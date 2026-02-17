Очередной виток утилизационного сбора в России с 1 апреля затронет тысячи автовладельцев

17 февраля 2026, 16:59
ФТС предупредила о доначислении утильсбора на иномарки из ЕАЭС: кого это коснется
ФТС предупредила о доначислении утильсбора на иномарки из ЕАЭС: кого это коснется
Власти готовят очередной неприятный сюрприз для автомобилистов. Владельцам иномарок, ввезенных из стран ЕАЭС, грозят доначисления утильсбора. ФТС ужесточает контроль, а новые правила могут затронуть тысячи машин.
Владельцы автомобилей, которые были ввезены в Россию из стран ЕАЭС - Казахстана, Армении, Киргизии и Белоруссии - оказались в зоне риска из-за новых подходов Федеральной таможенной службы к проверке уплаты утилизационного сбора. Теперь, если при проверке выяснится, что сбор был оплачен не полностью или вовсе не был перечислен, ФТС вправе доначислить сумму и потребовать ее уплаты вместе с пенями. Это решение может затронуть тысячи автовладельцев, которые воспользовались популярными схемами ввоза машин по заниженной стоимости или с временной регистрацией.
Как сообщает Autonews, таможенные органы получили право не только администрировать сбор, но и тщательно контролировать корректность его уплаты. Если инспекторы обнаружат недоплату, они обязаны в течение десяти рабочих дней уведомить владельца автомобиля заказным письмом с указанием суммы и оснований для доначисления. Если в течение 20 календарных дней после получения уведомления деньги не поступят, ФТС может обратиться в суд для взыскания задолженности.
Особое внимание уделяется тем случаям, когда автомобили ввозились с использованием различных лазеек. Например, в последние годы среди россиян стала популярна схема ввоза машин из Киргизии с временной пропиской, что позволяло существенно экономить на платежах. Однако теперь такие методы могут обернуться серьезными финансовыми последствиями. Ведомство подчеркивает: уплата утильсбора - обязательное условие для получения электронного ПТС, без которого эксплуатация автомобиля невозможна.
Стоит отметить, что Минпромторг уже подготовил проект изменений, который должен вступить в силу с 1 апреля. Новый нормативный акт закроет большинство лазеек, которыми пользовались недобросовестные импортеры. В частности, речь идет о случаях искусственного занижения таможенной стоимости и других схемах, позволяющих снизить размер обязательных платежей. Эксперты уверены: после вступления новых правил в силу попытки обойти систему станут практически невозможными.
В контексте ужесточения контроля за автомобильным рынком стоит вспомнить, что в ближайшие годы в России планируется ввести более строгие меры и в других сферах. Например, уже известно, что с 2026 года серьезно изменятся требования к тюнингу автомобилей, а за неоформленные доработки владельцам грозят не только штрафы, но и аннулирование регистрации. Подробнее о том, какие изменения ждут автолюбителей, можно узнать в материале о новых штрафах и рисках для тюнингованных машин.
В целом, ситуация с доначислением утильсбора - еще один сигнал для всех, кто планирует покупку или ввоз автомобиля из стран ЕАЭС. Таможенные органы усиливают контроль, а любые попытки сэкономить на обязательных платежах могут привести к серьезным финансовым потерям. Важно внимательно следить за изменениями в законодательстве и не полагаться на устаревшие схемы, которые раньше позволяли обойти систему.
Похожие материалы
-
17.02.2026, 17:43
Renault Duster: что скрывают мифы о популярном кроссовере в России
Renault Duster давно стал символом практичности на российских дорогах, но вокруг него ходит немало слухов. Мы разобрали самые распространенные мифы, чтобы понять, насколько они соответствуют реальности. В материале - только факты и опыт реальных владельцев.Читать далее
-
17.02.2026, 17:42
Toyota RAV4 в России может резко подорожать из-за новых таможенных правил
В России обсуждают изменения в правилах ввоза авто. Нововведения затронут популярные модели. Эксперты прогнозируют значительный рост цен. Водителям стоит готовиться к переменам.Читать далее
-
17.02.2026, 17:35
Водитель Tesla спас машину от катастрофы: автопилот попытался въехать в озеро
В сети появились кадры, где Tesla с функцией Full Self-Driving чуть не уходит под воду из-за ошибки автопилота. Владелец смог воспроизвести сбой повторно. Почему это событие вновь вызывает вопросы к обещаниям Tesla и Илона Маска - разбираемся в деталях.Читать далее
-
17.02.2026, 16:19
Редкие новые Skoda Rapid калужской сборки: где еще остались и по каким ценам
На российских онлайн-площадках обнаружены два новых Skoda Rapid калужской сборки 2022 года. Мало кто знает, что эти автомобили сохранились в идеальном состоянии и продаются по ценам, которые вызывают вопросы. Что грозит рынку и почему такие предложения появляются именно сейчас - разбираемся подробно.Читать далее
-
17.02.2026, 16:08
Continental запускает новые шины для прицепов: старт продаж и ключевые особенности
Вышло исследование: Continental готовит к выходу свежую линейку шин для прицепной техники, которая может изменить подход к региональным перевозкам. Какие инновации внедрены, что обещают производители и почему это событие не стоит пропускать - разбираемся в деталях. Мало кто знает, но новые решения уже вызвали интерес у крупных перевозчиков.Читать далее
-
17.02.2026, 15:27
28 новых дилерских центров BESTUNE: как изменится рынок в 2026 году
