Тендер ФТС задает требования к вычислительным узлам и хранению данных даже при обрыве связи

Таможня закупает мощное железо: зачем ФТС суперсерверы для ИИ за 1,6 миллиарда

Документация подробно описывает требования к вычислительной технике. Отдельные условия касаются хранения и восстановления данных. Поставщику предстоит смонтировать оборудование и настроить инфраструктуру.

Документация подробно описывает требования к вычислительной технике. Отдельные условия касаются хранения и восстановления данных. Поставщику предстоит смонтировать оборудование и настроить инфраструктуру.

Системы хранения должны продолжать запись даже при потере сетевой связи между площадками. Такое условие включено в техническое задание Федеральной таможенной службы (ФТС) на закупку серверов и высокопроизводительного оборудования.

Начальная стоимость закупки составляет почти 1,6 млрд рублей. Извещение об электронном аукционе опубликовали 28 октября 2026 года, заявки поставщиков принимаются до 13 ноября. Закупка включает два вида серверов для искусственного интеллекта и два типа систем хранения данных.

Закупка проходит во время развития ФТС единой цифровой таможенной среды во время ЕАИС ТО 2.0. Система второго поколения предназначена для прослеживания товарных партий на всех этапах перемещения и автоматизации операций инспекторов. Среди заявленных технологических направлений - искусственный интеллект и машинное обучение. ФТС также развивает интеллектуальные пункты пропуска; отдельно предусмотрено автоматизированное управление рисками. Представитель руководства ФТС Алексей Тимофеев сообщил, что концепция ЕАИС ТО 2.0 уже готова.

Развитие цифровой инфраструктуры связано и с целями стратегии таможенной службы до 2030 года: увеличить результативность и ускорить административные процедуры. Стратегия также предусматривает рост надежности информационных систем и дальнейшую автоматизацию. Президент России Владимир Путин отдельно обозначил необходимость ускорить внедрение искусственного интеллекта и передовых технологий в работе таможенных органов.

Самая мощная серверная конфигурация рассчитана как минимум на два процессора. У каждого должно быть по 32 ядра. Также, предусмотрены четыре графических ускорителя с видеопамятью не менее 140 ГБ на каждый.

Для серверов второго типа установлены другие параметры: процессоры должны иметь от 16 ядер, а графические контроллеры - видеопамять объемом не менее 140 ГБ. Для машин искусственного интеллекта заказчик предоставит операционную систему Astra Linux 1.8.

Хранилища различаются числом узлов: в первой конфигурации их должно быть не менее 10, во второй - 18. Техническое задание предусматривает резервирование и восстановление информации. Доступ к данным должен сохраняться, даже если узлы размещены в разных географических точках.

Поставщик должен установить оборудование в телекоммуникационные шкафы и подключить его к сетям. Затем ему предстоит настроить оборудование. Для систем хранения также потребуется сформировать кластеры и настроить их функции.

ФТС требует новое оборудование серийного производства, которое можно обслуживать в авторизованных сервисных центрах. Гарантия должна составлять не менее пяти лет после приемки. На устранение неисправности отводится пять календарных дней с момента получения заявки.

Если ремонт затянется, поставщик обязан предоставить исправное аналогичное оборудование на весь период работ. Однако общий срок ремонта не должен превышать 30 календарных дней с даты регистрации заявки. Гарантийное обслуживание предусмотрено в Твери.

По данным Finmarket со ссылкой на Алексея Бегаева, основателя группы компаний «ИНСЕК» и члена генерального совета «Деловой России», инфраструктурой для искусственного интеллекта обеспечены около 9% российских организаций. В публикации также отмечалось, что поставки серверов с графическими ускорителями через параллельный импорт сократились: с тысяч единиц в 2024 году до десятков в 2026-м.