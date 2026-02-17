Очередной виток утилизационного сбора в России с 1 апреля затронет тысячи автовладельцев

Сайт использует файлы "cookie" и системы аналитики. Продолжая просмотр, вы разрешаете их использование
Вибрация руля на скорости: что сигнализирует о проблемах в автомобиле

16+

Абакан Азов Алтайский край Алушта Амурская область Анапа Ангарск Армавир Артём Архангельск Архангельская область Астраханская область Астрахань Барнаул Белгород Белгородская область Бердск Березники Бийск Благовещенск Братск Брянск Брянская область Великие Луки Великий Новгород Владивосток Владикавказ Владимир Владимирская область Волгоград Волгоградская область Волгодонск Волжск Волжский Вологда Вологодская область Воркута Воронеж Воронежская область Вышний Волочёк Геленджик Горно-Алтайск город Киров город Орёл город Северск город Чита Горячий Ключ Грозный Дербент Дзержинск Евпатория Еврейская автономная область Ейск Екатеринбург Ессентуки Забайкальский край Златоуст Иваново Ивановская область Ижевск Иркутск Иркутская область Йошкар-Ола Кабардино-Балкарская Республика Казань Калининград Калининградская область Калуга Калужская область Каменск-Уральский Камчатский край Карачаево-Черкесская Республика Каспийск Кемерово Кемеровская область Керчь Кимры Кинешма Кировская область Кисловодск Комсомольск-на-Амуре Копейск Кострома Костромская область Котлас Краснодар Краснодарский край Красноярск Красноярский край Кузнецк Курган Курганская область Курск Курская область Ленинградская область Липецк Липецкая область Магадан Магаданская область Магнитогорск Майкоп Махачкала Миасс Москва Московская область Мурманск Мурманская область Муром Набережные Челны Нальчик Находка Нефтекамск Нефтеюганск Нижегородская область Нижневартовск Нижнекамск Нижний Новгород Нижний Тагил Новгородская область Новокузнецк Новороссийск Новосибирск Новосибирская область Новочебоксарск Новочеркасск Новый Уренгой Норильск Ноябрьск Обнинск Омск Омская область Оренбург Оренбургская область Орловская область Орск Пенза Пензенская область Первоуральск Переславль-Залесский Пермский край Пермь Петрозаводск Петропавловск-Камчатский Приморский край Псков Псковская область Пятигорск Ревда Республика Адыгея Республика Алтай Республика Башкортостан Республика Бурятия Республика Дагестан Республика Ингушетия Республика Калмыкия Республика Карелия Республика Коми Республика Крым Республика Марий Эл Республика Мордовия Республика Саха Республика Северная Осетия-Алания Республика Татарстан Республика Тыва Республика Хакасия Ржев Ростов-на-Дону Ростовская область Рыбинск Рязанская область Рязань Салават Самара Самарская область Санкт-Петербург Саранск Саратов Саратовская область Саров Сахалинская область Свердловская область Севастополь Северодвинск Симферополь Смоленск Смоленская область Соликамск Сортавала Сочи Ставрополь Ставропольский край Старый Оскол Стерлитамак Судак Сургут Сызрань Сыктывкар Таганрог Тамбов Тамбовская область Тверская область Тверь Тобольск Тольятти Томск Томская область Туапсе Тула Тульская область Тюменская область Тюмень Удмуртская Республика Улан-Удэ Ульяновск Ульяновская область Усолье-Сибирское Уссурийск Уфа Ухта Феодосия Хабаровск Хабаровский край Ханты-Мансийск Хасавюрт Чебоксары Челябинск Челябинская область Череповец Чеченская Республика Чувашская Республика Чукотский автономный округ Шахты Шуя Элиста Южно-Сахалинск Якутск Ялта Ялуторовск Ярославль Ярославская область
Acura Aito / Seres Alfa Romeo Alpina Aston Martin Audi Aurus Avatr BAIC BAW Belgee Bentley BMW Brilliance Buick BYD Cadillac Changan Chery Chevrolet Chrysler Ciimo Citroen Daewoo Daihatsu Daimler Datsun Denza Dodge DongFeng DS Evolute EXEED FAW Ferrari Fiat Ford Forthing GAC GAC Trumpchi Geely Genesis GMC Great Wall Haima Haval Hawtai HiPhi Honda Hongqi Huanghai Hummer Hyundai Infiniti Iran Khodro Isuzu JAC Jaecoo Jaguar Jeep Jetour Jetta Jidu KAIYI KIA Knewstar Lamborghini Lancia Land Rover LEVC Lexus Lifan Lincoln Livan LiXiang Lotus Luxgen Lynk & Co M-Hero Maserati Maybach Mazda McLaren Mercedes MG MINI Mitsubishi Nio Nissan OMODA Opel ORA Oting Peugeot Polestar Porsche Ravon Renault Roewe Rolls-Royce Rover Rox Saab Samsung Seat Skoda Skywell Smart Solaris Sollers Soueast SsangYong / KGM Subaru Suzuki SWM TANK TENET Tesla Toyota VGV Volkswagen Volvo Voyah WEY Wuling Xcite Xiaomi Zeekr Zotye АмберАвто ВАЗ (Lada) ГАЗ ЗАЗ ИЖ Москвич УАЗ

Найти произвольный текст:

Автор: Дарья Климова

17 февраля 2026, 16:59

ФТС предупредила о доначислении утильсбора на иномарки из ЕАЭС: кого это коснется

ФТС предупредила о доначислении утильсбора на иномарки из ЕАЭС: кого это коснется

Очередной виток утилизационного сбора в России с 1 апреля затронет тысячи автовладельцев

ФТС предупредила о доначислении утильсбора на иномарки из ЕАЭС: кого это коснется

Власти готовят очередной неприятный сюрприз для автомобилистов. Владельцам иномарок, ввезенных из стран ЕАЭС, грозят доначисления утильсбора. ФТС ужесточает контроль, а новые правила могут затронуть тысячи машин.

