«Руссо-Балтъ» выпустит фургон со сроком службы 100 лет: вечный электромобиль для бизнеса

Фургон «Руссо-Балтъ» Ф20: кузов из нержавеющей стали и заявленный ресурс 100 лет

На российском рынке готовится к выходу коммерческий электрофургон «Руссо-Балтъ» Ф20 с полностью стальным кузовом. Производитель обещает срок службы до 100 лет, а модель ориентирована на индивидуальные заказы. Почему это событие может изменить подход к коммерческому транспорту - в материале.

На российском рынке готовится к выходу коммерческий электрофургон «Руссо-Балтъ» Ф20 с полностью стальным кузовом. Производитель обещает срок службы до 100 лет, а модель ориентирована на индивидуальные заказы. Почему это событие может изменить подход к коммерческому транспорту - в материале.

Российский стартап «Руссо-Балтъ» выходит на рынок с необычным предложением: коммерческим электрофургоном Ф20, кузов которого полностью выполнен из нержавеющей стали. Подобный подход к выбору материалов для коммерческого транспорта встречается редко и может стать новым стандартом в отрасли, где надёжность и срок службы играют ключевую роль.

Производитель заявляет, что «Руссо-Балтъ» Ф20 рассчитан на срок службы до 100 лет. Это выгодно отличает его от большинства современных фургонов, которые обычно проектируются на 10–15 лет эксплуатации. Кузов из нержавеющей стали не только защищает от коррозии, но и существенно снижает затраты на обслуживание в долгосрочной перспективе.

Фургон оснащён электрической силовой установкой и рассчитан на грузоподъёмность до 1000 кг. Для управления достаточно водительских прав категории B, что делает модель доступной для широкого круга предпринимателей и компаний. Производство будет вестись по индивидуальным заказам, стартовая цена уже объявлена — 6,5 млн рублей.

Сертификация модели пока продолжается, однако интерес к новинке уже проявляют представители среднего бизнеса, для которых важно минимизировать эксплуатационные расходы. Стоит отметить, что оригинальные автомобили под маркой «Руссо-Балтъ» выпускались в России с 1909 по 1918 год, и за это время было собрано всего несколько сотен машин. Возрождённый бренд делает ставку на современные технологии и уникальные инженерные решения.

По предварительным данным, «Руссо-Балтъ» Ф20 может заинтересовать компании, которые ищут не только экологичные, но и максимально долговечные решения для бизнеса. В условиях российской эксплуатации коммерческого транспорта такой подход выглядит особенно актуально. Если проект будет реализован в заявленном виде, он может стать примером для других отечественных производителей и изменить представление о сроке службы коммерческих автомобилей.

На фоне растущего интереса к коммерческим электромобилям в России и мире появление «Руссо-Балтъ» Ф20 может стать знаковым событием для рынка. Для сравнения: зарубежные производители также экспериментируют с новыми материалами и форматами — например, в США популярны фургоны с заводскими комплектами для переоборудования, как это происходит и в других странах на примере Ram ProMaster с пакетом Vanlife .