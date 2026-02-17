Очередной виток утилизационного сбора в России с 1 апреля затронет тысячи автовладельцев

ФТС предупредила о доначислении утильсбора на иномарки из ЕАЭС: кого это коснется

Власти готовят очередной неприятный сюрприз для автомобилистов. Владельцам иномарок, ввезенных из стран ЕАЭС, грозят доначисления утильсбора. ФТС ужесточает контроль, а новые правила могут затронуть тысячи машин.

Владельцы автомобилей, которые были ввезены в Россию из стран ЕАЭС - Казахстана, Армении, Киргизии и Белоруссии - оказались в зоне риска из-за новых подходов Федеральной таможенной службы к проверке уплаты утилизационного сбора. Теперь, если при проверке выяснится, что сбор был оплачен не полностью или вовсе не был перечислен, ФТС вправе доначислить сумму и потребовать ее уплаты вместе с пенями. Это решение может затронуть тысячи автовладельцев, которые воспользовались популярными схемами ввоза машин по заниженной стоимости или с временной регистрацией.

Как сообщает Autonews, таможенные органы получили право не только администрировать сбор, но и тщательно контролировать корректность его уплаты. Если инспекторы обнаружат недоплату, они обязаны в течение десяти рабочих дней уведомить владельца автомобиля заказным письмом с указанием суммы и оснований для доначисления. Если в течение 20 календарных дней после получения уведомления деньги не поступят, ФТС может обратиться в суд для взыскания задолженности.

Особое внимание уделяется тем случаям, когда автомобили ввозились с использованием различных лазеек. Например, в последние годы среди россиян стала популярна схема ввоза машин из Киргизии с временной пропиской, что позволяло существенно экономить на платежах. Однако теперь такие методы могут обернуться серьезными финансовыми последствиями. Ведомство подчеркивает: уплата утильсбора - обязательное условие для получения электронного ПТС, без которого эксплуатация автомобиля невозможна.

Стоит отметить, что Минпромторг уже подготовил проект изменений, который должен вступить в силу с 1 апреля. Новый нормативный акт закроет большинство лазеек, которыми пользовались недобросовестные импортеры. В частности, речь идет о случаях искусственного занижения таможенной стоимости и других схемах, позволяющих снизить размер обязательных платежей. Эксперты уверены: после вступления новых правил в силу попытки обойти систему станут практически невозможными.

В контексте ужесточения контроля за автомобильным рынком стоит вспомнить, что в ближайшие годы в России планируется ввести более строгие меры и в других сферах. Например, уже известно, что с 2026 года серьезно изменятся требования к тюнингу автомобилей, а за неоформленные доработки владельцам грозят не только штрафы, но и аннулирование регистрации. Подробнее о том, какие изменения ждут автолюбителей, можно узнать в материале о новых штрафах и рисках для тюнингованных машин.

В целом, ситуация с доначислением утильсбора - еще один сигнал для всех, кто планирует покупку или ввоз автомобиля из стран ЕАЭС. Таможенные органы усиливают контроль, а любые попытки сэкономить на обязательных платежах могут привести к серьезным финансовым потерям. Важно внимательно следить за изменениями в законодательстве и не полагаться на устаревшие схемы, которые раньше позволяли обойти систему.