Когда Lada Iskra обзаведется климат-контролем: сроки и детали для покупателей

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Автор: Дарья Климова

30 июня 2026, 08:04

ФТС объяснила, почему пересчитали утильсбор на авто из ЕАЭС за прошлые годы

ФТС объяснила, почему пересчитали утильсбор на авто из ЕАЭС за прошлые годы

Почему владельцам машин из ЕАЭС массово доначисляют утильсбор и что говорят эксперты

ФТС объяснила, почему пересчитали утильсбор на авто из ЕАЭС за прошлые годы

Владельцы автомобилей, ввезенных из стран ЕАЭС, неожиданно столкнулись с доначислением утильсбора за прошлые годы. Мало кто знает, что проверки ФТС могут затронуть даже тех, кто давно оформил машину. Какие причины называют специалисты, что грозит водителям и почему эта тема стала особенно актуальной сейчас - разбираемся подробно.

Владельцы автомобилей, ввезенных из стран ЕАЭС, неожиданно столкнулись с доначислением утильсбора за прошлые годы. Мало кто знает, что проверки ФТС могут затронуть даже тех, кто давно оформил машину. Какие причины называют специалисты, что грозит водителям и почему эта тема стала особенно актуальной сейчас - разбираемся подробно.

Для российских автомобилистов, которые в последние годы ввозили машины из стран ЕАЭС, ситуация с доначислением утилизационного сбора стала неожиданным испытанием. Вопрос касается не только новых владельцев, но и тех, кто оформил транспорт еще в 2021-2023 годах. Как отмечают эксперты, подобные проверки могут привести к дополнительным расходам и даже судебным разбирательствам, если не разобраться в деталях вовремя.

По информации Autonews, Федеральная таможенная служба России подчеркивает: массового характера доначисления утильсбора не приобрели. Проверки правильности уплаты сбора - часть ежедневной работы ведомства, и говорить о масштабной кампании не приходится. Однако требования о доплате появляются, если выявляются нарушения при уплате сбора. Причем ФТС вправе проводить такие ревизии в течение трех лет после ввоза автомобиля.

Сейчас особое внимание уделяется автомобилям, ввезенным с 2023 года. В ведомстве поясняют: если транспортное средство было оформлено как личное, но фактически предназначалось для коммерческой деятельности, доначисление утильсбора становится неизбежным. Это касается прежде всего тех случаев, когда машины из ЕАЭС растаможивались по льготной ставке, а затем использовались не по назначению.

Юристы отмечают, что речь идет о тысячах случаев, и недовольные владельцы уже готовят коллективные иски. По их словам, таможенные органы часто затягивают с рассылкой уведомлений, чтобы начислить пени за просрочку платежа. Такая практика вызывает недовольство среди автомобилистов, ведь многие не ожидали дополнительных расходов спустя несколько лет после оформления машины.

В контексте новых требований к безопасности и возрастающего контроля за техническим состоянием автомобилей, тема доначисления утильсбора приобретает особую актуальность. Например, недавно обсуждалась проблема старения автопарка и его влияния на аварийность - подробнее об этом можно узнать в материале о рисках эксплуатации старых машин в нашем обзоре по безопасности на дорогах. Это подчеркивает, что государство усиливает контроль не только за техническим состоянием, но и за правильностью оформления всех платежей при ввозе транспорта.

Важно помнить: если автомобиль был ввезен из ЕАЭС и оформлен по льготной ставке для личного пользования, но фактически использовался в коммерческих целях, доначисление утильсбора практически неизбежно. ФТС имеет право проверять такие случаи в течение трех лет, а за просрочку платежа начисляются пени. Для многих владельцев это становится неприятным сюрпризом, особенно если они не следили за изменениями в законодательстве. Важно заранее уточнять все нюансы оформления и использования автомобиля, чтобы избежать дополнительных расходов и судебных споров.

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