» до конца года

Первые 14 автомобилей, созданных в рамках проекта «Кортеж», будут переданы федеральной службе охраны Российской Федерации с 25 по 29 декабря этого года. Об этом сообщил министр промышленности и торговли РФ Денис Мантуров.
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В следующем году будет возможность поставить ФСО уже все автомобили — это лимузины, седаны, микроавтобусы. К концу следующего года также будет завершена разработка внедорожника. Планируется, что в 2018 году ФСО получит 70 машин из «Кортежа».

Напомним, что Научно-исследовательский автомобильный и автомоторный институт (НАМИ) подал заявку в Роспатент с просьбой зарегистрировать название Aurus. По предварительным данным, именно под таким именем будут выпускать автомобили для чиновников.

Проект «Кортеж» был создан пять лет назад, когда была озвучена критика в адрес государственных деятелей, которые преимущественно пользуются автомобилями иностранного производства. Обычно главы стран, в которых есть собственная автомобильная промышленность, передвигаются исключительно на транспорте отечественного производства. Для продажи автомобилей создадут специальное предприятие.

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ФСО получит первые автомобили из проекта «Кортеж» до конца года
{{material_122063}} В следующем году будет возможность поставить ФСО уже все автомобили — это лимузины, седаны, микроавтобусы. К концу следующего года также будет завершена разработка внедорожника. Планируется, что в 2018 году ФСО получит 70 машин из «Кортежа».Напомним, что Научно-исследовательский автомобильный и автомоторный институт (НАМИ) подал заявку в Роспатент с просьбой зарегистрировать название Aurus. По предварительным данным, именно под таким именем будут выпускать автомобили для чиновников.Проект «Кортеж» был создан пять лет назад, когда была озвучена критика в адрес государственных деятелей, которые преимущественно пользуются автомобилями иностранного производства. Обычно главы стран, в которых есть собственная автомобильная промышленность, передвигаются исключительно на транспорте отечественного производства. Для продажи автомобилей создадут специальное предприятие.
2017-12-22
Автор: Специальный корреспондент 110km.ru
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