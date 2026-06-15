Полиция Перми берет новые фургоны Lada и меняет подход к перевозкам

15 июня 2026, 16:21
Фургон SKM M9 для полиции: новые детали о запуске и комплектациях
Фургон SKM M9 для полиции: новые детали о запуске и комплектациях
В Перми замечен фургон SKM M9, который еще не поступил в массовую продажу. Модель уже вызвала интерес у экспертов и автолюбителей: что скрывает новая техника, почему ее передали полиции до старта продаж и какие особенности ждут покупателей - разбираемся, что меняется на рынке коммерческих авто прямо сейчас.
Появление фургона SKM M9 в автопарке пермской полиции стало неожиданным сигналом для всего российского рынка коммерческих автомобилей. Эта модель, относящаяся к линейке Lada Business, еще не поступила в официальную продажу, но уже используется в служебных целях. Такой шаг может означать, что производитель делает ставку на сотрудничество с государственными структурами и тестирует новинку в реальных условиях эксплуатации.
Как сообщает телеграм-канал «Автопоток», речь идет о модификации комби: у автомобиля полностью затемнены боковые стекла, а задняя часть выполнена в виде грузового отсека с металлическими вставками вместо стекол. Вполне вероятно, что внутри оборудован специальный отсек для перевозки задержанных. Некоторые СМИ предположили, что полиция получила предсерийный экземпляр, однако на деле такие машины уже предлагались для предзаказа в московском шоуруме «Промтех» под названием Capitan-C ENA. В начале года «Промтех» провел масштабную презентацию этих автомобилей для журналистов на Дмитровском полигоне, позиционируя их как собственную разработку.
Старт официальных продаж SKM M9 намечен на сентябрь. АвтоВАЗ отвечает за поставки, логистику и распределение через дилерскую сеть. Сборка организована сразу на двух площадках - в Нижнем Новгороде и Тольятти. Флагманский фургон будет доступен в четырех вариантах: минивэны «Бизнес» и «Трансфер» на 7 и 8 мест, 9-местный микроавтобус «Комфорт» и цельнометаллический фургон с грузовым объемом 9,6 кубометра. Под капотом - 2-литровый дизель мощностью 150 л.с., который сочетается либо с 6-ступенчатой механикой, либо с 9-ступенчатым автоматом. По предварительным данным, версия «Бизнес» с механической коробкой будет стоить около 5 млн рублей.
Интересно, что SKM M9 появился у полиции еще до старта массовых продаж, что может говорить о приоритетном тестировании техники в условиях службы. Такой подход позволяет выявить слабые места и доработать модель до выхода на рынок. Для сравнения, недавно начались продажи другой новинки - SKM M7, а в материале о слабых местах Renault Logan подробно разбирались нюансы эксплуатации популярных моделей: какие детали требуют особого внимания и как выбрать надежную версию.
Если рассматривать ситуацию шире, появление SKM M9 в полиции может стать началом новой тенденции: российские производители все чаще ориентируются на нужды госструктур, предлагая специализированные решения. Важно отметить, что фургоны такого класса востребованы не только в силовых ведомствах, но и среди коммерческих перевозчиков. По имеющимся данным, спрос на вместительные и надежные автомобили для перевозки людей и грузов в России стабильно растет, а конкуренция среди отечественных и зарубежных брендов усиливается. В ближайшие месяцы станет ясно, насколько удачно SKM M9 впишется в этот сегмент и сможет ли составить конкуренцию уже известным моделям.
