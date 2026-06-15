Полиция Перми берет новые фургоны Lada и меняет подход к перевозкам

Фургон SKM M9 для полиции: новые детали о запуске и комплектациях

В Перми замечен фургон SKM M9, который еще не поступил в массовую продажу. Модель уже вызвала интерес у экспертов и автолюбителей: что скрывает новая техника, почему ее передали полиции до старта продаж и какие особенности ждут покупателей - разбираемся, что меняется на рынке коммерческих авто прямо сейчас.

В Перми замечен фургон SKM M9, который еще не поступил в массовую продажу. Модель уже вызвала интерес у экспертов и автолюбителей: что скрывает новая техника, почему ее передали полиции до старта продаж и какие особенности ждут покупателей - разбираемся, что меняется на рынке коммерческих авто прямо сейчас.

Появление фургона SKM M9 в автопарке пермской полиции стало неожиданным сигналом для всего российского рынка коммерческих автомобилей. Эта модель, относящаяся к линейке Lada Business, еще не поступила в официальную продажу, но уже используется в служебных целях. Такой шаг может означать, что производитель делает ставку на сотрудничество с государственными структурами и тестирует новинку в реальных условиях эксплуатации.

Как сообщает телеграм-канал «Автопоток», речь идет о модификации комби: у автомобиля полностью затемнены боковые стекла, а задняя часть выполнена в виде грузового отсека с металлическими вставками вместо стекол. Вполне вероятно, что внутри оборудован специальный отсек для перевозки задержанных. Некоторые СМИ предположили, что полиция получила предсерийный экземпляр, однако на деле такие машины уже предлагались для предзаказа в московском шоуруме «Промтех» под названием Capitan-C ENA. В начале года «Промтех» провел масштабную презентацию этих автомобилей для журналистов на Дмитровском полигоне, позиционируя их как собственную разработку.

Старт официальных продаж SKM M9 намечен на сентябрь. АвтоВАЗ отвечает за поставки, логистику и распределение через дилерскую сеть. Сборка организована сразу на двух площадках - в Нижнем Новгороде и Тольятти. Флагманский фургон будет доступен в четырех вариантах: минивэны «Бизнес» и «Трансфер» на 7 и 8 мест, 9-местный микроавтобус «Комфорт» и цельнометаллический фургон с грузовым объемом 9,6 кубометра. Под капотом - 2-литровый дизель мощностью 150 л.с., который сочетается либо с 6-ступенчатой механикой, либо с 9-ступенчатым автоматом. По предварительным данным, версия «Бизнес» с механической коробкой будет стоить около 5 млн рублей.

Интересно, что SKM M9 появился у полиции еще до старта массовых продаж, что может говорить о приоритетном тестировании техники в условиях службы. Такой подход позволяет выявить слабые места и доработать модель до выхода на рынок. Для сравнения, недавно начались продажи другой новинки - SKM M7, а в материале о слабых местах Renault Logan подробно разбирались нюансы эксплуатации популярных моделей: какие детали требуют особого внимания и как выбрать надежную версию.

Если рассматривать ситуацию шире, появление SKM M9 в полиции может стать началом новой тенденции: российские производители все чаще ориентируются на нужды госструктур, предлагая специализированные решения. Важно отметить, что фургоны такого класса востребованы не только в силовых ведомствах, но и среди коммерческих перевозчиков. По имеющимся данным, спрос на вместительные и надежные автомобили для перевозки людей и грузов в России стабильно растет, а конкуренция среди отечественных и зарубежных брендов усиливается. В ближайшие месяцы станет ясно, насколько удачно SKM M9 впишется в этот сегмент и сможет ли составить конкуренцию уже известным моделям.