Власти готовят очередной неприятный сюрприз для автомобилистов. Владельцам иномарок, ввезенных из стран ЕАЭС, грозят доначисления утильсбора. ФТС ужесточает контроль, а новые правила могут затронуть тысячи машин.

Владельцы автомобилей, которые были ввезены в Россию из стран ЕАЭС - Казахстана, Армении, Киргизии и Белоруссии - оказались в зоне риска из-за новых подходов Федеральной таможенной службы к проверке уплаты утилизационного сбора. Теперь, если при проверке выяснится, что сбор был оплачен не полностью или вовсе не был перечислен, ФТС вправе доначислить сумму и потребовать ее уплаты вместе с пенями. Это решение может затронуть тысячи автовладельцев, которые воспользовались популярными схемами ввоза машин по заниженной стоимости или с временной регистрацией.

Как сообщает Autonews, таможенные органы получили право не только администрировать сбор, но и тщательно контролировать корректность его уплаты. Если инспекторы обнаружат недоплату, они обязаны в течение десяти рабочих дней уведомить владельца автомобиля заказным письмом с указанием суммы и оснований для доначисления. Если в течение 20 календарных дней после получения уведомления деньги не поступят, ФТС может обратиться в суд для взыскания задолженности.

Особое внимание уделяется тем случаям, когда автомобили ввозились с использованием различных лазеек. Например, в последние годы среди россиян стала популярна схема ввоза машин из Киргизии с временной пропиской, что позволяло существенно экономить на платежах. Однако теперь такие методы могут обернуться серьезными финансовыми последствиями. Ведомство подчеркивает: уплата утильсбора - обязательное условие для получения электронного ПТС, без которого эксплуатация автомобиля невозможна.

Стоит отметить, что Минпромторг уже подготовил проект изменений, который должен вступить в силу с 1 апреля. Новый нормативный акт закроет большинство лазеек, которыми пользовались недобросовестные импортеры. В частности, речь идет о случаях искусственного занижения таможенной стоимости и других схемах, позволяющих снизить размер обязательных платежей. Эксперты уверены: после вступления новых правил в силу попытки обойти систему станут практически невозможными.

В контексте ужесточения контроля за автомобильным рынком стоит вспомнить, что в ближайшие годы в России планируется ввести более строгие меры и в других сферах. Например, уже известно, что с 2026 года серьезно изменятся требования к тюнингу автомобилей, а за неоформленные доработки владельцам грозят не только штрафы, но и аннулирование регистрации. Подробнее о том, какие изменения ждут автолюбителей, можно узнать в материале о новых штрафах и рисках для тюнингованных машин.

В целом, ситуация с доначислением утильсбора - еще один сигнал для всех, кто планирует покупку или ввоз автомобиля из стран ЕАЭС. Таможенные органы усиливают контроль, а любые попытки сэкономить на обязательных платежах могут привести к серьезным финансовым потерям. Важно внимательно следить за изменениями в законодательстве и не полагаться на устаревшие схемы, которые раньше позволяли обойти систему.

Подпишитесь на Google новости, Дзен, MAX, общайтесь в наших группах ВК и Одноклассниках.

Добавить в избранное на сайте

Похожие материалы

Похожие материалы

Lada Iskra: чем отечественная новинка удивила на фоне китайских конкурентов
Куба без топлива: как нефтяной кризис парализовал транспорт и туризм на острове
Весна 2026: новые правила для такси, автошкол и дорожного движения в России
Транспортный налог
Регион
Тип транспортного средства
Мощность
л.с.
Период
мес.
Налог в Ярославской области
 
Рассчитать размер налога
Рейтинги машин
Кабриолеты и родстеры
Bristol Speedster и еще 35 моделей
Малотоннажные вэны
Mazda E 2000,2200 Bus и еще 16 моделей
Полноразмерные кроссоверы и внедорожники
Chery Tiggo 9 и еще 90 моделей
О проекте Реклама FAQ по сайту
Владивосток Брянск Тверь
Москва Санкт-Петербург Карта портала
2007—2026 110km.ru © При использовании материалов гиперссылка на 110km.ru обязательна.
Регистрационный номер ЭЛ № ФС 77-73563 от 24.08.2018.
Сервис и журнал для выбора и покупки автомобиля. Использование сайта означает согласие с Пользовательским соглашением и Политикой обработки персональных данных.

Вход на 110km

Забыли пароль?
Еще нет аккаунта? Зарегистрироваться