Похожие материалы СКМ
-
15.06.2026, 20:39
Lada Iskra и Vesta: как изменились доступные модели АвтоВАЗа к 2026 году
2025 году ознаменовался выходом Lada Iskra - модели, которая сместила акценты в сегменте бюджетных автомобилей. Чем Iskra отличается от Vesta, на что сделали ставку инженеры и почему эта новинка уже вызывает интерес у покупателей - разбираемся в деталях.Читать далее
-
15.06.2026, 20:24
Lada Azimut: старт продаж, цена и уникальные опции нового кроссовера для России
Lada Azimut выходит на российский рынок с акцентом на доступность и современные технологии. Эксперты уверены: именно ценовая политика и инновационные решения определят успех модели в сегменте кроссоверов до 2 млн рублей.Читать далее
-
15.06.2026, 20:14
BMW X5 нового поколения: пять силовых установок и неожиданные технологии
BMW готовит к запуску пятое поколение X5 с рекордным выбором силовых установок: электрическая, водородная, гибридная, бензиновая и дизельная версии. Новинка обещает изменить представление о внедорожниках премиум-класса и задать новые стандарты для рынка.Читать далее
-
15.06.2026, 18:19
«Валдай 45 Pro»: новая версия грузовика с увеличенной мощностью и улучшенной экономичностью
Обновленный «Валдай 45 Pro» получил мощный двигатель, увеличенный запас хода и современные системы безопасности. Новая версия создана с учетом пожеланий перевозчиков и адаптирована к российским условиям, что делает ее особенно актуальной на рынке грузовых автомобилей.Читать далее
-
15.06.2026, 16:56
Масштабная копия Aurus Senat: старт продаж и неожиданные цены на рынке
Мало кто знает, но на маркетплейсах появились миниатюрные копии Aurus Senat по цене от 687 рублей. Почему интерес к этим моделям растет, какие есть варианты и что изменилось в оригинальном седане - рассказываем подробно. Читать далее
-
15.06.2026, 16:20
Belgee S50 против Lada Vesta: стоит ли выбирать белорусский седан на фоне конкурентов
Белорусский седан Belgee S50 вышел на российский рынок и напрямую конкурирует с Lada Vesta. В материале - подробный разбор особенностей модели, нюансы оснащения, динамики и стоимости, а также важные детали для покупателей в 2026 году.Читать далее
-
15.06.2026, 15:04
Минивэн Hyundai Custin стал самым доступным на рынке: цены и оснащение удивляют
Hyundai Custin появился в России и сразу выделился на фоне конкурентов благодаря минимальной цене и богатому оснащению. В условиях роста цен и ограниченного выбора эта модель может стать новым ориентиром для семейных автомобилей. Разбираемся, чем она интересна именно сейчас.Читать далее
-
15.06.2026, 12:04
Российский мульчер UMG с гидроприводом проходит испытания на прочность
Группа компаний UMG приступила к комплексным испытаниям нового отечественного мульчера с гидравлическим приводом. Оборудование собрано из российских компонентов и рассчитано на работу в самых сложных условиях. Эксперты отмечают, что подтверждение заявленных характеристик станет важным шагом для отрасли. Почему этот проект может изменить рынок спецтехники - в нашем материале.Читать далее
-
15.06.2026, 11:32
Флагманский кроссовер Lynk & Co 900 выходит в Россию под новым брендом Nordcross
Флагманский Lynk & Co 900, который долгое время был самой востребованной иномаркой на российском рынке через параллельный импорт, теперь официально сменит имя на Nordcross. Модель уже показали на заводе в Китае, а в России ждут старт продаж. Почему это событие может изменить рынок и какие особенности ждут покупателей - разбираемся в деталях.Читать далее
-
15.06.2026, 07:38
Экзамен по первой помощи для водителей: что реально изменится в 2027 году
Многие начинающие водители могут столкнуться с неожиданными изменениями при получении прав. Власти обсуждают введение отдельного экзамена по первой помощи, но пока неясно, как это будет реализовано на практике. Почему эта тема стала актуальной именно сейчас, какие сложности могут возникнуть и что думают эксперты - разбираемся подробно. Читать далее