BESTUNE готовит масштабное расширение дилерской сети в 2026 году. Компания планирует открыть сразу 28 новых центров в разных городах страны. Почему этот шаг может изменить расстановку сил на рынке, какие требования предъявляются к новым партнерам и что это значит для покупателей - разбираемся в деталях.Читать далее
-
17.02.2026, 14:57
Hyundai Ioniq 9: электросемейник с запасом хода 535 км и багажником до 2120 литров
Новый Hyundai Ioniq 9 официально представлен и уже прошел тесты на дальность хода и комфорт. Этот кроссовер способен удивить не только размерами, но и практичностью. Какие особенности скрывает новинка, и почему она может изменить представление о семейных электромобилях - рассказываем подробно.Читать далее
-
17.02.2026, 13:59
Exeed Exlantix ET прошел жесткий краш-тест EuroNCAP: результаты и детали испытаний
Cвежий кроссовер Exeed Exlantix ET подвергли суровым испытаниям на безопасность. Модель не только выдержала удары, но и набрала максимальный рейтинг. Рассказываем подробнее о результатах европейского краш-теста.Читать далее
-
17.02.2026, 13:49
АвтоВАЗ пересмотрел февральский план: продажи Lada под угрозой из-за слабого спроса
АвтоВАЗ неожиданно снизил план продаж на февраль 2026 года на 15%. Причины - не только в слабом спросе, но и в резком сокращении выдачи автокредитов. Что это значит для покупателей и рынка - объяснил эксперт.Читать далее
-
17.02.2026, 13:37
Какие автомобили выбирает олимпийская чемпионка Ютта Лердам и ее жених Джейк Пол
Олимпийская чемпионка Ютта Лердам не только побеждает на льду, но и выбирает автомобили, которые вызывают споры и восхищение. Какие модели оказались в ее гараже и почему это обсуждают даже за пределами спорта - разбираемся, что стоит за этим выбором.Читать далее
Похожие материалы
-
17.02.2026, 17:43
Renault Duster: что скрывают мифы о популярном кроссовере в России
Renault Duster давно стал символом практичности на российских дорогах, но вокруг него ходит немало слухов. Мы разобрали самые распространенные мифы, чтобы понять, насколько они соответствуют реальности. В материале - только факты и опыт реальных владельцев.Читать далее
-
17.02.2026, 17:42
Toyota RAV4 в России может резко подорожать из-за новых таможенных правил
В России обсуждают изменения в правилах ввоза авто. Нововведения затронут популярные модели. Эксперты прогнозируют значительный рост цен. Водителям стоит готовиться к переменам.Читать далее
-
17.02.2026, 17:35
Водитель Tesla спас машину от катастрофы: автопилот попытался въехать в озеро
В сети появились кадры, где Tesla с функцией Full Self-Driving чуть не уходит под воду из-за ошибки автопилота. Владелец смог воспроизвести сбой повторно. Почему это событие вновь вызывает вопросы к обещаниям Tesla и Илона Маска - разбираемся в деталях.Читать далее
-
17.02.2026, 16:19
Редкие новые Skoda Rapid калужской сборки: где еще остались и по каким ценам
На российских онлайн-площадках обнаружены два новых Skoda Rapid калужской сборки 2022 года. Мало кто знает, что эти автомобили сохранились в идеальном состоянии и продаются по ценам, которые вызывают вопросы. Что грозит рынку и почему такие предложения появляются именно сейчас - разбираемся подробно.Читать далее
-
17.02.2026, 16:08
Continental запускает новые шины для прицепов: старт продаж и ключевые особенности
Вышло исследование: Continental готовит к выходу свежую линейку шин для прицепной техники, которая может изменить подход к региональным перевозкам. Какие инновации внедрены, что обещают производители и почему это событие не стоит пропускать - разбираемся в деталях. Мало кто знает, но новые решения уже вызвали интерес у крупных перевозчиков.Читать далее
-
17.02.2026, 15:27
28 новых дилерских центров BESTUNE: как изменится рынок в 2026 году
BESTUNE готовит масштабное расширение дилерской сети в 2026 году. Компания планирует открыть сразу 28 новых центров в разных городах страны. Почему этот шаг может изменить расстановку сил на рынке, какие требования предъявляются к новым партнерам и что это значит для покупателей - разбираемся в деталях.Читать далее
-
17.02.2026, 14:57
Hyundai Ioniq 9: электросемейник с запасом хода 535 км и багажником до 2120 литров
Новый Hyundai Ioniq 9 официально представлен и уже прошел тесты на дальность хода и комфорт. Этот кроссовер способен удивить не только размерами, но и практичностью. Какие особенности скрывает новинка, и почему она может изменить представление о семейных электромобилях - рассказываем подробно.Читать далее
-
17.02.2026, 13:59
Exeed Exlantix ET прошел жесткий краш-тест EuroNCAP: результаты и детали испытаний
Cвежий кроссовер Exeed Exlantix ET подвергли суровым испытаниям на безопасность. Модель не только выдержала удары, но и набрала максимальный рейтинг. Рассказываем подробнее о результатах европейского краш-теста.Читать далее
-
17.02.2026, 13:49
АвтоВАЗ пересмотрел февральский план: продажи Lada под угрозой из-за слабого спроса
АвтоВАЗ неожиданно снизил план продаж на февраль 2026 года на 15%. Причины - не только в слабом спросе, но и в резком сокращении выдачи автокредитов. Что это значит для покупателей и рынка - объяснил эксперт.Читать далее
-
17.02.2026, 13:37
Какие автомобили выбирает олимпийская чемпионка Ютта Лердам и ее жених Джейк Пол
Олимпийская чемпионка Ютта Лердам не только побеждает на льду, но и выбирает автомобили, которые вызывают споры и восхищение. Какие модели оказались в ее гараже и почему это обсуждают даже за пределами спорта - разбираемся, что стоит за этим выбором.Читать далее