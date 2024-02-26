Фургон Ford побил рекорд Mercedes-AMG GT3 на гоночном треке

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Конечно, не стоит надеяться, что ваш фургон Ford Transit сможет приблизиться к рекордным показателям, даже если на него установить спойлер, форсированный мотор и заниженную подвеску. Специально для гонок компания Ford построила настоящий спортивный болид SuperVan 4.2. На фургон он похож лишь формой кузова. Спорткар создан на радиально модифицированном шасси, а его кузов отличается серьезно улучшенной аэродинамикой.

В состав полностью электрической силовой установки вошли три электромотора (один на передней оси и два на задней), суммарная отдача которых составляет 1400 л.с. Двигатели питаются от аккумуляторной батареи Stard с жидкостным охлаждением емкостью 50 кВт-ч. Благодаря сильно модифицированному шасси, легкому кузову, чудовищно мощной электрической трансмиссии и своему мастерству пилота Ромен Дюма за рулем SuperVan 4.2 смог пройти круг на австралийской трассе Mount Panorama Circuit за 1:56,3247 и побить прежний рекорд, установленный Жюлем Гугоном на Mercedes-AMG GT3 (1:56,605) и продержавшийся всего неделю.

Фото: Ford

Несмотря на то, что SuperVan трудно назвать обычным фургоном, он достаточно высокий и тяжелый для спорткара. SuperVan в два раза выше среднего автомобиля класса GT3 и весит более 1770 килограммов, что делает его рекорд еще более впечатляющим.

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