Похожие материалы СКМ
-
15.06.2026, 20:39
Lada Iskra и Vesta: как изменились доступные модели АвтоВАЗа к 2026 году
2025 году ознаменовался выходом Lada Iskra - модели, которая сместила акценты в сегменте бюджетных автомобилей. Чем Iskra отличается от Vesta, на что сделали ставку инженеры и почему эта новинка уже вызывает интерес у покупателей - разбираемся в деталях.Читать далее
-
15.06.2026, 20:24
Lada Azimut: старт продаж, цена и уникальные опции нового кроссовера для России
Lada Azimut выходит на российский рынок с акцентом на доступность и современные технологии. Эксперты уверены: именно ценовая политика и инновационные решения определят успех модели в сегменте кроссоверов до 2 млн рублей.Читать далее
-
15.06.2026, 20:14
BMW X5 нового поколения: пять силовых установок и неожиданные технологии
BMW готовит к запуску пятое поколение X5 с рекордным выбором силовых установок: электрическая, водородная, гибридная, бензиновая и дизельная версии. Новинка обещает изменить представление о внедорожниках премиум-класса и задать новые стандарты для рынка.Читать далее
-
15.06.2026, 18:19
«Валдай 45 Pro»: новая версия грузовика с увеличенной мощностью и улучшенной экономичностью
Обновленный «Валдай 45 Pro» получил мощный двигатель, увеличенный запас хода и современные системы безопасности. Новая версия создана с учетом пожеланий перевозчиков и адаптирована к российским условиям, что делает ее особенно актуальной на рынке грузовых автомобилей.Читать далее
-
15.06.2026, 16:56
Масштабная копия Aurus Senat: старт продаж и неожиданные цены на рынке
Мало кто знает, но на маркетплейсах появились миниатюрные копии Aurus Senat по цене от 687 рублей. Почему интерес к этим моделям растет, какие есть варианты и что изменилось в оригинальном седане - рассказываем подробно. Читать далее
-
15.06.2026, 16:20
Belgee S50 против Lada Vesta: стоит ли выбирать белорусский седан на фоне конкурентов
Белорусский седан Belgee S50 вышел на российский рынок и напрямую конкурирует с Lada Vesta. В материале - подробный разбор особенностей модели, нюансы оснащения, динамики и стоимости, а также важные детали для покупателей в 2026 году.Читать далее
-
15.06.2026, 15:04
Минивэн Hyundai Custin стал самым доступным на рынке: цены и оснащение удивляют
Hyundai Custin появился в России и сразу выделился на фоне конкурентов благодаря минимальной цене и богатому оснащению. В условиях роста цен и ограниченного выбора эта модель может стать новым ориентиром для семейных автомобилей. Разбираемся, чем она интересна именно сейчас.Читать далее
-
15.06.2026, 12:04
Российский мульчер UMG с гидроприводом проходит испытания на прочность
Группа компаний UMG приступила к комплексным испытаниям нового отечественного мульчера с гидравлическим приводом. Оборудование собрано из российских компонентов и рассчитано на работу в самых сложных условиях. Эксперты отмечают, что подтверждение заявленных характеристик станет важным шагом для отрасли. Почему этот проект может изменить рынок спецтехники - в нашем материале.Читать далее
-
15.06.2026, 11:32
Флагманский кроссовер Lynk & Co 900 выходит в Россию под новым брендом Nordcross
Флагманский Lynk & Co 900, который долгое время был самой востребованной иномаркой на российском рынке через параллельный импорт, теперь официально сменит имя на Nordcross. Модель уже показали на заводе в Китае, а в России ждут старт продаж. Почему это событие может изменить рынок и какие особенности ждут покупателей - разбираемся в деталях.Читать далее
-
15.06.2026, 07:38
Экзамен по первой помощи для водителей: что реально изменится в 2027 году
Многие начинающие водители могут столкнуться с неожиданными изменениями при получении прав. Власти обсуждают введение отдельного экзамена по первой помощи, но пока неясно, как это будет реализовано на практике. Почему эта тема стала актуальной именно сейчас, какие сложности могут возникнуть и что думают эксперты - разбираемся подробно. Читать далее